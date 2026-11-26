Al menos cuatro personas resultaron heridas en Kuwait tras la interceptación de drones atribuidos a Irán.

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Dos técnicos italianos de Rheinmetall Italia murieron tras un ataque iraní con drones contra una instalación militar de defensa aérea en Kuwait, informó el viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Saccocio, de 65 años, y Emanuele Lo Russo, de 36.

Tajani comunicó ante el Senado italiano que el ataque ocurrió alrededor de las 14:00 y que una explosión alcanzó la instalación. Los dos técnicos murieron en el hospital, mientras que un ciudadano pakistaní y otro kuwaití resultaron heridos. La Embajada de Italia y la unidad de crisis de la Cancillería siguen el caso, añadió el ministro.

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Kuwait dijo que los restos de un dron alcanzaron una infraestructura vital

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, coronel Saud Abdulaziz al Atuan, señaló que los fallecimientos y las lesiones fueron causados por los restos de un dron que se estrelló durante la respuesta de las defensas aéreas a la incursión contra una infraestructura vital. Las autoridades no divulgaron el lugar preciso del ataque.

El emir de Kuwait, el jeque Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. (REUTERS/ARCHIVO)

Los dos italianos realizaban tareas de mantenimiento de los sistemas antiaéreos kuwaitíes en virtud de un contrato de apoyo entre el Gobierno local y Rheinmetall Italia. Kuwait emplea desde la década de 1990 baterías Skyguard fabricadas por la compañía italiana.

Una delegación militar de Italia, encabezada por el comandante general Salvatore Luongo, se encuentra en visita oficial en Kuwait. No se informó si la misión participaba en actividades vinculadas con la instalación atacada.

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Von der Leyen pidió reforzar la presión sobre Teherán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su consternación por la muerte de los dos ciudadanos italianos y pidió incrementar la presión sobre Irán. “Debemos aumentar la presión sobre Irán para que ponga fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo”, escribió en X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a las familias de Saccocio y Lo Russo, así como su solidaridad con los afectados, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leye. (REUTERS/Nicolas Economou)

El Gobierno de Arabia Saudí condenó el ataque y sostuvo que las acciones iraníes agravan la tensión regional y debilitan la estabilidad. También reclamó a Teherán que cese las violaciones y expresó su respaldo a las medidas que Kuwait adopte para defender su soberanía.

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El Consejo de Cooperación del Golfo atribuyó a Irán la responsabilidad por el ataque

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, calificó el hecho como un ataque contra un lugar de importancia estratégica en Kuwait. En su declaración, señaló que la acción dejó dos italianos muertos y dos personas heridas.

Albudaiwi afirmó que las incursiones iraníes contra infraestructuras vitales de Kuwait representan una escalada y responsabilizó a Irán por sus consecuencias. El Gobierno kuwaití indicó que coordina medidas con otras autoridades para proteger a la población y las infraestructuras del país.