La gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia en los 21 condados de Nueva Jersey por una tormenta costera (Captura de video: @GovSherrillNJ).

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La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró este miércoles el estado de emergencia en los 21 condados ante una tormenta costera prevista para el Día de Acción de Gracias, con vientos dañinos, lluvias intensas, inundaciones en zonas costeras y posibles cortes prolongados de electricidad.

La medida entrará en vigor a las 18:00 de este miércoles 25 de noviembre y se prevé que dure hasta el jueves. Esto permitirá que las agencias estatales desplieguen recursos y coordinen la respuesta ante la llegada del temporal, informó Fox 29 Philadelphia.

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La declaración no impone restricciones a la circulación, pero la gobernadora pidió adelantar los desplazamientos previstos para el feriado. “Recomiendo encarecidamente a los habitantes de Nueva Jersey con planes de viaje por el feriado que lleguen hoy a su destino para evitar lo peor de la tormenta mañana”, señaló Sherrill en una publicación en X.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por vientos fuertes y alertas de inundación costera en distintas áreas del estado. Las ráfagas podrían alcanzar entre 80 y 113 kilómetros por hora (50 y 70 millas por hora) y persistir hasta las primeras horas del viernes, de acuerdo con NBC Philadelphia.

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NEWS: I am declaring a statewide State of Emergency – effective at 6:00 PM tonight – in anticipation of a significant storm that will bring damaging winds, heavy rain, coastal flooding, and potentially prolonged power outages this Thanksgiving. While this declaration does not restrict travel, I strongly encourage New Jerseyans with holiday travel plans to reach their destination today to avoid the worst of the storm tomorrow. — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) November 25, 2026

Los condados costeros concentran el mayor riesgo de inundación

Los condados de Cape May, Atlantic y Ocean enfrentan el mayor riesgo de anegamientos. La crecida del mar podría ubicarse entre 4,5 y 6 metros (15 y 20 pies) durante el temporal.

En Atlantic City, las autoridades anunciaron estacionamiento gratuito para que los residentes puedan resguardar sus vehículos de las inundaciones.

A su vez, recomendaron evitar los traslados entre las 8:00 y las 13:00 del jueves, franja que coincide con la marea alta prevista para la mañana.

Las autoridades piden evitar rutas anegadas y asegurar objetos exteriores

La gobernación advirtió que el mal tiempo puede afectar el suministro eléctrico en viviendas. Entre las medidas preventivas, recomendó cargar teléfonos, dispositivos médicos y baterías de respaldo antes de que empeoren las condiciones, además de guardar los números de contacto de las empresas de servicios públicos.

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Asimismo, instaron a mantenerse fuera de las carreteras tanto como sea posible durante la tormenta y a no conducir ni caminar por calles inundadas. También indicaron que las personas deben mantenerse a al menos 9 metros (30 pies) de los cables eléctricos caídos y llamar al 911 ante una emergencia.

Las recomendaciones incluyen asegurar o guardar los objetos sueltos que se encuentren al aire libre, disponer de agua, alimentos, medicamentos y linternas en caso de cortes de energía, y conocer la ruta de evacuación en las comunidades situadas en la costa o junto a bahías.

Antes de viajar, las autoridades aconsejaron consultar las condiciones actualizadas de rutas y transporte público en 511nj.org. Para recibir alertas locales de emergencia, los residentes pueden enviar su código postal por mensaje de texto al 888777.

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