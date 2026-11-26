Los supermercados y restaurantes de Estados Unidos modificarán sus horarios de atención durante la jornada de Thanksgiving.

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Este jueves 26 de noviembre, supermercados y restaurantes de todo Estados Unidos operarán con horarios modificados, reducidos o directamente cerrados en ocasión de Thanksgiving 2026. Cadenas como Waffle House, Cracker Barrel y Golden Corral abrirán sus puertas, mientras que otras —entre ellas Chick-fil-A, Chipotle y Texas Roadhouse— permanecerán cerradas durante toda la jornada festiva.

Antes de salir, cada cliente debe verificar el horario de su sucursal local, ya que las condiciones varían según la ubicación. Las leyes de los estados de Maine, Massachusetts y Rhode Island obligan a los grandes comercios, incluidos los supermercados, a cerrar ese día. Para el resto del país, la mayoría de las cadenas recomienda usar sus aplicaciones móviles, sitios web o localizadores de sucursales para confirmar la disponibilidad antes de acudir.

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Qué supermercados estarán abiertos en Thanksgiving 2026

Varios supermercados mantendrán sus puertas abiertas el 26 de noviembre con horarios reducidos y farmacias internas cerradas en la mayoría de los casos. Todos los horarios son orientativos y corresponden a la hora local de cada sucursal:

Cadenas de comida como Waffle House, Cracker Barrel y Golden Corral atenderán al público el 26 de noviembre. (Magnific)

Kroger (y filiales Fred Meyer, King Soopers, Mariano’s, Smith’s y QFC): cierre en la tarde con horarios variables por sucursal. Ralphs puede extenderse hasta las 10:00 p.m. Farmacias y clínicas cerradas.

Albertsons : abierto con horarios variados. Farmacias cerradas o con horario reducido.

Safeway : horarios ajustados que varían ampliamente; se recomienda confirmar el local específico. Farmacias con horario reducido o cerradas.

Whole Foods Market : abierto de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la mayoría de sus locales. Los de Massachusetts , Maine y Rhode Island permanecerán cerrados por ley estatal.

Wegmans : abierto hasta las 4:00 p.m. en la mayoría de sus tiendas. Las sucursales de Northborough, Chestnut Hill, Burlington, Westwood y Medford, en Massachusetts , cerrarán a la medianoche del miércoles 25 y reabrirán el viernes 27.

H-E-B : abierto de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. Curbside de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.; entrega a domicilio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Farmacias cerradas.

Meijer : abierto de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Harris Teeter : abierto de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Farmacias cerradas.

Food Lion : cierre a las 3:00 p.m. en la mayoría de las regiones (Roanoke, Lynchburg, Blacksburg y Charlottesville cierran a las 4:00 p.m.). Farmacias cerradas.

Sprouts Farmers Market : abierto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en todos sus locales.

The Fresh Market : abierto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Los locales de Massachusetts permanecerán cerrados.

Giant Eagle : abierto hasta las 3:00 p.m. Farmacias cerradas.

Giant Food : cierra a las 5:00 p.m. La mayoría de las farmacias atiende de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Hannaford : algunas ubicaciones podrán estar abiertas; los locales en Maine y Massachusetts cerrarán.

ShopRite : locales seleccionados con horarios variables; algunos cierran desde las 2:00 p.m.

Stop & Shop : Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York abren hasta las 3:00 p.m. Las sucursales de Massachusetts y Rhode Island permanecerán cerradas.

Shaws : abierto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en sus tiendas de Vermont y New Hampshire. Los locales de Massachusetts , Rhode Island y Maine permanecerán cerrados por ley estatal.

Cadenas regionales como ACME , Jewel-Osco , Tom Thumb , Vons , Dillons , Fry’s , Baker’s , Central Market , Cub Foods , Pick ‘n Save y Save A Lot abrirán con horarios modificados variables.

Dollar Tree : abierto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dollar General : abierto con horarios variables.

7-Eleven : la mayoría opera las 24 horas; algunos locales con horario ajustado.

Walgreens: casi la totalidad de sus aproximadamente 8.000 tiendas estará abierta. Los locales de 24 horas mantienen ese esquema; los demás operarán de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la mayoría de los casos.

Walmart, Target, Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club cerrarán durante todo el día y la mayoría reabrirá el viernes 27 a las 6:00 a.m. para el inicio del Black Friday.

Qué restaurantes abrirán el 26 de noviembre

Varios restaurantes operarán ese día, en su mayoría con horarios ajustados. Todos los horarios corresponden a la hora local de cada sucursal:

Empresas gastronómicas como Chick-fil-A, Chipotle y Texas Roadhouse no abrirán durante la festividad. (Walmart)

Waffle House : abierto en todos sus locales, aunque algunos podrían operar con horario limitado.

Cracker Barrel : abierto en horario habitual con cena tradicional a partir de las 11:00 a.m.

Bob Evans : abierto de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en todos sus locales con desayuno, almuerzo y cena.

Golden Corral : abierto en todos sus locales con buffet festivo de pavo, jamón y cerdo. Horarios variables por ubicación.

Denny’s : la mayoría de sus locales abrirá las 24 horas; verificar en dennys.com.

IHOP : abierto con horarios variables por restaurante.

Shoney’s : buffet festivo desde las 11:00 a.m. hasta el cierre. Las sucursales del área de Knoxville ofrecerán barra de desayuno de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Starbucks : abierto en la mayoría de sus locales con horarios reducidos. Verificar disponibilidad en la app.

McDonald’s , Burger King y Wendy’s : abiertos en la mayoría de sus sucursales con horarios variables por franquicia.

Whataburger : abierto las 24 horas en la mayoría de sus locales.

Dunkin’ : muchos locales en funcionamiento; confirmar en la app móvil.

Jack in the Box : la mayoría de sus restaurantes estará abierto.

White Castle : abierto con cierre a las 3:00 p.m.

TGI Fridays , Dave & Buster’s (desde las 4:00 p.m.) y Hard Rock Cafe : abiertos con horarios variables.

Domino’s y Pizza Hut : apertura no garantizada; revisar el localizador de sucursales de cada cadena.

Krispy Kreme : la mayoría de los locales cerrará a las 2:00 p.m.

Applebee’s y Wingstop: locales seleccionados con horarios variables.

Entre los restaurantes de categoría superior con apertura confirmada:

The Capital Grille : menú festivo, horarios entre las 10:30 a.m. y las 9:00 p.m. según la ubicación.

Ruth’s Chris Steak House : cena de tres pasos desde USD 49 para adultos y USD 20 para menores; 11:00 a.m. a 8:00 p.m. en la mayoría de sus locales.

Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar : abre a las 11:00 a.m. con menú prix fixe ; horarios variables.

Morton’s The Steakhouse : cena de cuatro pasos a USD 72, solo en el local; 12:00 p.m. a 8:00 p.m. orientativo.

Eddie V’s : cena desde USD 52 para adultos y USD 20 para menores; abre a las 10:30 a.m. u 11:00 a.m. con música en vivo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Seasons 52 : cena desde USD 42 para adultos y USD 20 para menores; menú completo todo el día.

Eddie Merlot’s : 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; cena de tres pasos a USD 55 para adultos y USD 30 para menores. Tres locales en Illinois ofrecerán buffet .

Perry’s Steakhouse & Grille : 11:00 a.m. a 9:00 p.m.; cena de tres pasos a USD 59.

Del Frisco’s Double Eagle : 12:00 p.m. a 9:00 p.m. en Filadelfia, Boston, Dallas y Washington D.C.

Texas de Brazil y Fogo de Chão : todos sus locales abrirán con menú de cena disponible todo el día (Fogo de 11:00 a.m. a 8:30 p.m.; confirmar sucursal).

McCormick & Schmick’s : cena tradicional a USD 39 para adultos y USD 17 para menores.

The Oceanaire Seafood Room : banquete a USD 59 por persona con menú completo disponible.

Maggiano’s Little Italy y Buca di Beppo : abiertos con menú festivo estilo familiar.

Metro Diner : abierto de 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.

Benihana : cena de pavo hibachi hasta el 29 de noviembre; USD 54 para adultos y USD 25 para menores de 12 años. Horarios variables.

Yard House : abierto en la mayoría de sus locales con menú completo y menú especial. Los locales de East Rutherford ( Nueva Jersey ) y Boston Fenway ( Massachusetts ) permanecerán cerrados.

The Cheesecake Factory: cierra en la totalidad de sus restaurantes, con excepción de dos locales: Arundel Mills en Hanover (Maryland) y The Forum Shops at Caesars Palace en Las Vegas.

Varias cadenas de restaurantes tendrán locales cerrados

Chick-fil-A

Chipotle

Chili’s

Texas Roadhouse

LongHorn Steakhouse

Olive Garden

Outback Steakhouse

Panera Bread

Buffalo Wild Wings

Bonefish Grill

Carrabba’s

CAVA

First Watch reabrirá el 27 de 7:00 a. m. a 2:30 p. m.

Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers

Raising Cane’s

In-N-Out Burger

Firehouse Subs y Taco Bell prevén cierres con excepciones según la sucursal

Firehouse Subs cerrará la mayoría de sus locales y recomienda consultar con cada sucursal.

Taco Bell tendrá la mayoría de sus restaurantes cerrados, con posibles variaciones. El localizador oficial de Taco Bell permite verificar el estado de cada restaurante.

Cómo consultar los horarios de cada local

La manera más directa de confirmar si un comercio estará abierto este Thanksgiving es ingresar al sitio web oficial de cada cadena o usar su aplicación móvil. Dado que los horarios varían incluso entre locales de la misma cadena —y que Maine, Massachusetts y Rhode Island imponen restricciones legales adicionales—, la verificación previa es el único modo de garantizar que el establecimiento al que se planea acudir estará en funcionamiento.

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