Un jurado de Georgia declaró culpable a Lacy Jo Boles por el homicidio de su esposo Daniel Akers (Court TV)

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Un jurado del condado de Paulding, en Georgia, declaró culpable a Lacy Jo Boles de matar en 2019 a su esposo, Daniel Akers y luego simular que se había suicidado. El veredicto se conoció el martes 24 de noviembre, según la fiscalía del distrito.

La condena es por homicidio en el curso de un delito grave (“felony murder”) y agresión con agravantes. El jurado la absolvió del cargo de homicidio intencional, según informaron Fox 5 Atlanta y Court TV tras siete días de juicio y unas cuatro horas y media de deliberación.

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Lacy Jo Boles, de 43 años, fue condenada por matar en 2019 a su esposo, Daniel Akers, de 36, y de simular que se había suicidado (Paulding County Sheriff's Office)

Una llamada al 911 y la autopsia

El caso empezó el 22 de diciembre de 2019, cuando Boles llamó a las autoridades para alertar que “su esposo se había disparado”. Dijo que forcejeó con él para quitarle el arma y que el disparo se produjo durante ese forcejeo. Los diputados del sheriff notaron incongruencias en su relato desde el principio.

La autopsia del Laboratorio Criminal de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) concluyó, según el sheriff, que la herida no fue autoinfligida. La bala entró por la fosa nasal izquierda de Akers y llegó al cerebro, un trayecto que los fiscales calificaron como incompatible con el suicidio que Boles describió.

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Boles quedó en libertad bajo una fianza de USD 100.000 en junio de 2020, luego de que las demoras provocadas por la pandemia de COVID-19 postergaran los resultados de la autopsia hasta el 29 de mayo de ese año, según informó People.

Había sido acusada de homicidio doloso, homicidio en el curso de un delito grave, agresión con agravantes, declaraciones falsas y manipulación de pruebas, cargos a los que se declaró no culpable.

La trampa en una puerta y disparo en el sótano

El fiscal Jason Treadaway sostuvo que Akers fue “emboscado y ejecutado en su propio sótano”. En su apertura ante el jurado, el 11 de noviembre de 2026, describió la relación de la pareja como volátil: “Se amaban fuerte y peleaban fuerte. Cuando era bueno, era muy bueno; cuando era malo, era tan bajo como puede ser”.

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Según la reconstrucción de la fiscalía, la noche del 21 de diciembre de 2019 la pareja discutió por dinero: Akers, integrante de un sindicato de trabajadores de lámina metálica, estaba entre dos empleos y el dinero escaseaba antes de las fiestas. Boles, según testificó ella misma ante la policía, fue empujada contra una pared y estrangulada durante la pelea.

Boles reportó al servicio de emergencias 911 que su cónyuge se disparó durante una disputa por el arma (Paulding County Sheriff's Office)

Después de que Akers saliera de la casa, fue a un bar y luego a un local de comidas rápidas antes de regresar pasada la medianoche. Según Court TV, Treadaway señaló que al llegar se encontró con una trampa: Boles había apoyado un trapeador contra la puerta para que haga ruido cuando su marido ingresara.

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Una vez que Akers entró y dejó la bolsa de McDonald’s, según Treadaway, Boles se acercó, él se dio vuelta y ella le disparó en la cara con una pistola calibre 22 que le había dado su padre. Un solo disparo. La fiscalía dijo que luego acomodó la escena para simular un suicidio.

La defensa habló de un hombre quebrado y en crisis

El abogado Brian Steel presentó una versión distinta. Describió a un Akers que no era el mismo en los meses previos a su muerte: quebrado económicamente, enfrentando una suspensión laboral y en riesgo de volver a prisión por violar su libertad condicional. Steel reconoció que un disparo a través de la nariz es “muy, muy extraño”, pero pidió al jurado que considerara ese contexto complejo.

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Según la defensa, Boles había enviado mensajes a su esposo pidiéndole que no volviera a casa y diciéndole que pensaba pedir el divorcio. El trapeador en la puerta, dijo Steel, era simplemente para saber si hacía caso omiso.

Cuando él bajó al sótano, Boles lo siguió para hablarle y lo encontró con el arma en la mano izquierda, apuntándola hacia su propia boca. “‘No puedes ayudarme, nadie puede ayudarme’”, habría dicho Akers, según la reconstrucción de Court TV.

Steel describió que su cliente entró en pánico y se lanzó hacia el brazo de su esposo, forcejearon y el arma se disparó.

La fiscalía usó en su contra ese mismo relato: Boles había dicho que Akers sostenía el arma con la mano izquierda, pero también que era diestro.

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El arma fue hallada en el suelo, cerca de su mano derecha, lo que, para los fiscales, demostraba que ella había movido el arma al preparar la escena. Steel contraargumentó: “¿Por qué iba a colocar el arma del lado izquierdo y luego decirle a la policía que era diestro si lo estaba escenificando todo?”.

Los fiscales remarcaron incongruencias entre la posición final de la pistola y la mano dominante de la víctima (Court TV)

Un veredicto que llega casi siete años después

La selección del jurado comenzó el 9 de noviembre. El proceso no estuvo exento de complicaciones, ya que una versión anterior del juicio fue postergada durante el verano después de que un jurado prospecto investigara el caso por su cuenta y compartiera esa información con otros candidatos que esperaban el proceso de selección.

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Steel, quien también representó a Sean “Diddy” Combs y al rapero Young Thug en casos mediáticos, no logró convencer a los 12 jurados. Tras horas de deliberación, el panel condenó a Boles por homicidio en el curso de un delito grave y agresión con agravantes, pero la absolvió del cargo mayor de homicidio doloso.

El fiscal de distrito, Robert S. Lane, afirmó que la familia de Akers esperó casi siete años por respuestas y rendición de cuentas. “La justicia en este caso no fue rápida ni fácil, pero la verdad prevaleció”, dijo en un comunicado, en el que también destacó el trabajo del fiscal sénior Jason Treadaway y del jefe de fiscales auxiliares Thomas Cole.

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El proceso judicial sufrió postergaciones debido a que un integrante del jurado investigó el caso por cuenta propia (Court TV)

La audiencia de sentencia comenzó de inmediato tras el veredicto, según Court TV. Con el apoyo de la familia de la víctima, la fiscalía recomendó cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El juez Dean C. Bucci, quien presidió el juicio, dispuso que Boles quedara detenida y que la audiencia continuara después del feriado de Acción de Gracias.