El alcalde Zohran Mamdani emitió una alerta ante la llegada de una tormenta a Nueva York durante el Día de Acción de Gracias (REUTERS/Jeenah Moon)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó una alerta a toda la población de la ciudad ante la llegada de una tormenta que amenaza con convertir el Día de Acción de Gracias en uno de los más turbulentos de las últimas décadas, con vientos huracanados, lluvias intensas e inundaciones costeras previstas para el jueves 26 de noviembre.

La advertencia llegó horas antes de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una Alerta de Vientos Fuertes y una Alerta de Inundación Costera para la ciudad y sus alrededores.

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“Neoyorquinos, se avecina una tormenta, y se espera que lo peor ocurra el jueves por la noche”, escribió Mamdani en su cuenta de X. “Ahora es el momento de prepararse para que ustedes y sus seres queridos puedan mantenerse seguros en este Día de Acción de Gracias”.

New Yorkers, a storm is headed our way, with the worst expected Thursday evening and into Friday. We’re preparing for strong winds that could bring down tree limbs and power lines, heavy rain and coastal flooding during high tide. Now is the time to prepare so you and your loved ones can stay safe this Thanksgiving: • Give yourself extra time to travel. Never walk, drive or bike through floodwaters. • Know your exits. If you live in a basement apartment or an area that floods frequently, plan to move to a higher floor before heavy rain arrives. Never enter or return to a flooded basement. • Secure outdoor furniture, trash cans and holiday decorations. Stay indoors when winds are strong. • Charge your phones and other devices. • Check on your loved ones and neighbors, especially older New Yorkers, people with disabilities and anyone who may need assistance. As we gather for Thanksgiving, let's look out for one another. Stay informed about changing conditions by signing up for Notify NYC alerts: Text NOTIFYNYC to 692-692. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 25, 2026

El desfile del Macy’s ante su mayor amenaza meteorológica en más de medio siglo

La tormenta pone en riesgo uno de los eventos más emblemáticos de la jornada: el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que este año celebra su 100ª edición. Los vientos sostenidos y las ráfagas previstas superan los umbrales establecidos para mantener en vuelo los globos gigantes que son el símbolo del desfile.

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Según las normas vigentes, los globos deben permanecer en tierra si los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora (23 mph) o las ráfagas exceden los 55 kilómetros por hora (34 mph). La última vez que los globos fueron retirados del desfile fue en 1971, cuando las ráfagas alcanzaron los 101 kilómetros por hora (63 mph).

La decisión sobre si los globos volarán se tomará la mañana del jueves, luego de que el SMN entregue su pronóstico actualizado y un meteorólogo en el lugar haga las mediciones correspondientes a lo largo del recorrido.

Para esta edición especial, Macy’s preparó 100 inflables, entre ellos el regreso del Hipopótamo Azul, un globo perdido desde 1931 que fue reconstruido a partir de fotografías y registros de la época.

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El desfile también rendirá homenaje a Fiona, la hipopótama del Zoológico de Cincinnati que murió este mes: los voluntarios que lleven el globo del Hipopótamo Azul lucirán parches morados con la imagen de Fiona.

Los vientos pronosticados para el jueves superan los límites permitidos para el vuelo de los globos del Desfile de Macy's (Foto: Macy’s)

Vientos de hasta 100 km/h y lluvias que podrían desbordar los drenajes

El SMN prevé vientos sostenidos de entre 48 y 61 kilómetros por hora (30 a 38 mph) con ráfagas de entre 80 y 97 kilómetros por hora (50 a 60 mph) durante las horas pico del jueves, estimadas entre las 10 y 18.

En zonas de Nueva Jersey y Delaware, algunas ráfagas podrían superar los 97 kilómetros por hora (60 mph), lo que eleva el riesgo de caída de ramas y tendidos eléctricos y la posibilidad de cortes masivos de energía en toda la región noreste.

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Las lluvias comenzarán a caer entre las 6 y las 9 del jueves y se intensificarán hacia el mediodía, con acumulaciones de entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas) según la zona. Las peores condiciones de tránsito se esperan entre el mediodía y las 22, coincidiendo con el horario de mayor circulación del feriado.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de viento de hasta 97 kilómetros por hora y lluvias de hasta 7,6 centímetros (REUTERS/Mike Segar)

Inundaciones costeras en las dos mareas altas del jueves

Las inundaciones costeras representan otro foco de riesgo. Se esperan dos momentos críticos: las 9 y las 21del jueves, con la posibilidad de un tercer episodio el viernes por la mañana.

Las zonas más vulnerables incluyen las costas de Jamaica Bay, la parte occidental de Long Island Sound y las bahías traseras de los barrios costeros, donde no se descarta una inundación moderada que pueda dejar calles anegadas y causar daños en viviendas y comercios. Residentes de esas áreas recibieron la instrucción de mover sus vehículos a terreno elevado antes de la marea alta del jueves por la mañana.

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La Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (GCENY) activó el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas desde el lunes. Equipos de los departamentos de Sanidad, Transporte y Parques trabajan en la limpieza de desagües y la remoción de hojas acumuladas; el Departamento de Transporte instaló avisos en los carteles de las autopistas, y el Departamento de Edificios notificó a las obras en construcción para que aseguren los materiales.

Las mareas altas del jueves presentan riesgo de inundación en Jamaica Bay y el sector occidental de Long Island Sound (REUTERS/Mike Segar)

Recomendaciones oficiales para los residentes de los cinco condados

La comisionada de Gestión de Emergencias, Christina Farrell, precisó las medidas que deben tomar los vecinos antes del anochecer del miércoles: “Si vive cerca de la costa en una zona frecuentemente inundada, sepa cuándo es la marea alta y mueva su auto a terreno elevado antes del jueves por la mañana”, señaló Farrell.

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A su vez, sugirió: “Si viaja para las fiestas, permítase tiempo extra el jueves. Para el miércoles por la noche, lleve adentro todo lo que esté al aire libre y que el viento pueda llevarse”.

Entre las medidas recomendadas figuran cargar dispositivos electrónicos ante posibles cortes de luz, asegurar muebles de jardín y decoraciones festivas, evitar transitar por zonas inundadas —incluidas estaciones de metro, calles y pasos subterráneos— y verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la tormenta podría provocar demoras en los aeropuertos de la ciudad.

Las autoridades de la ciudad advirtieron que las estaciones de metro inundadas representan uno de los principales riesgos de la tormenta del Día de Acción de Gracias (REUTERS)

Mamdani también instó a los residentes a verificar el bienestar de sus vecinos, en particular personas mayores, personas con discapacidad y quienes vivan en departamentos en sótanos o en zonas bajas. “Mientras nos reunimos para el Día de Acción de Gracias, cuidémonos mutuamente”, escribió el alcalde.

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Los vecinos pueden suscribirse a las alertas gratuitas de Notify NYC enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692, o ingresando portal oficial de la ciudad.