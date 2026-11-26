Más de 190.000 clientes quedaron sin electricidad en la región del Atlántico medio por el paso del temporal (REUTERS/Adam Gray).

Guardar

Los fuertes vientos de la tormenta de Acción de Gracias amenazan con dejar sin electricidad a miles de familias en la costa este de Estados Unidos. A media mañana del jueves, más de 190.000 clientes ya se encontraban sin suministro en la región del Atlántico medio, según informó The Washington Post.

Las interrupciones se producían mientras la tormenta avanzaba desde las Carolinas hacia el Atlántico medio, con alertas por vientos e inundaciones desde Virginia Beach hasta Nueva York.

PUBLICIDAD

Aunque se prevé que el mayor impacto de la tormenta ocurra entre las 14 y las 20, ya se registraron ráfagas de hasta 97 km/h (60 mph), que derribaron árboles y tendidos eléctricos en zonas de Virginia y Carolina del Norte.

La empresa Dominion Energy concentraba la mayor cantidad de usuarios sin servicio en estos dos estados, con más de 158.000 clientes afectados.

En el área de Washington, Pepco reportaba cerca de 8.800 cortes, mientras que Baltimore Gas and Electric registraba más de 11.000. En el condado de Fairfax, Virginia, otros 7.000 usuarios permanecían sin electricidad.

PUBLICIDAD

Las autoridades alertaron que los cortes del servicio eléctrico podrían extenderse más allá del feriado y llegar hasta el fin de semana, precisó The Washington Post.

Las ráfagas de viento alcanzaron los 97 kilómetros por hora y derribaron tendidos eléctricos en Virginia y Carolina del Norte (REUTERS/Adam Gray).

PSEG Long Island movilizó a más de 500 trabajadores ante el riesgo de cortes

En Long Island y Rockaways, PSEG Long Island desplegó a más de 500 trabajadores ante la previsión de lluvias intensas y ráfagas de viento desde el jueves hasta el viernes. La compañía anticipó cortes dispersos debido a posibles caídas de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico.

“Estamos preparados para responder a cualquier interrupción del suministro eléctrico que pueda provocar esta posible tormenta de Acción de Gracias”, declaró Michael Sullivan, vicepresidente de Operaciones Eléctricas de PSEG Long Island, en declaraciones recogidas por ABC7NY.

PUBLICIDAD

La empresa eléctrica advirtió que las tareas de reparación podrían demorarse durante los períodos de vientos peligrosos. Sin embargo, Sullivan aseguró que realizaron “comprobaciones logísticas y del sistema para garantizar que a los clientes que puedan verse afectados se les restablezca el suministro eléctrico de forma segura y lo más rápido posible”.

Las autoridades pidieron a los clientes que informaran los cortes a través de la aplicación, el sitio web o mediante un mensaje de texto con la palabra OUT al 773454, y que no se acercaran a cables caídos.

Las autoridades advirtieron que las interrupciones en el suministro eléctrico podrían extenderse hasta el fin de semana (REUTERS/Adam Gray).

Estados de emergencia, inundaciones y alteraciones en eventos y vuelos

Los riesgos no se limitan al sistema eléctrico. El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 25 y 76 milímetros (1 a 3 pulgadas) de lluvia en el área triestatal, además de inundaciones por mareas de moderadas a importantes.

PUBLICIDAD

La combinación de vientos provenientes del mar y mareas altas ya anegó vías costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey y elevó el riesgo de erosión en las playas.

En Nueva Jersey, los 21 condados fueron declarados en estado de emergencia. La gobernadora Mikie Sherrill pidió a la población evitar las rutas durante el tramo más intenso del temporal y advirtió que las inundaciones en el sur del estado podrían igualar o superar los niveles registrados durante un temporal costero en septiembre.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Ante el riesgo de vuelcos, las autoridades prohibieron la circulación de vehículos altos y camiones vacíos por siete puentes principales.

PUBLICIDAD

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon la emergencia y prohibieron la circulación de camiones vacíos en siete puentes (REUTERS/Adam Gray).

A su vez, el temporal obligó a postergar hasta el sábado el desfile de Acción de Gracias de Macy’s, por primera vez en sus 100 años, y a cancelar el desfile de Filadelfia.

El transporte aéreo también sufrió alteraciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipa que la tormenta dificulte los viajes aéreos hasta la mañana del viernes por la reducción de la visibilidad, turbulencias, fuertes vientos y formación de hielo en las aeronaves.

Hacia las 9:30 del jueves, el rastreador de vuelos FlightAware, recogido por The Washington Post, registraba al menos 372 vuelos cancelados y 733 demorados dentro de Estados Unidos, con destino al país o desde él.

PUBLICIDAD

El Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington acumulaba 46 cancelaciones, cerca de una cuarta parte de sus salidas programadas.