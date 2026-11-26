Las bolsas europeas registraron ganancias generalizadas lideradas por el índice DAX de Fráncfort con un avance del 2,1%. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

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Los mercados bursátiles europeos repuntaron con fuerza este jueves, impulsados por las ganancias registradas en Asia, mientras el sector tecnológico mostraba señales de estabilización antes del fin de semana largo por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los inversores, además, absorbieron sin sobresaltos el anuncio de nuevos aranceles del presidente Donald Trump contra 14 economías.

Frankfurt lideró las subidas en el Viejo Continente con un avance del 2,1%, mientras que París y Londres cerraron con ganancias similares. En Asia, Tokio y Hong Kong terminaron la jornada con alzas cercanas al uno por ciento cada una, en tanto que el índice tecnológico de Seúl sumó un 0,3%.

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Las bolsas de Londres, París y Fráncfort cerraron la sesión con subidas del 1,8%, 1,8% y 2,1% respectivamente, según los valores registrados hacia las 16.45 GMT. El FTSE 100 terminó en 10.609,30 puntos, el CAC 40 en 8.108,45 y el DAX en 25.215,52.

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió un 0,9% hasta los 57.499,16 puntos, el Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,2% hasta 22.226,88 y el Kospi de Seúl ganó 0,3% para cerrar en 4.711,21. El índice compuesto de Shanghái se mantuvo sin cambios en 3.476,88 puntos.

Wall Street permaneció cerrada este jueves por el feriado de Acción de Gracias, luego de que las acciones estadounidenses recortaran fuertes pérdidas iniciales el miércoles, cuando los valores tecnológicos se recuperaron en parte de una venta masiva previa a la festividad.

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Los mercados asiáticos concluyeron la jornada al alza con subidas en los índices de Tokio, Hong Kong y Seúl. (REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, explicó el repunte: “La montaña rusa bursátil volvió a su senda alcista, ya que una nueva ronda de aranceles de Trump no es tan mala como se temía y Estados Unidos se toma el día libre para celebrar Acción de Gracias”.

Aranceles de Trump y el nerviosismo por el boom de la inteligencia artificial

Los mercados globales oscilaron durante toda la semana entre el optimismo por el regreso de Huang a la dirección del gigante de los chips, pese a su vínculo con una presunta espía china, y los temores sobre la continuidad del auge de la inteligencia artificial.

Las nuevas tarifas, que alcanzan a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur, deberán atravesar un período de consulta pública antes de entrar en vigor. Un alto funcionario estadounidense señaló que las propuestas buscaron tener en cuenta los acuerdos comerciales ya existentes.

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China enfrenta un arancel del 20%, aunque el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que los nuevos gravámenes se mantienen dentro de los límites de las negociaciones comerciales vigentes con Pekín. El gobierno chino respondió con una advertencia a Washington para que no incurra en “guerras arancelarias y guerras comerciales”.

La inflación en máximos de tres años alimenta expectativas sobre la Reserva Federal

Las expectativas de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en diciembre se reforzaron luego de que la inflación en Estados Unidos alcanzara su nivel más alto en tres años, junto con datos que mostraron un crecimiento económico superior al esperado. Los inversores siguen de cerca, además, la posibilidad de que los socios comerciales afectados por los nuevos aranceles respondan con medidas de represalia.

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En el mercado de divisas, el euro cayó frente al dólar hasta 1,0972 dólares, desde 1,0977 el miércoles, mientras que la libra retrocedió a 1,3110 dólares desde 1,3121. El dólar avanzó frente al yen hasta 159,29 unidades, desde 159,25, y el euro subió frente a la libra hasta 83,69 peniques, desde 83,66.

En el mercado petrolero, el crudo West Texas Intermediate subió 1,4% hasta los 84,87 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó 1,5% hasta los 96,03 dólares por barril.