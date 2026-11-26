Dakota Davis recuperó la libertad tras abonar una fianza de diez mil dólares fijada por la justicia de Texas. (ABC13 Houston)

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El sheriff del condado de San Jacinto, en Texas, arrestó a Dakota Davis, un vecino de Coldspring acusado de suplantación en línea y de cuatro cargos de acoso por videos hechos con inteligencia artificial (IA) en los que aparece el propio sheriff, Sam Houston, según informó ABC13 Houston.

Davis se entregó a las autoridades y, de acuerdo con la emisora, quedó libre pocas horas después del arresto del sábado tras pagar una fianza de USD 10.000. Ya estaba en libertad bajo fianza por los cuatro cargos de acoso vinculados con los mismos videos.

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Videos que confundieron a los vecinos

Según Houston Public Media, en octubre una cuenta de Facebook llamada “Ralph Moyer” empezó a etiquetar a la oficina del sheriff en videos falsos: en uno el sheriff aparece cocinando bebidas con agua de baño ajena, en otro consumiendo cocaína y en otros haciendo comentarios racistas.

El teniente Wayne Schultz, vocero de la oficina, dijo a ese medio que algunos vecinos llegaron a preguntarse si las publicaciones habían sido aprobadas por la institución. Afirmó que primero intentaron que Facebook las retirara y que, al no ocurrir, recibieron cada vez más quejas.

Davis admitió a ABC13 que hizo los videos y los publicó con un nombre falso para avergonzar al sheriff, después de que la oficina difundiera en Facebook su arresto por un caso de drogas. Dijo que perdió clientes de su negocio de construcción porque la publicación hablaba de un posible robo, aunque no lo acusaron de ese delito.

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Sátira o delito

Houston sostuvo que se trata de un delito. Aseguró que es la primera vez desde que asumió, en 2025, que su oficina presenta un cargo de suplantación en línea.

Las autoridades del condado de San Jacinto arrestaron a Dakota Davis por publicar videos con inteligencia artificial que imitan al sheriff Sam Houston. (ABC13 Houston)

“Estaba ejerciendo mi derecho de la Primera Enmienda como estadounidense”, dijo Davis. Schultz, por su parte, dijo que la oficina espera una línea clara de la justicia sobre el uso de IA y la libertad de expresión. Los medios consultados no informaron una fecha de audiencia.

Tensión legal en Texas entre IA y sátira

El caso de Davis llama la atención de juristas porque plantea una tensión que los tribunales de Texas aún no resolvieron: ¿cuándo un video generado con inteligencia artificial que imita a un funcionario público deja de ser sátira protegida y se convierte en un delito de suplantación o acoso?

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Amy Kristin Sanders, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y consultada por Houston Public Media, explicó que para que prospere un cargo de acoso en este tipo de casos es necesario demostrar la intención específica de hostigar, algo que resulta difícil de probar cuando el contenido tiene un componente de burla política.

El abogado Geoff Berg, por su parte, señaló a ABC13 que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense —que garantiza la libertad de expresión— protege históricamente la sátira de figuras públicas, e incluso un funcionario puede ser blanco de críticas exageradas o ficticias sin que eso constituya un delito.

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Davis también usó nombres levemente alterados en algunas publicaciones –escribió “Same Houston” en lugar de “Sam Houston”– como argumento de que sus videos eran parodia y no una suplantación real. Sin embargo, el sheriff Sam Houston sostiene que ese detalle no cambia el daño causado: su imagen fue usada para mostrarlo diciendo y haciendo cosas que nunca ocurrieron.

El teniente Wayne Schultz dijo que la oficina del sheriff aguarda que la justicia establezca un criterio claro sobre los límites del uso de IA para representar a personas reales.

La plataforma de detección de deepfakes Resemble AI registró el caso en su base de datos de ejemplos públicos, y medios como The World of AI señalaron que el desenlace judicial podría convertirse en un antecedente para otros estados que aún no tienen legislación específica sobre deepfakes de funcionarios públicos.

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