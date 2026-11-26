Gadi Eisenkot acordó la incorporación del partido Los Demócratas a su coalición para buscar la formación de un nuevo gobierno en Israel.

Guardar

El ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot acordó incorporar al partido Los Demócratas, encabezado por Yair Golan, a una coalición con la que busca formar el próximo gobierno de Israel y poner fin al mandato de Benjamin Netanyahu. El entendimiento incluye cuatro carteras ministeriales y compromisos sobre el sistema judicial, aunque el dirigente opositor todavía debe reunir los votos necesarios para alcanzar una mayoría en la Knesset.

El acuerdo fue anunciado este jueves mediante una declaración conjunta de Yashar, la formación de Eisenkot, y Los Demócratas. Se trata del segundo pacto formal que consigue el ex jefe militar, después del firmado el martes con Israel Beiteinu, el partido del ex ministro Avigdor Liberman.

PUBLICIDAD

Como parte del entendimiento, Los Demócratas tendrán a su cargo cuatro ministerios. Uno será el de Seguridad Nacional, que contará con atribuciones ampliadas y actualmente está dirigido por Itamar Ben Gvir, referente de la derecha radical israelí. Las otras carteras serán Trabajo, Comunicaciones y Cultura y Deportes.

Esta última área incorporará una nueva dirección dedicada a la democracia, según detalló el partido de Golan. El acuerdo también establece compromisos vinculados con la reforma judicial promovida durante el gobierno de Netanyahu.

El pacto de gobierno establece el compromiso de derogar la reforma judicial impulsada por el mandato de Benjamin Netanyahu. (AP foto/Ohad Zwigenberg)

Los Demócratas plantearon la derogación completa de esos cambios, la preservación de la independencia del poder judicial y medidas destinadas a fortalecer las instituciones democráticas. El entendimiento incluye además compromisos relacionados con la sociedad árabe israelí.

PUBLICIDAD

Golan presentó el pacto como parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral. “Reemplazar a Netanyahu y proteger la democracia”, afirmó al describir los objetivos de su partido. También convocó a las demás fuerzas políticas a sumarse a las negociaciones para completar la formación del Ejecutivo.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para presentar una coalición, aunque el plazo puede extenderse por otros 14 días. Las elecciones de octubre no otorgaron una mayoría definida a ninguno de los bloques, por lo que el dirigente mantiene conversaciones con distintas fuerzas para alcanzar los 61 escaños necesarios en un Parlamento de 120 miembros.

PUBLICIDAD

El núcleo integrado por Eisenkot, Liberman y Golan reúne 36 legisladores. A ese espacio se suma Beyachad, la formación del ex primer ministro Naftali Bennett, que cuenta con 12 bancas y todavía no formalizó un acuerdo con Yashar. El bloque opositor obtuvo en total 48 escaños, mientras que las fuerzas que respaldan a Netanyahu sumaron 53.

La principal diferencia entre los partidos opositores está relacionada con la posible incorporación de las dos listas de mayoría árabe, que juntas cuentan con 19 legisladores. Los Demócratas impulsan un acuerdo con ambas agrupaciones para facilitar la salida de Netanyahu del poder.

PUBLICIDAD

El bloque negociador de Eisenkot necesita alcanzar una mayoría de 61 bancas en la Knesset antes del vencimiento del plazo legal el 6 de diciembre.

Liberman, en cambio, descartó integrar un gobierno que dependa del respaldo de partidos árabes. El dirigente de Israel Beiteinu promueve un entendimiento con las fuerzas ultraortodoxas, pese a sus diferencias históricas con ese sector y a las disputas sobre la obligación de sus integrantes de cumplir el servicio militar.

Bennett propuso una alternativa distinta: un gobierno de unidad entre Eisenkot y el Likud, sin participación de los partidos árabes ni de las agrupaciones ultraortodoxas. También planteó que Eisenkot ocupe inicialmente el cargo de primer ministro y que luego se establezca una rotación en la jefatura del Ejecutivo.

Las conversaciones entre Yashar y el Likud se desarrollaron durante los últimos días, pero no se anunció un avance concreto. Los Demócratas cuestionaron esos contactos, que generaron tensiones dentro del bloque opositor y complicaron las negociaciones para cerrar el acuerdo.

PUBLICIDAD

Liberman acusó a Netanyahu de prolongar deliberadamente las conversaciones para impedir la formación de un nuevo gobierno. Advirtió que el primer ministro en funciones podría llevar las negociaciones hasta el límite del plazo y luego hacerlas fracasar. También sostuvo que, si se concretara un Ejecutivo de unidad, Netanyahu podría provocar una crisis para convocar a nuevas elecciones.

La inclusión de las listas con mayoría árabe en la alianza gubernamental genera discrepancias entre las posturas de Golan y Liberman. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Eisenkot deberá definir la composición de su coalición antes de que venza el plazo legal. Para alcanzar la mayoría parlamentaria, necesita sumar apoyos adicionales a los acuerdos ya firmados con Israel Beiteinu y Los Demócratas.