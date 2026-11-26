La artista abordó su alejamiento de los medios en una entrevista para el podcast Las Culturistas junto a Matt Rogers y Bowen Yang. (SOPA Images Limited/Alamy Live News)

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Ariana Grande confirmó que, aunque planea alejarse de la vida pública, seguirá muy presente a través de su marca de belleza R.E.M. Beauty, con la que promete mantener contacto directo con sus fanáticas. La cantante y actriz hizo esas declaraciones durante su participación en el episodio especial de “Friendsgiving” del podcast Las Culturistas, emitido el miércoles 25 de noviembre de 2026.

En el programa conducido por Matt Rogers y Bowen Yang —este último, además, compañero de elenco de Grande en Wicked—, la artista de 33 años respondió con humor cuando Yang bromeó diciéndole que se estaba “retirando”.

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Ariana Grande mantendrá el contacto con sus seguidores por medio de su marca R.E.M. Beauty durante su retiro temporal de la vida pública. (Captura de video)

“Sí. Después de esto. Adiós. Evaporándome”, respondió la cantante entre risas, antes de matizar sus propias palabras con una aclaración más concreta: “Voy a ser muy visible. Voy a estar muy por ahí. Soy una persona real, no me voy a evaporar. Voy a estar muy disponible. Voy a aplicar mucho brillo labial”, señaló en declaraciones recogidas por People.

Grande pone pausa a la exposición, no a su carrera

El anuncio del retiro transitorio de Grande de la esfera pública no es nuevo. En agosto de 2026, un representante de la cantante le confirmó a People que la artista tomaría distancia de la exposición pública una vez que concluyera su gira Eternal Sunshine Tour —que finalizó el 1° de septiembre— y completara la promoción de su nueva película, Focker-in-Law, estrenada en cines el 25 de noviembre.

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“Espera terminar la gira en una buena nota, con salud y felicidad, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo de cara al público y de las apariciones, que han derivado en un escrutinio público interminable y constante”, indicó el representante en ese entonces.

Grande aclaró ante el público en un concierto que la decisión de tomar una pausa fue planificada con anticipación.

Días después de ese anuncio, la propia Grande se dirigió a sus fanáticos durante uno de los conciertos de la gira para aclarar que la decisión de dar un paso atrás era algo planeado de antemano, no una reacción impulsiva. Según una fuente consultada por People en septiembre, la artista se mantuvo “comprometida” con la promoción del film hasta el último momento, ya que se siente “muy orgullosa” del proyecto.

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Fundada por Grande en 2021, R.E.M. Beauty se convierte así en el único canal oficial de presencia pública que la artista mantendrá durante su pausa. La marca, disponible en rembeauty.com, continuará activa en redes sociales, donde la propia cantante adelantó que participará de forma directa.

El tono desenfadado con el que abordó el tema en Las Culturistas sugiere que su vínculo con el público no se cortará, sino que simplemente migrará hacia ese espacio más acotado y controlado.

La compositora sumó cuatro nominaciones a los premios Grammy 2027 por sus producciones musicales y el disco petal. (X/Team Ariana)

Nominaciones al Grammy y un debut en la alfombra roja cerraron una etapa intensa

El descanso llega en un momento de pico profesional para la artista. El 16 de noviembre, Grande celebró haber recibido cuatro nominaciones a los Grammy 2027: Song of the Year y Best Music Video por “Hate That I Made You Love Me”, Best Pop Vocal Album por petal, y Best Pop Duo/Group Performance por “For Good”, el dueto con Cynthia Erivo del film Wicked: For Good.

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Las nominaciones consolidan un ciclo artístico de alta productividad que incluyó una gira mundial, dos lanzamientos vinculados al universo de Wicked y su incursión en el cine con un rol protagónico junto a Ben Stiller y Robert De Niro.

Días antes del estreno de Focker-in-Law, el 11 de noviembre, Grande debutó en la alfombra roja junto a su novio, Ricky Alvarez, de 35 años, en la premiere neoyorquina del film. La pareja retomó su relación una década después de su ruptura en 2016; Alvarez y la cantante se conocieron cuando él era su bailarín de respaldo. La aparición pública conjunta fue la primera oficial desde que se confirmó la reconciliación, y marcó uno de los últimos compromisos de exposición que Grande asumió antes de su pausa.

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