La normativa municipal de Nueva York prohíbe el vuelo de los inflables cuando los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora (REUTERS/Jeenah Moon).

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El desfile de Acción de Gracias de Macy’s fue pospuesto del jueves 26 de noviembre al sábado 28 de noviembre debido a la tormenta prevista en Nueva York, una decisión adoptada en coordinación con las autoridades municipales y policiales.

La edición número 100 del evento comenzará a las 8:30 del sábado, en lugar de celebrarse el jueves por la mañana, como estaba previsto. La cadena NBC, encargada de transmitir el desfile, emitirá ese día una repetición de la edición de 2025, informó Associated Press.

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“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad, y tras consultar detenidamente con nuestro Ayuntamiento y nuestros socios, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año”, señaló Macy’s en un comunicado recogido por ABC News.

Asimismo, la compañía explicó que trabaja en la organización de la reprogramación: “Nuestro equipo está trabajando en la compleja logística operativa necesaria para que el Desfile se lleve a cabo el sábado y compartiremos más detalles a medida que se vayan concretando”.

La cadena NBC transmitirá el jueves una repetición de la edición de 2025 tras el cambio de fecha del evento (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez).

Las previsiones de viento obligaron a revisar el operativo de seguridad

El aplazamiento responde a la llegada de un sistema meteorológico que, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, provocará lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones en la costa este durante el Día de Acción de Gracias. La alerta estará vigente desde el jueves hasta el viernes.

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Los funcionarios de emergencias de la ciudad prevén para el jueves rachas de entre 80 y 96 kilómetros por hora (50 a 60 millas por hora), además de vientos sostenidos de 48 a 61 kilómetros por hora (30 a 38 millas por hora), recogió Associated Press.

La normativa municipal impide que los globos vuelen cuando los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora (23 millas por hora), según NBC News.

Las autoridades también cuentan con protocolos para reducir la altura de los inflables o cancelar su recorrido cuando las condiciones pueden desviarlos hacia el público.

Los globos ya habían comenzado a inflarse cuando se anunció el cambio de fecha. Un funcionario municipal dijo a ABC News que serán desinflados desde las 19:00 del miércoles y que el proceso de inflado se retomará el viernes por la tarde.

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El personal del operativo coordinó el desinflado de los globos el miércoles a la noche y programó su reinflado para la tarde del viernes (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo).

El desfile solo fue suspendido tres veces desde 1924

De acuerdo con ABC News, la celebración, que parte del Upper West Side y termina frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, fue cancelada únicamente en 1942, 1943 y 1944.

En esos años, el helio y el caucho destinados a los globos se reservaron para el esfuerzo de guerra de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Los globos quedaron en tierra por última vez en 1971 debido a los vientos y la lluvia. En 2006 y 2019 desfilaron a menor altura por el mal tiempo.

Las reglas actuales surgieron después de que un globo de El gato con sombrero chocara contra un poste metálico en 1997 y dejara a una mujer en coma, precisó Associated Press.

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Para la edición centenaria se anunciaron actuaciones de nueve espectáculos de Broadway, cerca de 100 globos e inflables y carrozas con personajes como Bugs Bunny, Jorge el Curioso y Scooby-Doo.