El líder norcoreano Kim Jong-un pronuncia un discurso durante un evento para celebrar el 80 aniversario de la Fuerza Aérea, en el aeródromo de Kalma, en Wonsan, Corea del Norte, el 28 de noviembre de 2025, en esta fotografía publicada por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA el 30 de noviembre de 2025. KCNA vía REUTERS/File Photo

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió concentrar el programa atómico del país en el despliegue de armas nucleares tácticas en distintos ámbitos y aseguró que la capacidad de producir material nuclear se amplía de forma sistemática. Lo dijo al inspeccionar fábricas de material nuclear y centros de investigación de armamento, según informó este jueves la agencia estatal KCNA, que no reveló su ubicación.

“Nuestra capacidad nuclear es ya una realidad”, dijo Kim, citado por KCNA.

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El dirigente reclamó “centrarse en el uso de armas nucleares tácticas en múltiples ámbitos para distintas misiones” y celebró los resultados recientes en la fabricación de armamento. Calificó de “absolutamente inviolable” el estatus de Corea del Norte como Estado poseedor de armas nucleares, al margen de la retórica de desnuclearización de quienes, a su juicio, ignoran la realidad objetiva.

Kim advirtió que cualquier intento de negar ese estatus, incorporado a la Constitución norcoreana en 2023, será considerado “una declaración abierta de guerra”. “Nuestra posesión de armas nucleares es una elección absolutamente irreversible mientras existan fuerzas malignas que usan las armas nucleares como medio para alcanzar la hegemonía”, afirmó.

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El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, se encuentra cerca de un lanzador mientras supervisa los lanzamientos de prueba del misil balístico táctico de corto alcance tierra-tierra Hwasong-11LA mejorado en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 19 de abril de 2026, en esta fotografía publicada el 20 de abril de 2026 por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA. KCNA vía REUTERS

La visita llega ocho días después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, informara a la Junta de Gobernadores en Viena de nuevas obras en Yongbyon. Según Grossi, desde mediados de septiembre se construye una ampliación de la planta original de enriquecimiento de uranio, cuyo exterior estaba terminado a finales de octubre. El OIEA también detectó indicios de que el reactor de 5 megavatios, usado para obtener plutonio del combustible gastado, sigue en funcionamiento y atraviesa su séptimo ciclo de irradiación.

El Institute for Science and International Security, con sede en Washington, publicó el martes un análisis de imágenes satelitales según el cual la ampliación consiste sobre todo en una gran nave sin muros interiores, que pudo diseñarse específicamente para producir uranio apto para armas, aunque también podría servir para elevar la producción de uranio poco enriquecido. La planta original ya se había ampliado en 2013 y entre 2021 y 2022.

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Los inspectores del OIEA no pisan Yongbyon desde 2009, cuando Pyongyang los expulsó; el organismo lo vigila con imágenes satelitales. En septiembre, Grossi ya había identificado en el mismo complejo un segundo edificio de enriquecimiento con capacidad para hasta 28 cascadas de centrifugadoras, que se suma a la planta de Kangson, en las afueras de Pyongyang.

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen satelital muestra una fábrica de producción de material nuclear en Yongbyon, Corea del Norte, 17 de mayo de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS/File Photo

La doctrina que Kim expuso este jueves prolonga la línea fijada en enero de 2023, cuando ordenó un aumento “exponencial” del arsenal y la producción en masa de armas nucleares tácticas para el campo de batalla. En el IX Congreso del Partido del Trabajo, en febrero, reafirmó el papel central de las armas atómicas, calificó de “torpe engaño” el acercamiento del Gobierno surcoreano de Lee Jae-myung y dejó abierta la puerta a negociar con Estados Unidos, siempre que Washington abandone lo que llama su política hostil y acepte el estatus nuclear de Pyongyang. Kim y Donald Trump se reunieron en Singapur en junio de 2018, en Hanói en febrero de 2019 y en la zona desmilitarizada el 30 de junio de ese año, cuando Trump cruzó la frontera hacia el norte. Las negociaciones se rompieron en Estocolmo en octubre de 2019.

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Corea del Norte ha hecho seis ensayos nucleares desde 2006; el último y más potente, en 2017. No hay cifras oficiales sobre su arsenal. Trump habló el 19 de agosto de 57 armas nucleares. Al día siguiente, el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, dijo ante la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional que Seúl maneja una estimación de entre 80 y 120, procedente de institutos de investigación y que su Gobierno no puede confirmar oficialmente.

En enero, el presidente Lee había calculado que Corea del Norte produce cada año material nuclear suficiente para fabricar entre 10 y 20 ojivas nuevas.

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