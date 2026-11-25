El estado de Nueva York solicitó al Gobierno federal una exención temporal de los requisitos laborales de Medicaid para los residentes del Bronx (REUTERS/Shannon Stapleton)

Guardar

El estado de Nueva York pidió al Gobierno federal una exención temporal para los residentes del Bronx frente a los nuevos requisitos de actividad laboral de Medicaid.

La solicitud, que debe resolver los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), busca impedir que los beneficiarios del condado pierdan su cobertura por no acreditar empleo, estudios, capacitación o voluntariado.

PUBLICIDAD

La petición se apoya en la tasa de desempleo del Bronx, que llegó al 7 % en septiembre de 2026, frente al 4,2 % nacional, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La norma federal habilita una excepción por dificultad económica cuando el desempleo local alcanza el menor de estos dos umbrales: 8 % o 1,5 veces la tasa de Estados Unidos. En este caso, el límite aplicable es 6,3 %.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el 19 de noviembre que ordenó al Departamento de Salud estatal presentar el pedido ante CMS.

El Bronx es, por ahora, el único condado del estado que reúne la condición de desempleo elevado, según la administración neoyorquina. La decisión federal determinará si la protección entra en vigor y durante cuánto tiempo se mantiene.

PUBLICIDAD

La tasa de desempleo del 7 % en el Bronx superó el umbral federal requerido para solicitar una excepción por dificultad económica (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La exención solicitada alcanzaría solo al Bronx mientras se mantenga el desempleo elevado

La excepción no elimina los nuevos requisitos de Medicaid para todo el estado ni equivale a una ampliación permanente de la cobertura.

Si CMS la aprueba, se aplicaría a los residentes del Bronx mientras el condado continúe cumpliendo el criterio federal de desempleo.

La medida está vinculada a la ley federal H.R.1, que incorporó requisitos de participación comunitaria —conocidos habitualmente como requisitos laborales— para determinados adultos con Medicaid. Hochul cuestionó la reforma y afirmó que amenaza la cobertura de personas elegibles en el estado.

El Gobierno de Nueva York estima que cerca de 2 millones de neoyorquinos elegibles quedan protegidos de una baja de cobertura inmediata por otra medida temporal adoptada por el estado.

PUBLICIDAD

En la ciudad de Nueva York, las autoridades calculan que alrededor de 900.000 personas están comprendidas por esa protección durante el período de transición federal.

La gobernadora Kathy Hochul impulsó el trámite ante las autoridades federales para evitar la pérdida de cobertura médica en el condado (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

Desde 2027, algunos adultos deberán acreditar 80 horas de actividad al mes

A partir del 1 de enero de 2027, algunos beneficiarios de Medicaid de entre 19 y 64 años deberán demostrar cada mes 80 horas de empleo, estudios, capacitación laboral o servicio comunitario.

También podrán cumplir el requisito si los ingresos de su hogar alcanzan al menos USD 580 mensuales, o mediante una combinación proporcional de ingresos y actividades aprobadas.

La regla no se aplica a todas las personas que reciben Medicaid. Entre las exenciones previstas figuran quienes están embarazadas o lo estuvieron en los 12 meses anteriores; padres, tutores o cuidadores de menores de 14 años o de personas con discapacidad; personas con discapacidad o consideradas médicamente frágiles; veteranos con discapacidad total; indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, entre otros supuestos.

PUBLICIDAD

Para los nuevos solicitantes, los requisitos comenzarán el 1 de enero. En el caso de quienes ya tienen cobertura, el estado prevé aplicarlos desde marzo de 2027, al momento de la renovación. La normativa también reduce de un año a seis meses la frecuencia de renovación para ciertos adultos.

El estado de Nueva York destinará USD 32 millones anuales al programa Navigator para asistir a los usuarios con sus trámites (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo)

El período de protección hasta junio no sustituye la excepción pedida para el condado

Nueva York se acogió al período federal denominado hold harmless, que impide hasta el 30 de junio de 2027 que el estado deniegue o cancele Medicaid por incumplir los requisitos de actividad.

Durante esos seis meses, las personas alcanzadas aún deberán informar su situación laboral o una causa de exención, pero no perderán la cobertura por no cumplir.

PUBLICIDAD

Esa salvaguarda rige para la implementación estatal y es distinta de la exención solicitada para el Bronx. La petición ante CMS apunta a una excepción vinculada al desempleo del condado, que podría continuar después del 30 de junio si se aprueba y persisten las condiciones exigidas.

Los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos de contacto y revisar las notificaciones que envíe Medicaid, ya que la exención puede depender del domicilio registrado y de la evolución de la tasa de desempleo.

La ciudad de Nueva York ofrece orientación gratuita en el 866-467-8733, también identificado como 866-INSURED, y mediante asesores de inscripción.

El estado informó además que destinará USD 32 millones anuales en la primera ronda de contratos a cinco años del programa Navigator. Los fondos alcanzarán a 49 organizaciones comunitarias y a 22 subcontratistas y asesores capacitados para asistir a los residentes con las inscripciones, los trámites y la comprensión de sus beneficios.

PUBLICIDAD