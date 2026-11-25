La medida de la Junta de Directrices de Alquiler impide aumentos en los contratos de uno y dos años iniciados desde el primero de octubre (Europa Press).

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Un juez de Nueva York avaló este miércoles al congelamiento de los alquileres de cerca de un millón de viviendas de renta estabilizada. La medida, aprobada por la Junta de Directrices de Alquiler y respaldada por el alcalde Zohran Mamdani, impide aumentos en los contratos de uno y dos años iniciados desde el 1 de octubre.

Un grupo de propietarios presentó una demanda en julio para anular la decisión y argumentaron que la Junta había ignorado las presiones económicas que enfrentan los dueños de inmuebles, utilizado datos limitados o desactualizados y cuestionaron la independencia del organismo después de que Mamdani designara a seis de sus nueve miembros en febrero, reportó EFE.

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El magistrado Brendan T. Lantry, del Tribunal Supremo estatal de Manhattan, concluyó que los demandantes no demostraron que la medida “fuera irrazonable, arbitraria o caprichosa”. Por ello, determinó que la decisión “tiene una base racional y, por consiguiente, debe mantenerse como válida”.

En una declaración a The New York Times, el líder de la alcaldía celebró la resolución como una “victoria para los inquilinos, para la asequibilidad y para el principio de que los neoyorquinos que trabajan merecen una ciudad en la que puedan permitirse vivir”. Luego aseveró: “La vivienda no es un lujo. Es una necesidad básica”.

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El fallo se suma a otra victoria judicial de Mamdani: a comienzos de noviembre, un tribunal de apelaciones desestimó una impugnación contra el impuesto a las segundas residencias.

El magistrado Brendan T. Lantry determinó que la decisión oficial posee una base racional y carece de arbitrariedad (REUTERS/Jeenah Moon).

El fallo ratificó la competencia de la Junta sobre cerca de un millón de alquileres regulados

De acuerdo con The New York Times, la renta estabilizada es un programa creado a mediados del siglo XX para evitar aumentos abruptos en los alquileres. La iniciativa abarca a cerca de un millón de departamentos en Nueva York, alrededor del 40% del mercado de alquiler, y sus precios suelen situarse por debajo de los de las viviendas sin regulación.

La decisión de la Junta supone la primera congelación, en casi 60 años, que alcanza tanto a los contratos de uno como a los de dos años. En ocasiones anteriores, solo habían afectado a los alquileres con contratos de un año.

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En su resolución de 20 páginas, Lantry consideró que el tribunal carecía de autoridad para anular la decisión de la Junta, precisó EFE.

El juez aclaró que el proceso no buscaba establecer si la política era “acertada o si podría causar consecuencias colaterales negativas al mercado inmobiliario en general”. En cambio, su análisis se limitó a determinar si la decisión contaba con fundamento jurídico, un requisito que, a su juicio, se cumplió.

Los propietarios demandaron la anulación de la norma por considerar que el organismo utilizó datos desactualizados e ignoró presiones económicas (REUTERS/Jeenah Moon).

La congelación de los alquileres fue una de las principales promesas de campaña de Mamdani. Al respecto, el magistrado las calificó de “imprudentes e irresponsables” y señaló que el alcalde carece de facultades para fijar o modificar por cuenta propia las rentas estabilizadas. No obstante, explicó que esas promesas de campaña no afectaban la decisión, recogió The Guardian.

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Hasta el momento, los demandantes no han confirmado si apelarán la decisión. Randy Mastro, abogado de los propietarios y ex primer vicealcalde durante la administración de Eric Adams, expresó su desacuerdo con la sentencia. “Estamos revisando el fallo y evaluando los próximos pasos”, dijo a The Guardian.

Ann Korchak, presidenta de la junta directiva de Small Property Owners of New York, afirmó que la decisión era “terriblemente decepcionante para los pequeños propietarios” y que reduciría los recursos disponibles para conservar y operar los edificios de renta estabilizada.