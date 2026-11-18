Cal-Maine Foods sacrificará 1,8 millones de aves tras detectar un brote de influenza aviar en una planta de Florida (KHON2 News)

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Cal-Maine Foods, el mayor productor de huevos de Estados Unidos, anunció el miércoles que sacrificará 1,8 millones de aves tras detectarse un brote de influenza aviar altamente patógena en una de sus instalaciones en Florida. La producción en ese establecimiento quedó paralizada de forma temporal, informó Reuters.

La compañía detalló que el sacrificio incluye 1,4 millones de gallinas ponedoras y 360.000 pollitas, el 2,7% de su plantel total. Cal-Maine opera en 15 estados con un plantel de alrededor de 48 millones de gallinas ponedoras y controla cerca del 20% del mercado estadounidense de huevos en cáscara, según datos de la industria. Su competidor más cercano, Rose Acre Farms, cuenta con alrededor de 26 millones de gallinas ponedoras, aproximadamente la mitad del plantel de Cal-Maine, según el ranking anual de WATT Global Media.

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La empresa coordinará con otras plantas de producción y distribución para reducir el impacto operativo. A pesar del anuncio, sus acciones subieron un 5,3% en las primeras operaciones bursátiles del miércoles, según Al Jazeera, cadena de televisión catarí.

Caída de casi 30% en los precios de 2026, con riesgo de nuevo repunte

El nuevo brote llega cuando el mercado estadounidense apenas se recuperaba de una crisis anterior. No es la primera vez que la empresa enfrenta la enfermedad: brotes anteriores afectaron sus instalaciones en el tercer y cuarto trimestre fiscal de 2024 y nuevamente en marzo de 2026, según el comunicado oficial de la compañía.

A nivel sectorial, entre mediados de octubre de 2024 y principios de marzo de 2025, unas 50,7 millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas por la gripe aviar, lo que disparó el precio promedio de la docena de huevos a un récord de USD 6,23 en marzo de 2025. Desde entonces, la recuperación de los planteles permitió que ese valor cayera cerca de un 30% durante 2026, hasta ubicarse en torno a los USD 2,32 por docena, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

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En lo que va del año, 21,5 millones de aves ya habían sido afectadas por la enfermedad antes de este episodio en Florida, según datos recogidos por Al Jazeera. Si el brote no se contiene rápidamente o se extiende a otras instalaciones del sector, los precios podrían volver a escalar.

Brote en plena temporada navideña de mayor consumo

El precio promedio de la docena de huevos se redujo casi un 30% en 2026 luego de alcanzar un récord de USD 6,23 en 2025 (Andina)

El episodio se produce en un momento sensible para la industria: el inicio de la temporada de mayor consumo del año, impulsado por la repostería navideña. Según Food Processing, el sector registró un repunte estacional de infecciones HPAI en el último mes, aunque aún es prematuro determinar si la temporada 2026-2027 se aproximará a la magnitud del brote histórico de 2024-2025.

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Cal-Maine señaló en su comunicado oficial que la HPAI “continúa presente en la población de aves silvestres” y que “el alcance de posibles brotes futuros, especialmente durante las temporadas de migración cuando el riesgo es mayor, no puede predecirse”. La compañía sigue los protocolos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el manejo de estos casos.

Riesgo bajo para la salud humana, según el CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sostienen que “el riesgo para la salud de la población general de Estados Unidos proveniente de los virus HPAI se considera bajo”, según declaraciones recogidas por Reuters. Desde febrero de 2024 se registraron 74 casos humanos confirmados, sin prueba de transmisión entre personas.

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El USDA aclaró, además, que la influenza aviar no se transmite a través de huevos manipulados de forma segura y correctamente cocidos. Cal-Maine confirmó que ningún huevo fue retirado del mercado por el brote.

Cal-Maine aclaró que ningún huevo fue retirado del mercado como consecuencia del brote detectado en Florida (AP Foto/Erin Hooley, archivo)

La compañía no precisó el impacto financiero del episodio ni el tiempo estimado de suspensión de operaciones. Brindará detalles en su próximo informe trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), sin prever actualizaciones intermedias salvo que surja información considerada relevante.