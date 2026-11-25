Seis miembros de una familia de Fort Myers perdieron la vida al precipitarse su avioneta en aguas del golfo de México (Europa Press)

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Seis miembros de una familia de Fort Myers murieron cuando su avioneta cayó al golfo de México frente a las costas de Misisipi, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos. Regresaban a casa tras un viaje de pesca en Luisiana, según informaron funcionarios. Entre las víctimas había dos niños y un adolescente.

Los seis fallecidos vivían en Fort Myers y volvían de pescar en Luisiana

Las víctimas fueron identificadas como Brent Stokes, de 50 años; Michael Knox, de 43; Arlyn Knox, de 43; Charles Holden Knox, de 12; Truett Knox, de 10; y Hunter Stokes, de 16. Todos residían en Fort Myers, según registros públicos, y sus identidades fueron confirmadas por Rhonda Culmer, propietaria de la aeronave.

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Stokes era el piloto y presidente de Stokes Marine, una empresa de construcción naval con sede en Fort Myers, según registros públicos. Era padre de Hunter y hermano de Arlyn Knox. Michael Knox era esposo de Arlyn y junto a ella dirigía Knox Technology, una empresa local de tecnología, también según registros disponibles. Charles y Truett eran hijos del matrimonio Knox, según confirmó Bruce Lynd Jr., médico forense del condado de Jackson, Misisipi.

La avioneta cayó a más de 3 kilómetros de la isla Horn tras descender a velocidad vertical

La avioneta monomotor Cessna 210 partió del Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans y perdió comunicación radial a las 15:30 (FlightRadar)

El grupo había viajado a Venice, Luisiana, para una salida de pesca y emprendía el regreso a Fort Myers cuando ocurrió el accidente, según informó la cadena local WBBH-TV. La Cessna 210, una aeronave monomotor, despegó del Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans alrededor de las 14:00 del martes, según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA). Perdió contacto con las autoridades cerca de las 15:30, y la FAA notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos aproximadamente a las 15:45.

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Datos de radar de la FAA mostraron que la aeronave descendía a 10.000 pies por minuto —equivalentes a unos 3.050 metros por minuto— cuando se interrumpió la comunicación, según informó el oficial de prensa de la Guardia Costera Juan Ros. El impacto se produjo a unas 2 millas náuticas (3,7 kilómetros) al noreste de la isla Horn, una franja costera del golfo declarada área silvestre y accesible solo en embarcación privada.

Buzos hallaron los seis cuerpos dentro del fuselaje tras cuatro horas de búsqueda

Luego de 4 horas de rastreo, buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron los cuerpos dentro del fuselaje sumergido. Los equipos encontraron también la cabina flotando en la superficie, junto a tres chalecos salvavidas y una balsa.

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En el operativo participaron medios aéreos y marítimos de la Guardia Costera, efectivos de la Fuerza Aérea y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), además de equipos de emergencia de distintos condados de la zona. El comandante Trevor Blount, coordinador de la misión, definió el desenlace como “desgarrador”.

El comunicado de la familia y la versión sobre la tormenta

Un allegado de las víctimas afirmó que el piloto volaba cerca de la costa para eludir una tormenta en altamar (WLOX)

En un comunicado difundido por la filial local de NBC, cadena de televisión estadounidense, WBBH-TV, la familia expresó: “Murieron haciendo lo que amaban: celebrando el inicio de una maravillosa temporada de fiestas con un viaje de pesca juntos, antes de regresar a casa para estar con el resto de nuestra familia”. El texto añadía: “En medio de nuestro dolor, nos aferramos a eso, y al amor enorme que nos dieron y que ahora nos rodea. Los llevaremos con nosotros siempre”.

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Un familiar indicó a la cadena Fox 8 de Nueva Orleans que la aeronave volaba cerca de la costa para evitar una tormenta en el golfo, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) tiene a su cargo la investigación oficial. El organismo analizará los datos de radar, las condiciones meteorológicas en el momento del siniestro y el estado de los restos de la aeronave para determinar las causas de la caída.

Datos del sitio de rastreo de vuelos Flightradar24 aportaron un detalle adicional sobre la secuencia del accidente: la aeronave comenzó a descender de forma abrupta aproximadamente 30 minutos después del despegue, cuando volaba a unos 8.800 pies de altitud (2.682 metros). En los últimos segundos antes de que el sistema dejara de registrar su posición, la tasa de descenso había alcanzado los 18.000 pies por minuto, equivalentes a más de 320 kilómetros por hora en caída vertical.

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