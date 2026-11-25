La asistencia de FEMA contempla fondos para alojamiento temporal y reparaciones en seis condados del estado (EFE/BONNIE CASH/POOL).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración federal de desastre para Florida, una medida que habilita asistencia para las personas afectadas por las inundaciones y tormentas que comenzaron el 31 de octubre, informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La declaración permite solicitar fondos federales en los condados de Brevard, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie. La asistencia puede incluir alojamiento temporal, reparaciones de viviendas, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas de bienes no aseguradas y otros programas de recuperación destinados a las familias.

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La decisión se produce mientras el sur de Florida atraviesa una nueva tanda de lluvias intensas y varias comunidades continúan recuperándose de las inundaciones registradas a comienzos de mes.

El gobernador republicano Ron DeSantis había solicitado la declaración en una carta dirigida a a Trump el 9 de noviembre. Según un recuento inicial remitido por los condados, 2.973 viviendas sufrieron daños, recogió EFE.

Luego de confirmarse la aprobación, el senador republicano de Florida Rick Scott relató en X que el mandatario lo contactó para informarle que había aceptado la solicitud. “En nombre del Estado del Sol, ¡GRACIAS, presidente Trump!”, escribió.

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La congresista demócrata por Florida Lois Frankel, que había reclamado que la ayuda llegara antes del Día de Acción de Gracias, celebró la aprobación: “Cientos de familias de Florida han perdido sus casas, sus autos y sus pertenencias, y afrontan un Día de Acción de Gracias especialmente difícil”.

El gobernador Ron DeSantis reportó daños en casi tres mil viviendas tras las lluvias registradas a comienzos de noviembre (REUTERS/Phil Sears/File Photo).

La asistencia federal incluye la remoción de escombros

Además de la asistencia individual, el Gobierno federal compartirá los costos de remoción de escombros y de las medidas de protección de emergencia para gobiernos estatales, tribales y locales elegibles, así como para determinadas organizaciones privadas sin fines de lucro.

Para este tipo de apoyo, la declaración incluye a los condados de Brevard, Hardee, Indian River, Martin, Okeechobee y Palm Beach.

En Palm Beach, las autoridades estimaron que se requerirán cerca de USD 53 millones en asistencia por el desastre, incluidos casi USD 35 millones para personas y familias afectadas por las inundaciones, detalló WPBF.

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Para acceder a la ayuda, FEMA indicó que las personas y familias que registraron pérdidas deben presentar primero un reclamo ante su aseguradora. Luego podrán solicitar asistencia a través de DisasterAssistance.gov, de la aplicación de la agencia o por teléfono, al 1-800-621-3362.

Las personas que usan servicios de retransmisión, como videorretransmisión o telefonía con subtítulos, deben proporcionar a la FEMA el número asociado a ese servicio al solicitar asistencia.

El organismo designó a Brett H. Howard como funcionario federal coordinador de las tareas de recuperación y precisó que podrían incorporarse otros condados a medida que avancen las evaluaciones de daños.

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El Gobierno federal cubrirá parte de los costos de remoción de escombros y medidas de protección para gobiernos locales (AP Photo/Marta Lavandier).

DeSantis prepara otra solicitud tras una semana de lluvias y casi 500 rescates

El gobernador DeSantis anunció que Florida presentará una nueva solicitud de declaración de desastre. El funcionario afirmó que algunas zonas del estado acumularon entre 380 y 510 milímetros de lluvia durante la última semana y que las agencias estatales realizaron casi 500 rescates en áreas anegadas.

La primera solicitud estuvo vinculada con las precipitaciones registradas entre el 1 y el 3 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional reportó hasta 627 milímetros de lluvia en Brevard, donde se ubica Cabo Cañaveral, sin que estuvieran asociadas a un huracán o tormenta tropical.

Ante la persistencia de las lluvias en el sur de Florida, las autoridades locales recomendaron a los viajeros conducir con precaución y evitar las zonas inundadas

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