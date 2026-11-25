Un gran jurado federal acusó a cuatro familiares de Queens por desviar más de 55 millones de dólares de Medicare y Medicaid (AP)

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Un gran jurado federal de Nueva York acusó a cuatro integrantes de una familia residente en Queens por un presunto esquema de fraude a Medicare y Medicaid que habría generado más de USD 55 millones en pagos por medicamentos innecesarios y sobornos a pacientes.

La acusación fue presentada el 20 de noviembre en el Distrito Este de Nueva York y alcanza a los hermanos Zhang Huang, de 35 años, y Yanle Huang, de 38, además de sus padres, Jian Xin Huang, de 62, y Xiuqin Huang, de 61. Los cuatro viven en Queens; los padres son ciudadanos chinos con residencia permanente legal en Estados Unidos.

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El Departamento de Justicia informó el 24 de noviembre que los acusados enfrentan cargos vinculados con fraude en la atención médica, pagos ilegales, lavado de dinero y delitos tributarios. Los cuatro ya habían sido imputados el 30 de septiembre en una denuncia penal por una presunta conspiración para pagar sobornos en el sector sanitario.

La fiscalía vincula el caso con cinco farmacias de Queens

Una publicación en redes sociales del Departamento de Justicia de Estados Unidos informa sobre la declaración de culpabilidad de un directivo en un esquema de fraude a programas de salud. (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Zhang Huang y Yanle Huang habrían sido los propietarios reales de cinco farmacias en Queens entre septiembre de 2020 y marzo de 2026. Entre los negocios investigados figuran QS Pharmacy, ROK Pharmacy, 168 DME, 169 DME y 19 Pharmacy.

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Yanle Huang, farmacéutica con licencia, trabajaba en varios de esos establecimientos. La fiscalía aseguró que sus padres intervenían en la gestión cotidiana del supuesto plan de pagos ilegales a pacientes.

La acusación sostiene que los comercios facturaban a Medicare, a planes Medicare Advantage, a Medicaid y a planes administrados de Medicaid recetas de productos que no eran necesarios desde el punto de vista médico. Entre ellos había cremas y parches para aliviar el dolor.

Para obtener esas recetas y lograr que los beneficiarios retiraran los productos, empleados de las farmacias habrían entregado dinero en efectivo y vales de supermercado. Xiuqin Huang, afirmó la fiscalía federal, preparaba sobres con esos pagos.

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Los programas públicos desembolsaron más de USD 55 millones a las farmacias investigadas durante el período bajo análisis, tal como indicó el Departamento de Justicia en un comunicado sobre la acusación.

La investigación apunta a sociedades pantalla, inmuebles y criptomonedas

El gobierno federal incautó más de doce millones de dólares en inmuebles, vehículos y criptomonedas asociados a las maniobras ilícitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiscales también atribuyen a Zhang Huang un rol central en el movimiento y ocultamiento del dinero presuntamente obtenido mediante el fraude. Huang está registrado como agente autorizado ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (Internal Revenue Service, IRS), prepara declaraciones tributarias y es dueño de dos estudios contables en Queens.

La investigación señala que habría utilizado datos de un cliente sin autorización para crear una empresa y abrir una cuenta bancaria. A través de esas estructuras, aseguró la fiscalía, se habrían canalizado millones de dólares procedentes de las farmacias.

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Con esos fondos, los acusados habrían adquirido viviendas, vehículos de lujo y criptomonedas. Hasta el momento, el Gobierno federal incautó aproximadamente USD 12,4 millones en bienes que considera vinculados con el esquema. A su vez, identificó otros USD 6,7 millones en propiedades que podrían quedar sujetas a decomiso.

“Los esquemas como este explotan a los pacientes y drenan recursos destinados a la atención esencial”, declaró Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude del Departamento de Justicia. El funcionario añadió que la división continuará investigando a quienes utilicen programas federales de salud como una fuente de ganancias ilegales.

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Los acusados enfrentan penas de hasta 107 años de prisión

Zhang Huang fue acusado de conspiración para cometer fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y pagar sobornos en el ámbito de la salud, lavado de dinero, robo agravado de identidad y evasión fiscal. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 107 años de prisión.

Yanle Huang enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude sanitario, pagos ilegales y transacciones monetarias ilícitas. La pena máxima prevista para ella es de 55 años de cárcel.

Jian Xin Huang fue acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y de pagos ilegales en el sector sanitario; podría recibir hasta 35 años de prisión.

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Xiuqin Huang enfrenta una acusación de conspiración relacionada con sobornos y una pena máxima de cinco años.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y la división de investigaciones criminales del IRS llevaron adelante el caso. Ninguno de los acusados ha sido condenado: toda acusación constituye una alegación y los imputados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.