Treyvon Leonard Taylor enfrenta cargos federales por la muerte de Robert Henze ocurrida en Las Vegas

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Un hombre de Las Vegas enfrenta un cargo federal que puede derivar en cadena perpetua o pena de muerte, luego de que la fiscalía lo acusara de atropellar con una camioneta a su dueño mientras presuntamente intentaba robársela. Treyvon Leonard Taylor, de 28 años, se declaró inocente el 24 de noviembre y permanece detenido a la espera de juicio.

El caso está vinculado con la muerte de Robert Henze, de 66 años, ocurrida el 10 de noviembre en una vivienda de South Glenn Drive. La acusación aún no equivale a una condena y Taylor mantiene la presunción de inocencia durante el proceso.

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La fiscalía sostiene que el dueño intentó impedir el robo

Robert Henze falleció el 10 de noviembre en una vivienda de South Glenn Drive al intentar impedir el robo de su camioneta (Captura de video)

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nevada afirmó que Taylor habría intentado llevarse una camioneta estacionada en la entrada de una casa. Henze, propietario del vehículo, habría intervenido para evitar el robo.

De acuerdo con la denuncia penal y la acusación formal, el imputado habría golpeado intencionalmente a Henze con la camioneta al escapar del lugar. El hombre murió como consecuencia del hecho, sostuvo la fiscalía federal.

El Departamento de Justicia informó que la detención se produjo el 13 de noviembre, tres días después del episodio, con la participación de autoridades federales y locales. Taylor compareció inicialmente ante la Justicia federal el 16 de noviembre.

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La causa pasó a ese fuero bajo el cargo de robo de vehículo con resultado de muerte, una figura penal federal que contempla las penas más graves del sistema estadounidense. La fiscalía mantiene que el supuesto robo y el atropello formaron parte de una misma secuencia.

Taylor negó el cargo y el juicio quedó fijado para enero de 2027

El tribunal federal de Las Vegas programó el comienzo del juicio contra el imputado para el 25 de enero de 2027

Durante la audiencia de imputación celebrada el 24 de noviembre, Taylor se declaró inocente del único cargo presentado en su contra. El juez fijó el comienzo del juicio para el 25 de enero de 2027, a las 9:30, en un tribunal federal de Las Vegas.

La cadena local KLAS indicó que la defensa pidió mantener bajo sello ciertos documentos judiciales relacionados con el expediente, pero el magistrado rechazó esa solicitud. Taylor cuenta con representación de la unidad de casos de pena de muerte de la Defensoría Pública Federal.

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El acusado les dijo a los investigadores que el atropello fue un accidente, tal como recogió KLAS. Esa versión contrasta con la postura de los fiscales, que atribuyen una conducta intencional a Taylor durante la huida.

Los antecedentes judiciales revisados por KSNV muestran que Taylor enfrentó otros procesos en el condado de Clark desde 2019, incluidos expedientes vinculados con vehículos robados, robos a viviendas y drogas. Sin embargo, algunos casos fueron desestimados y los registros consultados no permiten establecer condenas en todos ellos.

La pena capital requiere la autorización de la Fiscal General

El delito imputado puede castigarse con prisión perpetua o pena de muerte, de acuerdo con la legislación federal. La primera asistente del fiscal federal para el Distrito de Nevada, Sigal Chattah, declaró tras la detención que, al haberse producido una muerte durante un robo federal de vehículo, el delito puede acarrear la pena capital.

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No obstante, la aplicación de esa sanción no es automática. Un vocero de la fiscalía precisó a KLAS que la decisión de solicitar formalmente la pena de muerte debe contar con la autorización de la Fiscal General de Estados Unidos.

La Fiscalía federal de Nevada informó que pedirá la pena capital si Taylor es declarado culpable. Antes de que esa solicitud llegue al tribunal, la Fiscal General debe autorizar el procedimiento.

Hasta que esa determinación sea comunicada, la posibilidad de una condena capital permanece como una opción prevista por la ley, no como una pena ya solicitada ante el tribunal. El próximo hito conocido en el expediente es el juicio programado para enero, aunque esa fecha puede modificarse durante la tramitación del caso.

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