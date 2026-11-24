Donald Trump entregará la Medalla Presidencial de la Libertad al exalcalde Rudy Giuliani en el Despacho Oval (AP Photo/Carolyn Kaster)

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Donald Trump entregará este martes 24 de noviembre la Medalla Presidencial de la Libertad a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y aliado político del presidente, según informó Associated Press. La ceremonia, cerrada a la prensa, tendrá lugar en el Despacho Oval a las 11:00 a.m. hora del este, donde Trump distinguirá a quien fuera una de las figuras más reconocidas de la política estadounidense en las últimas décadas con la máxima condecoración civil del país.

Trump calificó a Giuliani como “el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente excepcional”, en declaraciones recogidas por AP. El mandatario, también oriundo de Nueva York, anunció el reconocimiento el año anterior, poco después de que Giuliani sufriera heridas graves en un accidente automovilístico.

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“Estoy honrado y lleno de humildad por recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de mi nación y de nuestro comandante en jefe, el presidente Donald J. Trump”, expresó Giuliani en un comunicado difundido este martes, según Fox News.

Rudy Giuliani, el alcalde que condujo Nueva York tras el 11 de septiembre de 2001

Giuliani, de 82 años, confirmó la noticia el lunes en el programa del comentarista Steve Bannon en Real America’s Voice, antes de que hubiera una comunicación oficial de la Casa Blanca. “El presidente me va a dar la Medalla Presidencial de la Libertad en el Despacho Oval mañana. Creo que es a las 11”, dijo, según consignó The Independent.

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El propio Giuliani especuló con que el reconocimiento estaría vinculado a su conducción de la ciudad durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Rudy Giuliani condujo la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Su presencia en las calles de la ciudad, en los momentos inmediatamente posteriores a la caída de las Torres Gemelas, le valió reconocimiento internacional y lo convirtió en una referencia sobre liderazgo en situaciones de crisis.

Antes de aquella jornada, ya había transformado la imagen de la ciudad con políticas de seguridad que redujeron los índices de criminalidad durante sus dos mandatos como alcalde, entre 1994 y 2001. Como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, además, había encabezado procesos contra jefes del crimen organizado, según destacó la vocera de prensa de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado citado por Fox News. Wales señaló que su gestión “dejó una huella duradera en la ciudad de Nueva York y en nuestra nación”.

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Tras dejar la alcaldía, Giuliani realizó una breve campaña por la nominación presidencial republicana en 2008 y se consolidó como una figura influyente dentro del Partido Republicano. Fue esa trayectoria la que lo llevó a convertirse, años después, en el abogado personal de Trump.

Giuliani impugnó los resultados de las elecciones de 2020 y fue inhabilitado como abogado

La última etapa de la carrera pública de Giuliani estuvo marcada por su rol en los esfuerzos para anular la derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Como abogado del entonces presidente, encabezó una serie de acciones legales que denunciaban fraude electoral. Los tribunales rechazaron esas denuncias en forma sistemática.

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La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York procesó a jefes del crimen organizado bajo la gestión de Rudy Giuliani (REUTERS/Jim Bourg)

Las consecuencias judiciales no tardaron en llegar. Trump le concedió un indulto presidencial por su participación en ese esquema legal, de acuerdo con The Independent. Dos exfuncionarias electorales del estado de Georgia obtuvieron una sentencia por difamación de 148 millones de dólares en su contra, según informó AP.

Además, Giuliani recibió sanciones judiciales por difundir afirmaciones falsas sobre aquellos comicios y fue inhabilitado para ejercer la abogacía tanto en Nueva York como en Washington por hacer declaraciones falsas de manera reiterada sobre las elecciones.

Giuliani es el tercer galardonado con la Medalla de la Libertad en el segundo mandato

Giuliani será el tercer destinatario de la Medalla Presidencial de la Libertad durante el segundo mandato de Trump. Con anterioridad, el presidente distinguió de forma póstuma a Welles Crowther, el corredor de bolsa conocido como “el hombre del pañuelo rojo” por haber ayudado a evacuar a varias personas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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También entregó la medalla de manera póstuma al activista conservador Charlie Kirk, cuya obra influyó en una generación de jóvenes del movimiento republicano.

A quiénes entregó Trump la Medalla Presidencial de la Libertad en su primer mandato

Durante su primera presidencia, Trump recurrió con frecuencia a la Medalla Presidencial de la Libertad para distinguir a figuras de distintos ámbitos. Entre los galardonados figuraron el golfista Tiger Woods, el exentrenador de fútbol americano Lou Holtz, el economista Arthur Laffer, el expitcher de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera y el locutor de radio Rush Limbaugh, quien recibió la distinción durante el discurso sobre el Estado de la Unión de 2020.

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De forma póstuma, el mandatario otorgó la medalla al bateador Babe Ruth y al cantante Elvis Presley.