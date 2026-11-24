El fuego se desató durante la madrugada de este martes sobre Stuyvesant Avenue, en el centro comercial de Union, y se extendió a edificios contiguos. No se reportaron heridos en los primeros informes, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro. (Fuente: CBS New York)

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Un incendio de gran magnitud destruyó una fila de comercios sobre Stuyvesant Avenue, en el centro de Union, Nueva Jersey, durante la madrugada del martes. El fuego se propagó por los techos de los edificios contiguos y, según los primeros informes, habría comprometido la integridad estructural de al menos uno de los inmuebles afectados.

El hecho ocurrió en uno de los corredores comerciales más activos del municipio, donde decenas de negocios concentran la vida económica de la zona. Las autoridades desplegaron un operativo de múltiples alarmas que mantuvo cortadas varias arterias del área durante horas, mientras decenas de bomberos combatían las llamas en condiciones de visibilidad reducida por el humo.

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El fuego comenzó alrededor de las 5:00 de la madrugada en Stuyvesant Avenue

De acuerdo con los reportes, las llamas se detectaron alrededor de las 5 a.m. en Stuyvesant Avenue, al norte de Morris Avenue. El fuego avanzó con rapidez por las estructuras y el humo fue visible desde distintos barrios del municipio, así como desde la Garden State Parkway, según informó News 12.

Un incendio destruyó una fila de comercios en Stuyvesant Avenue en el centro de Union. (ABC7)

La clasificación del operativo varió según la fuente: entre cuatro y cinco alarmas, de acuerdo con Fox 5 NY y ABC7 New York respectivamente.

Cuatro negocios quedaron gravemente dañados tras el colapso de un edificio en Union

El fuego se extendió por los techos y alcanzó inmuebles comerciales adyacentes. Según ABC7 New York, una estructura que albergaba cuatro negocios colapsó. Las llamas se trasladaron luego a un edificio similar contiguo. Entre los locales con daños graves se encuentran Kung Fu Tea, Bonchon Union, Mochi Ring y Barangay Grill & Food Mart, de acuerdo con la misma fuente y con News 12.

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El fuego comenzó durante la madrugada y el humo fue visible desde la Garden State Parkway. (ABC7)

Imágenes del lugar mostraron llamas que salían por múltiples sectores del edificio y una columna de humo que cubrió buena parte del centro de Union. Un residente del municipio, Isaiah Bristol, contó a News 12 en la escena que advirtió el humo al regresar de su trabajo y se dirigió al lugar de inmediato. Bristol señaló que el centro comercial de Union, con decenas de negocios sobre Stuyvesant y Morris avenues, “es importante para la gente del municipio”.

Bomberos de cuatro municipios vecinos reforzaron el operativo de contención en Union, NJ

La respuesta al incendio desbordó la capacidad operativa del cuerpo de bomberos local. Equipos de Elizabeth, Linden, Irvington y Springfield se sumaron al dispositivo mediante el sistema de ayuda mutua entre municipios, según informó News 12. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el avance del fuego y evitar que se extendiera a otras propiedades del bloque.

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Los medios locales reportaron que la magnitud del operativo escaló hasta cinco alarmas. (ABC7)

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad que implicó el cierre de Stuyvesant Avenue y de varias calles cercanas, entre ellas Morris Avenue, con el fin de permitir el acceso del equipamiento pesado a la escena, según indicaron CBS New York y News 12. La interrupción del tráfico afectó una de las principales vías comerciales del municipio durante el operativo.

La causa del incendio y la situación de los ocupantes permanecen bajo investigación

Hasta el momento, ningún medio confirmó heridos como consecuencia del siniestro. Sin embargo, las autoridades no descartaron la posibilidad de que hubiera personas dentro de los locales.

El origen del incendio tampoco se determinó. Los equipos de emergencia continúan en la escena y la investigación sobre las causas del siniestro seguía abierta.

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