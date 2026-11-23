La inteligencia de EE.UU. rastreó durante más de un año los contactos de Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, el principal organismo de espionaje civil de Beijing (CTI vía REUTERS TV/Foto de archivo)

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La mujer china en el centro del escándalo de Nvidia mantuvo contacto con un oficial de la principal agencia de espionaje de China durante más de un año mientras llevaba adelante una aventura secreta con Jensen Huang, según fuentes con acceso a los informes de inteligencia estadounidenses que describen los encuentros.

La mujer, Alice Huang, estuvo en contacto con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado (MSE) de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de este año, dijeron las personas con conocimiento de la inteligencia. Ese período se superpone con al menos una parte del tiempo en que estuvo en una relación con Huang, entonces jefe del fabricante líder mundial de chips avanzados de inteligencia artificial.

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Las agencias de inteligencia de EE.UU. también reunieron pruebas de que el socio comercial de Alice Huang, Kang Wei, quien solía ser presentado como su marido, trabajó con la misma agencia de espionaje china, dijeron las personas.

El alcance y el momento específico de los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje —y el trabajo de Kang para el mismo servicio de inteligencia— no habían sido reportados anteriormente.

La junta directiva de Nvidia rechazó la posibilidad de reinstalar a Jensen Huang como CEO, pese a la presión pública del presidente Trump para que lo hiciera (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje china el año pasado y hasta los meses recientes ayudan a precisar cómo los funcionarios de EE.UU. llegaron a creer que Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia a principios de este mes, fue el objetivo de una operación de inteligencia.

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Corresponden no solo al momento en que llevaba adelante la aventura, sino también al menos a parte del período en que la empresa de Alice Huang, Megaspeed, estaba adquiriendo grandes cantidades de chips avanzados de Nvidia, algunos de los cuales fueron a centros de datos en el sudeste asiático que prestan servicios a empresas tecnológicas chinas como Alibaba, y algunos de los cuales se sospecha que fueron contrabandeados a China.

Aliados del ex jefe de Nvidia, incluido el presidente Donald Trump, han intentado minimizar el escándalo y cuestionado si Alice Huang espiaba para la inteligencia china. Pero la información recién revelada subraya los contactos continuos que ella mantuvo con el MSE, incluso mientras estaba en una relación romántica con Jensen Huang.

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También ayuda a precisar por qué algunos funcionarios estadounidenses han estado preocupados de que el papel de Alice Huang sea solo un elemento de un impulso mucho más amplio de China en esa batalla tecnológica. El MSE ha priorizado la adquisición de chips de alta gama y el avance de las ambiciones de IA de China.

Alice Huang abandonó formalmente Megaspeed el 30 de agosto de 2025; la compañía contrató asesores legales externos para conducir una investigación interna tras estallar el escándalo (Taryn Ng/AFP)

Los funcionarios de EE.UU. están investigando el papel de Alice Huang y Kang en una red de empresas del sudeste asiático, incluida Megaspeed, que han sido vinculadas al posible contrabando de chips de Nvidia a China, para evadir las leyes de control de exportaciones de EE.UU.

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Los funcionarios de EE.UU. aún trabajan para determinar el alcance total y la duración de su trabajo con la inteligencia china. La inteligencia reunida por EE.UU. contiene pruebas —incluidos registros de envío— que demuestran el papel de Alice Huang y Kang en esa red de empresas, dijeron fuentes al tanto de las investigaciones.

The New York Times ha reportado previamente que Alice Huang y su familia tienen una red de conexiones con contratistas de defensa chinos.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia este mes después de que salieran a la luz reportes que involucraban aventuras con dos mujeres.

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Huang inicialmente describió su relación con Alice Huang como interacciones normales con una clienta comercial. Reconoció una aventura solo después de que The Times reveló el mes pasado que Alice Huang había sido identificada por Estados Unidos como un activo de inteligencia china y que el jefe de Nvidia había sido captado en vigilancia electrónica dirigida a ella. Renunció este mes después de que The Times reportó posteriormente que había tenido una aventura con una subordinada en Nvidia.

Los funcionarios de la administración nunca le proporcionaron el llamado “briefing defensivo” sobre Alice Huang, una advertencia de que la mujer con la que tenía una relación había sido vinculada a la inteligencia china.

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Jensen Huang describió inicialmente su vínculo con Alice Huang como una relación comercial normal; solo reconoció el affaire tras la publicación de los primeros informes de inteligencia sobre ella (Obtained by Reuters/via REUTERS/File Photo)

Antes de que el escándalo se hiciera público, asesores de Trump le informaron en al menos dos ocasiones que la inteligencia de EE.UU. había descubierto los vínculos de Alice Huang con la agencia de espionaje china y que ella estaba en una relación cercana con Jensen Huang mientras aún dirigía Nvidia, según funcionarios de EE.UU. con conocimiento directo de los informes.

En ambas ocasiones, incluida cuando su asesor de seguridad nacional lo discutió con él, el presidente minimizó las preocupaciones y dejó en claro que no quería intervenir en el asunto. Los funcionarios dijeron que Trump consideraba a Jensen Huang un aliado valioso y a Nvidia como esencial para la salud de la economía estadounidense y el mercado de valores.

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Trump ha sugerido recientemente que Nvidia debería considerar traer de vuelta a Jensen Huang como director ejecutivo, una posibilidad que la junta de la empresa ha rechazado. “Tenemos que proteger a nuestra gente brillante. Jensen es uno de ellos”, dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes. “Creo que la empresa, si fueran inteligentes, aceptaría una disculpa y lo dejaría volver al trabajo”.

Trump ha afirmado que nadie en su gobierno le informó de ninguna inteligencia que indicara que Alice Huang era un activo de inteligencia china. “No sé que ella sea una espía”, dijo. “Usualmente, lo que pasa con eso es que cualquier mujer que llega al país, una mujer hermosa que viene de China, dicen que es una espía”.

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De hecho, su administración ha estado monitoreando los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje china durante más de un año, un período en que el MSE ha estado intensificando su nuevo rol en la búsqueda de dar a China una ventaja en inteligencia artificial.

Trump pidió públicamente que Nvidia reconsidere la salida de Jensen Huang y sugirió que el ex CEO debería recibir una disculpa y ser restituido en su cargo (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

“Esta red de empresas que trabajan para adquirir y contrabandear chips de Nvidia se alinea precisamente con la misión central recientemente declarada del MSE de eludir y socavar los controles de exportación de EE.UU. sobre semiconductores y otras tecnologías clave”, dijo Matt Pottinger, quien se desempeñó como subdirector de asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, y quien es director ejecutivo de la firma de investigación de código abierto Garnaut Global.

El MSE ha declarado durante décadas que su misión es combatir el espionaje y eliminar las amenazas políticas al gobierno del Partido Comunista en China.

El ministro de seguridad del estado, Chen Yixin, hizo una declaración similar de cinco puntos tan recientemente como a fines del año pasado. Luego, en abril, reveló una nueva sexta misión: superar los “bloqueos” que sofocan el acceso de China a tecnologías clave como la inteligencia artificial.

“Profundizar la lucha contra los bloqueos, y avanzar de manera integral en la innovación, el desarrollo industrial y las aplicaciones de la inteligencia artificial”, escribió Chen en una revista del partido. “Enfocarse en resolver los ‘puntos de estrangulamiento’ de las tecnologías críticas”.

“Suponer que el MSE no estaba en el centro de esta operación sería suponer que son incompetentes”, agregó Pottinger. “Esa no es una suposición que yo haría”.

Chen Yixin, titular del Ministerio de Seguridad del Estado, instruyó a la agencia para que priorizara el acceso a tecnologías críticas, en un giro que amplió el mandato histórico del organismo más allá de las tareas de contrainteligencia (Xinhua)

Las agencias de espionaje estadounidenses aún trabajan para comprender el papel que jugó Kang, el socio comercial de Alice Huang, a quien ella presentaba a sus asociados como su marido. De acuerdo con personas familiarizadas con la información clasificada, Estados Unidos había reunido pruebas de que Kang trabajó con el MSE.

Alice Huang también parece haber tenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China, la principal agencia de aplicación de la ley del país, según personas informadas sobre el caso.

Alice Huang, Kang, la hermana de Alice Huang y las empresas asociadas a ellos han surgido como una rama significativa del esfuerzo chino por construir centros de datos y obtener acceso a chips de Nvidia para entrenar poderosos modelos de IA. La red de Alice Huang ha sido vinculada a esfuerzos por suministrar los potentes chips a contratistas militares de propiedad estatal china que realizan trabajos para el Ejército Popular de Liberación.

Poca de la inteligencia sobre Alice Huang y su red ha sido compartida con el Capitolio, pero legisladores de ambos partidos exigen informes.

Un informe de este mes para los principales legisladores por parte de John Ratcliffe, el director de la CIA, y Jay Clayton, el director de inteligencia nacional, estaba programado originalmente para discutir Irán, pero los reportes de The Times sobre Nvidia llevaron a los legisladores a hacer preguntas sobre Jensen Huang y Alice Huang. Sus respuestas generaron más preguntas y dejaron a algunos legisladores desconcertados.

La administración Trump postergó una sesión informativa clasificada para asesores de seguridad nacional en la que se iban a compartir detalles sobre la inteligencia recopilada en torno a Alice Huang

Los funcionarios de la administración Trump pospusieron un informe de seguimiento para los principales asesores de seguridad nacional programado para el miércoles pasado, en el que altos funcionarios iban a compartir detalles de la inteligencia recopilada sobre Alice Huang.

La inteligencia sobre Alice Huang fue guardada con mucho cuidado dentro del gobierno hasta que The Times reportó la existencia de la información a fines de octubre.

Detrás de escena, el secretario de Estado Marco Rubio, quien también es el asesor de seguridad nacional, había redactado un memorando confidencial, fechado el 30 de marzo de este año, que detallaba los vínculos de Alice Huang con la inteligencia china.

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