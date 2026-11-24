Los condados de Broward y Miami-Dade permanecen en alerta ante el pronóstico de nuevas lluvias intensas y riesgo de inundaciones (AP Foto/Wilfredo Lee)

Guardar

Las comunidades del sur de Florida que todavía retiran los daños del último temporal se preparan para nuevas lluvias intensas y posible riesgo de inundaciones desde la noche del martes y durante el miércoles. CBS Miami informó que vecinos de los condados de Broward y Miami-Dade permanecen en alerta tras el episodio de precipitaciones torrenciales de la semana pasada.

El medio señaló que Hollywood figura entre las ciudades con mayores daños. En distintos sectores aún hay acumulaciones de residuos y pertenencias afectadas por el agua, mientras las autoridades locales organizan tareas de asistencia y prevención ante el pronóstico meteorológico.

PUBLICIDAD

Los vecinos pasaron de la limpieza a la prevención

La ciudad de Hollywood desplegó camiones con grúa para retirar residuos y pertenencias afectadas por el agua en las calles (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

En la zona de la carretera federal 441 y Sheridan Street, en Hollywood, los habitantes comenzaron a adoptar medidas preventivas antes de la llegada de otro período de lluvias. La ciudad desplegó cerca de una docena de camiones con grúa para retirar montañas de desechos de las calles, de acuerdo con CBS Miami.

La administración municipal también entregó deshumidificadores, escobas y recogedores a familias afectadas. Además, habilitó una estación móvil de asistencia sobre North 56th Avenue, entre Sheridan Street y Stirling Road, con lavadoras, secadoras y duchas disponibles para los residentes.

Como parte de las acciones preventivas, Hollywood abrió dos puntos de distribución de sacos de arena en Rotary Park y Holland Park. Cada hogar puede recibir hasta diez bolsas, aunque debe presentar una identificación con domicilio en la ciudad, indicó el medio estadounidense.

PUBLICIDAD

La entrega de sacos de arena busca reducir el impacto de eventuales anegamientos en áreas que sufrieron daños durante el temporal anterior. La medida se suma al retiro de escombros y a los servicios temporales para quienes no pueden utilizar con normalidad sus viviendas.

Autos y departamentos quedaron bajo el agua

Los inquilinos de la zona afectada cuestionaron el estado de la infraestructura de drenaje frente a las precipitaciones recurrentes

Uno de los lugares más afectados fue el complejo de apartamentos La Vue at Emerald Pointe, ubicado cerca de Sheridan Street. CBS Miami aseguró que decenas de vehículos quedaron inutilizados y que los departamentos de planta baja sufrieron el ingreso de agua.

El panorama del predio incluía vehículos desarmados, asientos colocados sobre el césped y puertas abiertas para intentar secar los interiores. Los contenedores de basura también quedaron desbordados con colchones, alfombras y otros bienes personales que los residentes consideraron irrecuperables.

PUBLICIDAD

Orlando Barnett, quien vive en el complejo desde 2018, relató que el vecindario ya había perdido autos durante inundaciones registradas en abril de 2023 y abril de 2024. Sin embargo, sostuvo que el temporal de la semana pasada fue “la madre de todas las inundaciones”, tal y como recogió CBS Miami.

Barnett cuestionó la infraestructura de desagüe de la zona y afirmó que resulta obsoleta e insuficiente frente a este tipo de episodios. También expresó que varios inquilinos evalúan rescindir sus contratos de alquiler a causa de los daños recurrentes.

El colapso de una sinagoga agravó los daños en Broward

Las lluvias también provocaron daños estructurales en Temple Sinai, una sinagoga de Hollywood fundada en la década de 1960. El techo del edificio, situado en 1400 North 46th Avenue, colapsó durante la tormenta que afectó al condado de Broward, informó el canal local.

PUBLICIDAD

El inmueble quedó en condiciones inseguras y la congregación enfrenta incertidumbre sobre su futuro, afirmó el medio. No había personas dentro del santuario cuando cedió el techo y no se registraron heridos.

Mientras continúan las labores de recuperación, las autoridades de Hollywood mantienen abiertos los puntos de asistencia y distribución de sacos de arena. Las medidas se desarrollan ante la previsión de nuevas precipitaciones que podrían complicar a los residentes de las áreas ya afectadas.