Un empleado acumuló materiales, trazó un plan y esperó. Tres días después, llegó a trabajar como si nada hubiera pasado (Peoria Police Department)

Guardar

El 13 de noviembre, un correo anónimo llegó a los empleados de BioUrja Renewables en Peoria, Illinois: alguien afirmaba haber escondido múltiples bombas dentro de la planta.

Las autoridades evacuaron a unas 2.500 viviendas y negocios durante casi 24 horas. Cuando llegaron a revisar la instalación, el artefacto estaba ahí, y era real, tal como informó Fox News.

PUBLICIDAD

Tres días después, Andrew M. Kozak se presentó a su turno como cualquier otro día. Tiene 38 años, llevaba 10 meses trabajando en la planta y, para cuando cruzó la puerta, el FBI, la Policía de Peoria y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ya lo esperaban.

La planta de etanol de Peoria, equivalente a 44,5 campos de fútbol americano, fue el escenario de una amenaza que las autoridades tardaron horas en desactivar (Matt Dayhoff/USA Today Network via REUTERS/File Photo)

La amenaza y el dispositivo real

El mensaje llegó con el título “severe site security risk” —“riesgo grave de seguridad en el sitio”.

El juez Ronald L. Hanna advirtió en la audiencia que el artefacto encontrado cerca de uno de los tanques era un dispositivo funcional que, de haber detonado, podría haber causado muertes y daños de magnitud.

PUBLICIDAD

Hanna fue quien puso en palabras lo que las pruebas sugerían: que el dispositivo era funcional y que el peligro había sido real (Peoria County Illinois)

Lo que encontraron cuando fueron a buscarlo

El 16 de noviembre, agentes del FBI registraron el domicilio de Kozak y encontraron baterías AA recargables, láminas de cobre, cables y cinta blanca, componentes que coincidían con los del dispositivo localizado en BioUrja.

La instalación, que abarca el equivalente a 44,5 campos de fútbol americano, fue el escenario del hallazgo. Los agentes también descubrieron que su laptop no tenía disco rígido; el disco fue recuperado en su vehículo, junto con un mapa detallado de las instalaciones de la planta.

El análisis del disco rígido reveló archivos sobre cargas moldeadas y pozos para detonadores, además de un video centrado en explosivos de cobre.

PUBLICIDAD

Los investigadores también hallaron búsquedas en internet sobre explosiones de tanques de etanol y sobre un accidente en una planta industrial en 2023.

Baterías, cobre, cables y un mapa. Todo estaba ahí, distribuido entre su casa y su auto (FBI Springfield Office)

El rastro que lo delató

Las cámaras de seguridad de un supermercado de Peoria captaron a Kozak llegando al local a las 9:44 a.m. Unos 15 minutos después, alguien usó el Wi-Fi público del establecimiento para crear una cuenta de correo a nombre de “Jake Armitage”.

La propia esposa de Kozak le confirmó al FBI que ese era un alias que su marido había usado en Facebook.

El correo amenazante fue enviado a las 10:16 a.m., dos minutos antes de que las cámaras lo captaran entrando al local. Una cámara de lectura de patentes registró su vehículo saliendo del estacionamiento a las 10:31 a.m., luego de que pagara en caja.

PUBLICIDAD

Además, los investigadores rastrearon actividad en esa cuenta de correo hasta una dirección de internet registrada en su domicilio de Chillicothe.

Un supermercado, una red Wi-Fi pública y un alias que su propia esposa reconoció: la cadena de errores que lo expuso (Andrew Kozak/LinkedIn)

La defensa y los cargos

La defensa pública de Kozak argumentó en la audiencia que las baterías, la cinta y los cables encontrados en su casa son artículos domésticos comunes y que la fiscalía no probó que él haya construido ni plantado el artefacto.

Los cargos presentados hasta el momento son únicamente por amenazas con explosivos y envío de amenazas interestatales, sin que se lo haya imputado formalmente por fabricación o colocación de un dispositivo.

Bill Daly, exinvestigador del FBI y experto en seguridad internacional con experiencia en el atentado al World Trade Center de 1993, explicó a Fox News la estrategia habitual en estos casos.

PUBLICIDAD

“Normalmente no llamarían para hacer una amenaza de bomba”, afirmó, y añadió que los investigadores analizarán si el autor intentaba aparecer como un denunciante de fallas de seguridad o si actuó por algún conflicto laboral.

Daly también aclaró por qué los cargos iniciales son más acotados que los hechos investigados: “Tenían suficiente para presentar la acusación, y a medida que obtienen más información, se les da tiempo para reunir más pruebas”, sostuvo.

Los cargos iniciales son por amenazas, no por fabricación. Pero los investigadores todavía tienen pruebas por analizar (CBS Chicago)

Sin fianza y con antecedentes

El juez Hanna ordenó la detención sin fianza con base en dos argumentos: que Kozak representa un peligro para la comunidad y que existe riesgo de fuga. Para fundamentar esa decisión, tuvo en cuenta su extenso historial delictivo y el hecho de que su familia ya había abandonado la zona.

PUBLICIDAD

Kozak acumula antecedentes en Nebraska que se remontan a más de dos décadas: condenas vinculadas a robos en cuatro condados distintos y dos ingresos a prisión estatal entre 2008 y 2014, de acuerdo con registros judiciales revisados por Fox News.

El acusado se declaró no culpable el 17 de noviembre. Una audiencia preliminar está programada para el 3 de diciembre ante el juez federal Jonathan E. Hawley.