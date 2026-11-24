La Asociación Estadounidense del Automóvil proyectó que más de 80 millones de personas viajarán durante las celebraciones de Acción de Gracias (REUTERS/Adam Gray)

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El inicio de los desplazamientos por Acción de Gracias dejó a Nueva York y Nueva Jersey ante uno de los períodos de viaje más concurridos del año, con previsiones de tráfico intenso en las autopistas y una elevada afluencia de pasajeros en los aeropuertos, informó CBS New York este martes.

La cadena señaló que los analistas de tránsito esperan las mayores demoras en carretera entre las 14 y las 20 del martes. Para el miércoles, cuando una parte importante de los viajeros iniciará sus trayectos antes del feriado, el movimiento comenzaría a crecer desde el mediodía.

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La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyectó que más de 80 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares durante este período festivo. De ese total, más de 72 millones se movilizarían en automóvil y cerca de 6 millones optarían por el avión, precisó la entidad en datos recogidos por el medio.

El martes concentraría más de 52.000 vuelos en Estados Unidos

La jornada del martes concentra más de 52.000 vuelos domésticos e internacionales programados en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de transporte de Estados Unidos anticiparon a CBS New York que los viajes aéreos por Acción de Gracias alcanzarán su nivel más alto en 16 años. La estimación contempla más de 417.000 vuelos a nivel nacional a lo largo de los nueve días del período de mayor movimiento.

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El martes sería la jornada de mayor actividad, con más de 52.000 vuelos programados en todo el país, de acuerdo con las previsiones citadas por la cadena. La cifra incluye conexiones domésticas e internacionales y eleva la atención sobre la capacidad operativa de aerolíneas, terminales y organismos de control aéreo.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, situado en Nueva Jersey, ya registraba una presencia significativa de pasajeros durante las primeras horas de la mañana. Familias y otros viajeros acudieron con amplia antelación para evitar perder sus vuelos ante las filas previstas en los controles de seguridad.

“Hay más gente de la que esperaba a las cinco de la mañana. Nuestro vuelo no sale hasta las nueve y aun así llegamos cuatro horas antes porque esperábamos mucha actividad”, relató una pasajera a CBS New York.

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Otro viajero describió una situación similar al observar las filas en la terminal. “Sí, está bastante lleno. Le pregunté si tenía control previo porque se ve bastante mal, pero vamos a llegar”, aseguró en declaraciones recogidas por el canal.

Una tormenta en la costa Este podría alterar algunos itinerarios

La vigilancia de una tormenta en la costa Este mantiene en alerta a las aerolíneas por posibles alteraciones en sus itinerarios (REUTERS/Shannon Stapleton)

La intensidad de los desplazamientos coincide con la vigilancia de una tormenta que podría afectar la costa Este durante el feriado. Las aerolíneas siguen la evolución del sistema meteorológico, mientras que el medio recomendó a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

La posible alteración climática se suma a una etapa reciente de dificultades para el transporte aéreo. Durante las últimas dos semanas, el sector afrontó una suspensión nacional de operaciones ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) y problemas tecnológicos que afectaron a United y Delta.

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Los directivos de Delta Air Lines comunicaron a CBS New York que sus sistemas volvieron a operar con normalidad y que la interrupción quedó resuelta. Por su parte, la FAA afirmó que trabaja para reforzar la fiabilidad de su sistema de control del tránsito aéreo e identificar fallas técnicas antes de que tengan consecuencias más amplias.

Los puentes mostraron un tránsito controlado durante la noche

A pesar de las proyecciones para los próximos días, el panorama vial del lunes por la noche fue manejable en dos de los principales cruces del área metropolitana. El tráfico se mantuvo relativamente fluido en los puentes George Washington y Mario Cuomo, según constató la cobertura de CBS New York.

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Sin embargo, ese escenario podría cambiar a medida que se acerque el miércoles. Los horarios de salida laboral, el comienzo de las vacaciones escolares y la concentración de viajes familiares suelen aumentar la circulación en los accesos a Manhattan, las rutas de Nueva Jersey y las vías que conectan con los aeropuertos.

La combinación de millones de viajes por carretera, un calendario aéreo cercano a máximos históricos y la amenaza meteorológica mantiene bajo observación el desarrollo de la semana de Acción de Gracias en el noreste de Estados Unidos.