Maria Middleton murió en 2020 a los 18 años. Hoy su nombre está en el centro de un debate canónico que podría cambiar la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos (Susan Middleton)

Guardar

El 17 de noviembre de 2026, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) dio un primer paso para que Maria Middleton, una joven de 18 años que murió el 8 de octubre de 2020, pueda convertirse en santa. Según informó ABC News, la entidad votó a favor de abrir formalmente su proceso de beatificación y canonización. Middleton vivía en Doylestown, Pensilvania.

La decisión convierte su caso en uno de los más singulares en la historia de la Iglesia Católica: de avanzar hasta la canonización, Middleton sería la primera santa de la Generación Z.

PUBLICIDAD

La consulta canónica fue presentada ante la asamblea plenaria anual de la USCCB, reunida en Baltimore, por el obispo Thomas Paprocki, de Springfield, Illinois, presidente del Comité de Asuntos Canónicos y Gobernanza Eclesial.

El arzobispo de Filadelfia, Nelson J. Pérez, estuvo presente para responder preguntas. Los obispos votaron de forma afirmativa para avanzar la causa a nivel diocesano.

Pérez fue quien impulsó la causa ante los obispos y, años antes, llevó personalmente la comunión a Middleton durante la pandemia (Susan Middleton)

El arranque formal del proceso

Un día antes de la asamblea, el 16 de noviembre, la Arquidiócesis de Filadelfia publicó un edicto formal firmado por Pérez.

El documento atestiguó la santidad de vida de Middleton y quedó expuesto durante dos meses en cinco instituciones vinculadas a ella: la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo en Filadelfia; la parroquia de San Juan Bautista en Ottsville —donde la familia asistía a misa—; la antigua escuela parroquial hoy conocida como Regina Academy; el colegio secundario Villa Joseph Marie en Holland, y el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Częstochowa en Doylestown, donde Middleton está sepultada.

PUBLICIDAD

El edicto convocó a quienes la conocieron a presentar ante la Arquidiócesis toda información relevante sobre su vida, ya sea favorable o desfavorable para su causa.

También solicitó la entrega de diarios, cartas y otros escritos privados, además de los textos disponibles en el sitio de la fundación de sus padres. La documentación puede enviarse a la sede de la Cancillería de la Arquidiócesis en Filadelfia.

La votación de la USCCB abre una investigación formal que puede durar años y que el Vaticano deberá avalar en cada etapa (Susan Middleton)

La enfermedad y la vida que no se detuvo

En 2019, cuando cursaba el segundo año del secundario, Middleton recibió un diagnóstico de tumor cerebral inoperable y terminal. Los médicos le dieron entre nueve y doce meses de vida. “Fue devastador. Fue una pesadilla. Fue una situación sin salida”, afirmó su madre, Susan Middleton, en declaraciones recogidas por ABC News.

PUBLICIDAD

La familia recurrió a la oración como sostén principal. La noticia se propagó y personas de distintas partes del mundo comenzaron a rezar por ella.

Pese a la gravedad de su estado, Middleton no se retiró de la vida pública. Fue estudiante líder en el equipo de misiones y ministerio de su colegio y viajó a Uganda en una misión de servicio.

También durante su enfermedad, escribió al arzobispo Pérez para pedirle que reabriera las iglesias durante las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

El arzobispo, en respuesta, se acercó a su casa a llevarle la comunión. Middleton murió rodeada de familiares y amigos. Personal del hospital habló después de su espíritu alegre y de su entrega total a la voluntad de Dios.

PUBLICIDAD

Con un pronóstico de entre nueve y doce meses de vida, Middleton viajó a Uganda, siguió en la escuela y siguió escribiendo sobre su fe (Steady Shot Media)

Quién era Maria Middleton

Quienes la conocieron recuerdan a Maria como una adolescente sin rasgos excepcionales: amaba a sus mascotas, disfrutaba del humor y escuchaba a Taylor Swift.

Su padre, Brian Middleton, señaló que esa normalidad convivía con algo infrecuente. “Ella era en todo sentido normal, pero tenía una fe extraordinaria y una búsqueda de la virtud también extraordinaria”, aseguró en declaraciones al mismo medio.

Una frase de Maria, que sus padres repiten con frecuencia, sintetiza esa convicción: “No hace falta ser raro para ser santo”. La cita refleja su manera de entender la espiritualidad como algo integrado a la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Sus padres la describen como una adolescente completamente normal. Lo que la diferenciaba, dicen, no se veía a simple vista (Susan Middleton)

Antes del diagnóstico, Middleton ya tenía un historial de compromiso social. Creó junto a otros estudiantes la colecta anual Hope-A-Thon, un evento de recaudación destinado en un principio a niños con cáncer y trastornos neurológicos.

También participó en el Cuerpo de Servicio Comunitario de su colegio y realizó tareas de asistencia a personas mayores y sectores vulnerables. Hoy, esa colecta otorga becas en su antigua secundaria y sostiene parte de los programas de la fundación familiar.

Tras su muerte, la familia encontró entre sus pertenencias un conjunto de escritos sobre su fe. La última anotación que pudo hacer en papel, según relató Susan, fueron dos palabras: “Think hope” —“Piensa en la esperanza”—. Esa frase da nombre tanto al libro publicado sobre su vida como a la fundación que sus padres pusieron en marcha.

PUBLICIDAD

La Hope-A-Thon fue su iniciativa: una colecta escolar anual que ella creó y que hoy sigue funcionando en su nombre (Steady Shot Media)

Lo que viene ahora

La votación de la USCCB abre la fase diocesana del proceso, en la que se recopilan testimonios y se examina la vida y escritos de Middleton.

Solo tras ese análisis, y con la autorización del Vaticano, el expediente puede avanzar hacia la beatificación.

El camino implica dos instancias distintas: un primer milagro atribuido a su intercesión para alcanzar la beatificación —y con ella el título de Beata—, y un segundo milagro verificado después de esa etapa para llegar a la canonización plena.

El expediente de Middleton debe recorrer todavía varias instancias en Roma antes de que se pueda hablar siquiera de beatificación (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

El obispo Paprocki subrayó ante sus pares la urgencia del testimonio que Middleton puede ofrecer a la juventud actual. “Las estadísticas sobre depresión, ansiedad, soledad y suicidio entre los jóvenes hablan de la necesidad urgente de levantar ejemplos de hombres y mujeres santos que sean testigos del poder de la fe, la esperanza y el amor”, planteó durante la presentación de la causa.

PUBLICIDAD

Los padres de Maria reconocen que aún intentan asimilar lo que todo esto implica. “Vivimos en un espacio en algún lugar entre el cielo y la tierra”, dijo Brian Middleton.

Susan, por su parte, recordó algo en lo que su hija siempre creyó: “La santidad es alcanzable. Dios nos creó para ser santos”, concluyó en declaraciones a ABC News.