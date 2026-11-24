Dos unidades de la Autoridad de Tránsito del Centro de Ohio chocaron de frente en la avenida East 11th e involucraron a dos automóviles particulares (ABC 6/WSYX)

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Dos conductores de autobús murieron y nueve personas resultaron heridas tras una colisión frontal entre dos unidades de la Autoridad de Tránsito del Centro de Ohio ocurrida este lunes por la mañana en el barrio de Weinland Park, en Columbus, durante la hora pico.

El choque se produjo poco después de las 8 sobre la avenida East 11th, a la altura de la intersección con North Grant Avenue. Según la policía de Columbus, uno de los autobuses de la Central Ohio Transit Authority (COTA) circulaba en sentido oeste cuando cruzó la línea doble amarilla e impactó de frente contra otra unidad que estaba detenida en un semáforo en rojo.

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El choque empujó al autobús detenido contra una Toyota Highlander, que a su vez fue desplazada hacia un Toyota Camry, según la reconstrucción de Associated Press.

Los conductores Richard Terry y Paul Copeland acumularon más de tres décadas de servicio público conjunto antes de fallecer en el siniestro (ABC6/WYSX)

Conductores veteranos y con décadas de servicio

La agencia identificó a las víctimas como Richard Terry, de 53 años, quien se había incorporado a COTA en enero de 2012, y Paul Copeland, de 60 años, vinculado a la institución desde marzo de 2008. Entre ambos acumulaban 32 años de servicio a la comunidad del centro de Ohio.

Uno de los conductores fue declarado muerto en la escena a las 8:26 por personal de los bomberos de Columbus; el otro fue trasladado al Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, donde falleció a las 8:58.

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“Estamos devastados por la trágica pérdida de Richard y Paul, dos miembros valiosos de nuestra familia COTA que dedicaron sus carreras a servir a nuestra comunidad”, expresaron en un comunicado conjunto la presidenta y directora ejecutiva de la agencia, Monica Tellez-Fowler, y el presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 208 (TWU), Tyson Brown.

En el comunicado, también mencionaron: “Richard y Paul eran más que colegas. Eran amigos, familiares y miembros apreciados del equipo COTA”.

Los bomberos debieron cortar los autobuses para rescatar a los pasajeros

La magnitud del choque obligó a los servicios de emergencia a declarar una emergencia médica mayor. Alrededor de 20 unidades de bomberos —con entre 50 y 80 efectivos en escena— desplegaron equipos de extrención, incluidas cizallas hidráulicas y herramientas de corte, para acceder al interior de los vehículos, que quedaron gravemente deformados.

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“Tuvimos que cortar los autobuses porque estaban tan aplastados que no había otra forma de sacar a las personas”, explicó un teniente de los bomberos de Columbus en declaraciones recogidas por la cadena 10 WNBS.

Los bomberos de Columbus recurrieron a cizallas hidráulicas y herramientas de corte para extraer a las personas atrapadas en los vehículos deformados (WBNS 10)

El cirujano de trauma Andrew Varone, del Centro Médico Wexner, fue enviado directamente a la escena con suministros médicos y unidades de sangre para iniciar la atención antes de que los pacientes llegaran al hospital.

“Estos son escenarios caóticos. Los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos de Columbus hacen un trabajo increíble organizando el caos”, afirmó Varone en declaraciones a 10TV.

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Nueve heridos fueron trasladados a tres hospitales distintos

De los nueve heridos, cuatro adultos fueron llevados al Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, dos adultos al Hospital Riverside Methodist de OhioHealth, y tres menores al Hospital Infantil Nationwide.

Todos fueron trasladados en condición estable con lesiones que no comprometían su vida, según la policía. Los menores iban en alguno de los vehículos involucrados, aunque las autoridades no precisaron en cuál

Kerline Joseph, vecina de la zona, declaró a NBC 4 que el impacto fue tan fuerte que, al escucharlo desde su casa, creyó que el choque se producía dentro de su propio hogar. “Salí y escuché a personas pidiendo ayuda a gritos”, relató.

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La Unidad de Investigación de Accidentes indaga si una emergencia médica previa provocó que uno de los transportes cruzara la línea doble amarilla (ABC6/WYSX)

La causa del accidente permanece bajo investigación

La Unidad de Investigación de Accidentes (AIU) de la Policía de Columbus abrió una investigación formal para determinar por qué el autobús que circulaba en sentido oeste cruzó el carril contrario.

“Las indicaciones iniciales son que uno de los autobuses, por razones desconocidas, cruzó la línea doble amarilla e impactó al otro de frente”, señaló el sargento Joseph Albert de la Policía de Columbus.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de una emergencia médica previa en el conductor, aunque tampoco lo confirmaron. The Columbus Dispatch informó que solicitó las imágenes de las cámaras de a bordo de los vehículos.

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De igual modo, las autoridades señalaron que cualquier persona con información sobre el siniestro puede comunicarse con la AIU al (614) 645-4767.

Autoridades locales realizaron un homenaje para los conductores

Horas después del accidente, el Concejo Municipal de Columbus observó un minuto de silencio en honor a las víctimas durante su sesión ordinaria. La concejala Lourdes Barroso de Padilla, presidenta del Comité de Servicios Públicos y Transporte, afirmó que el trabajo futuro del programa municipal de seguridad vial Vision Zero —orientado a eliminar las muertes en tránsito— quedará dedicado a la memoria de Terry y Copeland.

“Quiero agradecerles por su servicio a la comunidad y a los pasajeros a los que ayudaron cada vez que se pusieron al volante”, dijo Barroso de Padilla.

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Por su parte, el presidente del Concejo, Shannon Hardin, y la misma concejala calificaron el accidente de “desgarrador” y extendieron sus condolencias a las familias de los fallecidos a días del Día de Acción de Gracias.

Varios camiones de bomberos y una patrulla policial acordonan la intersección de la avenida North Grant y la avenida Once en Columbus, Ohio (ABC6/WYSX)

COTA opera más de 30 rutas fijas y pidió consideración a sus usuarios

La agencia informó que el servicio continuará con normalidad en términos generales, aunque advirtió sobre posibles demoras o cancelaciones puntuales mientras algunos operadores se toman tiempo libre para recibir apoyo psicológico.

COTA cubre 562 millas cuadradas y administra 38 rutas fijas de autobús. Los usuarios pueden consultar alertas y desvíos actualizados en el sitio web oficial de la agencia.