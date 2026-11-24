La ciudad de South Miami aprobó un aumento en la tarifa de drenaje pluvial de USD 4,50 a USD 18,50 al mes a partir del 1 de marzo de 2027 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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La ciudad de South Miami aprobó un aumento de la tarifa de drenaje pluvial de USD 4,50 a USD 18,50 mensuales por unidad residencial equivalente. La medida entrará en vigor el 1 de marzo de 2027 y busca sostener obras para mejorar el desagüe de aguas de lluvia, informó CBS News.

Para una vivienda unifamiliar facturada como una unidad, el cargo anual pasará de USD 54 a USD 222, lo que representa una diferencia de USD 168 en un período completo de 12 meses. La Comisión de la ciudad aprobó la resolución por unanimidad, de acuerdo con el medio.

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El alcalde de South Miami, Javier Fernández, explicó a CBS News que el incremento responde a un estudio de viabilidad financiera y a la necesidad de que el servicio cuente con una fuente propia de recursos. Hasta ahora, parte de los gastos de drenaje se cubría con el presupuesto general municipal.

La tarifa de drenaje no se actualizaba desde hace casi 24 años

El alcalde Javier Fernández afirmó que el municipio mantuvo el valor del servicio congelado durante casi 24 años

Fernández afirmó que el municipio mantuvo congelado el costo durante casi 24 años, una decisión que obligó a utilizar ingresos generales para cubrir necesidades de infraestructura. Esos fondos proceden, en parte, de los impuestos a la propiedad.

“El error fue no haber aumentado esa tarifa a través de los años”, manifestó el alcalde al medio. A su juicio, el nuevo esquema permitirá asignar los costos del sistema de aguas pluviales a una tarifa vinculada directamente con ese servicio.

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La administración municipal prevé que los recursos se destinen a proyectos ya identificados, con prioridad para los sectores que presentan mayores carencias en la red de evacuación de agua. Fernández aseguró que las obras comenzarán durante el actual año fiscal, aunque la información publicada no detalla las ubicaciones, los presupuestos ni un calendario de ejecución.

El alcalde sostuvo que el municipio buscó establecer un cobro acorde con su capacidad de inversión. “La idea es recaudar lo necesario y poner ese dinero a trabajar en beneficio de la comunidad”, expresó en declaraciones recogidas por el medio.

Las obras apuntan a responder a lluvias intensas e inundaciones

El plan de infraestructura busca mitigar el impacto de las lluvias intensas y las inundaciones que afectan al sur de Florida

El ajuste se produce en un contexto de preocupación por las lluvias intensas y las inundaciones que afectan de forma recurrente al sur de Florida. Fernández indicó que los episodios recientes reforzaron la necesidad de modernizar la infraestructura de drenaje pluvial en la ciudad.

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La medida no está relacionada con la Enmienda 3 aprobada en Florida el 3 de noviembre, precisó el alcalde. Esa reforma amplió la exención tributaria para viviendas principales, salvo los gravámenes destinados al financiamiento de escuelas.

Fernández aseguró que la decisión surgió del estudio sobre el sistema de drenaje y no de una intención de compensar una eventual reducción de ingresos municipales por cambios tributarios. También recordó que el municipio redujo la tasa de amillaramiento —utilizada para calcular el impuesto sobre el valor gravable de los inmuebles— en dos de los últimos cuatro años.

De acuerdo con su explicación, separar el financiamiento del drenaje permite que el gasto sea asumido a través de un cargo específico, en lugar de depender de recursos recaudados por impuestos inmobiliarios.

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El cobro se calculará por superficies impermeables de cada propiedad

La tarifa utiliza como referencia la unidad residencial equivalente, conocida por sus siglas en inglés como ERU. Este indicador estima el aporte de una propiedad al escurrimiento de lluvia a partir de sus áreas impermeables, como techos, estacionamientos, concreto y asfalto.

En South Miami, una ERU representa unos 173 metros cuadrados, de superficie impermeable. Cada casa unifamiliar paga una unidad, mientras que los edificios y otros inmuebles recibirán cargos de acuerdo con la extensión de esas áreas, no por el tamaño total del terreno.

La Comisión también autorizó un convenio con el condado de Miami-Dade para que la administración y el cobro de la tarifa se realicen mediante las facturas de agua y alcantarillado. A partir de octubre de 2027, la resolución contempla ajustes anuales al monto aprobado.

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