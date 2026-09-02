Las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026, según Forbes

El ranking de Forbes mostró que las diez personas más ricas del mundo elevaron su fortuna combinada a USD 2,8 billones en agosto, impulsadas por acciones tecnológicas y empresariales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las grandes fortunas del planeta volvieron a moverse durante agosto, impulsadas principalmente por la evolución de las acciones de las compañías tecnológicas y empresariales que concentran buena parte del patrimonio de sus propietarios.

En apenas un mes, algunos integrantes del grupo más exclusivo del mundo sumaron decenas de miles de millones de dólares, mientras otros registraron fuertes retrocesos.

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El cambio más llamativo se produjo en la cima. Elon Musk recuperó una parte importante de la fortuna que había perdido en julio y llegó a USD 892.000 millones, muy por encima del resto del listado. Al mismo tiempo, dos figuras históricas del ranking, Bernard Arnault y Warren Buffett, quedaron fuera del top 10.

Según Forbes, la fortuna combinada de las diez personas más ricas del mundo asciende a USD 2,8 billones, frente a los USD 2,6 billones registrados el mes anterior.

Esa cifra supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de economías como Italia, Canadá o Brasil y equivale, en términos comparativos, al tamaño de la octava economía más grande del mundo, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

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10. Amancio Ortega: USD 148.000 millones

Amancio Ortega quedó décimo con USD 148.000 millones y fue el único no estadounidense entre las diez mayores fortunas del mundo (Europa Press)

El empresario español Amancio Ortega, de 90 años, ocupa el décimo tras sumar USD 5.000 millones en el último mes. Su presencia también lo convierte en el único ciudadano no estadounidense entre las diez mayores fortunas del mundo.

Ortega cofundó Inditex, la compañía propietaria de Zara, junto con su exesposa Rosalía Mera en 1975. Posee cerca del 60% de la empresa, que también controla marcas como Massimo Dutti y Pull & Bear y cuenta con unas 5.000 tiendas en todo el mundo.

Gran parte de sus ingresos procede de los dividendos de Inditex, que reinvierte principalmente en bienes raíces en Europa y Norteamérica.

9. Steve Ballmer: USD 155.000 millones

Steve Ballmer subió al noveno puesto con USD 155.000 millones gracias al avance de su patrimonio vinculado a Microsoft y al valor de Los Angeles Clippers (REUTERS)

El exdirector ejecutivo de Microsoft avanzó desde el puesto 11 hasta el noveno gracias a un incremento de USD 10.000 millones en su patrimonio. Ballmer, de 70 años, dirigió Microsoft entre 2000 y 2014. Se incorporó a la compañía como su empleado número 30 y conservó una participación importante en la empresa.

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En 2014 compró Los Angeles Clippers de la NBA por USD 2.000 millones. Forbes estima actualmente el valor de la franquicia en unos USD 7.500 millones.

8. Jensen Huang: USD 191.000 millones

Jensen Huang alcanzó USD 191.000 millones y consolidó el peso de Nvidia en el ranking por el avance de la inteligencia artificial (REUTERS)

El cofundador y director ejecutivo de Nvidia posee una fortuna de USD 191.000 millones, USD 17.000 millones más que el mes anterior. Huang, de 63 años, fundó Nvidia en 1993 y conserva aproximadamente el 3% de la compañía.

Bajo su dirección, las unidades de procesamiento gráfico desarrolladas por la firma adquirieron un papel central primero en los videojuegos y posteriormente en la inteligencia artificial.

7. Larry Ellison: USD 193.000 millones

El cofundador de Oracle aumentó su patrimonio en USD 25.000 millones durante agosto y avanzó al séptimo puesto del listado (REUTERS)

El cofundador, presidente y director de tecnología de Oracle ascendió del octavo al séptimo lugar. Su patrimonio aumentó USD 25.000 millones durante agosto y alcanzó los USD 193.000 millones.

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El crecimiento estuvo vinculado al avance de las acciones de Oracle, que subieron 15% durante el mes. Ellison, de 81 años, también participa en negocios relacionados con los medios de comunicación a través de su hijo David.

6. Mark Zuckerberg: USD 197.000 millones

El creador de Facebook y actual CEO de Meta ocupa el sexto lugar con una fortuna estimada en US$197.000 millones (AP)

El fundador y director ejecutivo de Meta ocupa la sexta posición con una fortuna de USD 197.000 millones, USD 6.000 millones más que en julio.

Zuckerberg creó Facebook en 2004 mientras estudiaba en Harvard. La compañía pasó a llamarse Meta y actualmente controla también Instagram y WhatsApp. El empresario conserva cerca del 13% de la empresa.

5. Michael Dell: USD 241.000 millones

El fundador y CEO de Dell Technologies acumula un patrimonio de US$241.000 millones, tras sumar US$12.000 millones durante agosto (REUTERS)

El empresario acumula una fortuna de USD 241.000 millones, tras sumar USD 12.000 millones durante agosto. A los 19 años comenzó a vender computadoras desde su residencia universitaria en Texas. Actualmente dirige Dell Technologies, compañía que surgió en 2016 tras la fusión de Dell con EMC por USD 60.000 millones.

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4. Sergey Brin: USD 256.000 millones

El cofundador de Google conserva el cuarto puesto pese a una caída de US$13.000 millones en su fortuna durante el último mes (REUTERS)

El cofundador de Google se ubica cuarto luego de perder USD 13.000 millones durante el último mes. Brin, de 53 años, integra el consejo de administración de Alphabet, la empresa matriz de Google, y mantiene una participación significativa en la compañía. También volvió a involucrarse en la estrategia de inteligencia artificial de la firma.

3. Jeff Bezos: USD 268.000 millones

Jeff Bezos mantuvo el tercer puesto con USD 268.000 millones, mientras Sergey Brin cayó al cuarto lugar y Michael Dell avanzó con USD 241.000 millones (REUTERS)

El fundador de Amazon conserva el tercer puesto pese a una caída de USD 10.000 millones en agosto. Bezos creó Amazon en 1994 y actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo. Además, fundó la compañía espacial Blue Origin y mantiene inversiones en distintas empresas a través de Bezos Expeditions.

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También tuvo un papel destacado en la cima del ranking de Forbes durante los últimos años. Fue la persona más rica del mundo entre 2018 y 2021; luego pasó al segundo puesto en 2022 y ocupó el tercero entre 2023 y 2025. En la clasificación anual de 2026 había quedado cuarto, posición que dejó atrás en julio, cuando superó a Brin.

2. Larry Page: USD 277.000 millones

Larry Page quedó segundo con USD 277.000 millones y registró la mayor caída del top 10 al perder USD 15.000 millones en agosto (REUTERS)

El otro cofundador de Google es el segundo hombre más rico del planeta. Durante agosto perdió USD 15.000 millones, la mayor caída entre los integrantes del top 10.

Page fundó Google junto con Brin en 1998 y actualmente integra el consejo de Alphabet. En abril había superado los USD 300.000 millones de patrimonio, una marca que también alcanzaron Musk y Ellison.

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Page mantiene su participación en Alphabet, donde integra el consejo de administración y continúa como accionista mayoritario. Además, según informó Forbes, estaría trabajando en Dynamatomics, una nueva startup de inteligencia artificial enfocada en la fabricación de productos.

1. Elon Musk: USD 892.000 millones

Elon Musk encabezó el ranking de Forbes con USD 892.000 millones tras sumar USD 202.000 millones por la suba de SpaceX y Tesla (REUTERS)

Musk encabeza el ranking luego de sumar USD 202.000 millones durante agosto. El fuerte aumento coincidió con la suba de las acciones de SpaceX y Tesla, que avanzaron 33% y 18%, respectivamente. Posee cerca del 38% de SpaceX y casi el 11% de Tesla, según la estimación de Forbes.

La recuperación llegó después de un julio especialmente negativo, cuando su patrimonio cayó por debajo de los USD 700.000 millones. En junio, se convirtió en el primer trillonario de la historia, después de la salida a bolsa de SpaceX. Desde finales de mayo de 2024, el empresario permanece en la cima del ranking elaborado por Forbes.

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