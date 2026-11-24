El congresista demócrata Jimmy Gomez anunció su renuncia a la Cámara de Representantes para el 1 de diciembre de 2026 tras una investigación por conducta sexual inapropiada. (Tom Williams/Pool via REUTERS)

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El representante demócrata Jimmy Gomez, de California, anunció el lunes que renunciará al Congreso de Estados Unidos el 1 de diciembre de 2026, días después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes (CEH) publicara un informe con “pruebas sustanciales” de que cometió actos de conducta sexual no deseada hacia una asesora legislativa. La renuncia adelanta en un mes su salida natural del cargo, prevista para enero.

El informe bipartidista, de 19 páginas, determinó que Gomez violó las normas internas de la Cámara que prohíben los avances sexuales no deseados hacia empleados, e indicó que su comportamiento podría haberse calificado como “abuso sexual criminal de tipo menor” (misdemeanor). Gomez, de 51 años, dijo tener “fuertes desacuerdos” con las conclusiones del panel, pero reconoció la seriedad del caso y afirmó no ver “otra alternativa que la renuncia”.

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Por qué Jimmy Gomez renunciará al Congreso antes de que termine su mandato

Gomez había perdido su banca en las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026 frente a Angela Gonzales-Torres, también demócrata, por una diferencia de alrededor de 24 puntos porcentuales (62% contra 38%). Su salida estaba prevista para enero, pero anticipó la fecha al 1 de diciembre para, según afirmó, permitir que su equipo cerrara casos pendientes de atención a sus representados.

El Comité de Ética determinó que los actos de Gomez violaron el reglamento interno y pudieron calificar como abuso sexual de tipo menor. (Government Printing Office/Handout via REUTERS)

En su comunicado, Gomez sostuvo que cooperó con la investigación y respondió de manera voluntaria a los pedidos de información. Reconoció haber cometido “errores personales fuera de mi matrimonio”, aunque no admitió haber violado las reglas de la Cámara ni la ley. También denunció que el comité seleccionó partes de su testimonio y descartó fragmentos que, a su juicio, eran esenciales para una comprensión completa de los hechos.

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Qué concluyó el Comité de Ética sobre los episodios denunciados

Según el informe del CEH, la mujer identificada como “Testigo 1” —una asesora de una oficina de liderazgo de la Cámara, de unos veinte y tantos años al momento de los hechos— relató dos episodios. El primero ocurrió en febrero de 2024, en un bar del barrio chino de Washington D.C.: según su declaración, el congresista le introdujo la mano por debajo de la falda, en un acto que describió como “en ningún momento consensuado”. El segundo tuvo lugar en la propia oficina de Gomez, en julio de 2024, cuando la asesora intentó retirarse y el legislador la tomó del brazo e intentó besarla.

Gomez reconoció faltas personales fuera de su matrimonio pero rechazó haber quebrantado las leyes o las normas de la Cámara. (REUTERS/Carlin Stiehl)

Gomez declaró ante el comité que “la acompañé hasta la puerta, le di un beso en la mejilla, un abrazo y se fue”, según recoge el informe. El panel concluyó que el testimonio de la asesora era creíble, que el congresista “tenía razones para saber” que ella no daba su consentimiento, y lo criticó por no reconocer el desequilibrio de poder entre un legislador y una empleada de la Cámara.

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La palabra de los líderes demócratas y las abogadas de la asesora

Las abogadas de la asesora, Lisa Banks y Sarah Nesbitt, afirmaron que Gomez “abusó del poder que le otorgaron los votantes” y que sus acciones “destruyeron efectivamente los sueños de esta joven de hacer carrera en el servicio público”. Reclamaron, además, medidas inmediatas para frenar lo que el propio informe describió como una “cultura tóxica y depredadora” en el Capitolio.

El testimonio de la asesora denunció tocamientos no consentidos en un bar de Washington y un intento de beso en la oficina del legislador durante 2024. (Irfan Khan/Pool via REUTERS)

Los principales líderes demócratas de la Cámara —Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar— emitieron una declaración conjunta en la que calificaron el informe de “serio y profundamente perturbador” y consideraron “apropiado” que Gomez diera un paso al costado. “La acción decisiva para establecer un nuevo estándar de reforma es una prioridad urgente”, añadieron, según informó The Guardian.

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Qué normas rigen la conducta sexual en el Congreso y qué reformas se debaten

Las reglas de la Cámara que prohíben la conducta sexual no deseada datan de 2018, cuando el movimiento #MeToo intensificó el escrutinio sobre legisladores en el Capitolio. Impiden a los representantes mantener relaciones sexuales con sus propios asesores o con empleados de los comités en que participan, y prohíben cualquier avance no deseado hacia cualquier miembro del personal, incluso si no existe una relación de supervisión directa.

El caso de Gomez es el tercero en 2026 en el que un legislador renuncia ante acusaciones de este tipo: en abril lo hicieron Eric Swalwell, demócrata de California, y Tony Gonzales, republicano de Texas. Ante esta acumulación de casos, un grupo de trabajo bipartidista liderado por los caucus de mujeres del Congreso trabaja en una reforma de los mecanismos de denuncia, según informó la BBC. El CEH también aprobó la semana pasada cambios para agilizar sus investigaciones sobre conducta inapropiada.

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El comité aclaró que, aunque Gomez quedará fuera de su jurisdicción al abandonar el cargo, optó por publicar el informe para advertir a los representantes que “esta conducta no será tolerada”, según consignó ABC7.