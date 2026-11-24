Pensilvania registró nueve muertes por sarampión en 2026, los primeros fallecimientos por esta enfermedad en el estado en 35 años (IGSS)

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Pensilvania confirmó la novena muerte por sarampión registrada este año, mientras el estado ya superó los 1.600 contagios y concentra el mayor brote de Estados Unidos. La víctima residía en el condado de Centre, en el centro del territorio estatal, informó el Departamento de Salud de Pensilvania.

La cartera sanitaria no difundió datos adicionales sobre el paciente ni precisó si tenía antecedentes de vacunación. La información fue comunicada el lunes y recogida por CBS News, en un contexto de expansión de la enfermedad a escala nacional.

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Pensilvania concentra el mayor brote de Estados Unidos

El estado de Pensilvania superó los 1.600 contagios de sarampión y concentra el mayor foco infeccioso de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estatales contabilizan más de 1.600 casos de sarampión en Pensilvania durante 2026. Las nueve muertes confirmadas representan los primeros fallecimientos vinculados a esta enfermedad en el estado en 35 años, de acuerdo con el Departamento de Salud local.

El brote tiene presencia en varios condados. En Lancaster, una mujer relató a CBS News que sus tres hijos contrajeron la enfermedad. El medio no detalló el estado clínico de los menores ni si recibieron atención hospitalaria.

El nuevo fallecimiento en Pensilvania se conoció tres días después de que las autoridades de Virginia comunicaran la muerte de un niño menor de 5 años que había dado positivo por sarampión. Ese caso fue el primero relacionado con la enfermedad registrado este año en ese estado, aseguró su Departamento de Salud.

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Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión

Estados Unidos perdió la condición de país libre de sarampión otorgada por la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los contagios también afectó el estatus sanitario de Estados Unidos. El país había eliminado el sarampión en 2000, pero perdió esa condición la semana pasada, tal como explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La entidad considera que un país ha eliminado el sarampión cuando no registra transmisión local ni brotes que se prolonguen durante 12 meses o más. El repunte actual se vincula, en parte, con cadenas de contagio que comenzaron en 2025 y continuaron durante este año.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que Estados Unidos acumulaba 5.838 casos confirmados de sarampión hasta la semana pasada. Cerca de una cuarta parte de los diagnósticos de 2026 está relacionada con brotes surgidos el año anterior.

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Durante 2025, el país registró 2.289 contagios, la cifra más alta en tres décadas, indicaron los CDC. La persistencia de la circulación del virus impidió contener los focos que se multiplicaron en distintos puntos del territorio.

La caída de la vacunación preocupa a los especialistas

El especialista en enfermedades infecciosas Evan Shirey sostuvo que pasó de no atender casos de sarampión a enfrentarlos “casi todos los días”. En declaraciones recogidas por CBS News, atribuyó el aumento a la desinformación y a las dudas sobre la seguridad de las vacunas.

“Las manifestaciones pueden ser horribles de ver: niños que jadean para respirar, un niño alterado, confundido e incapaz de reconocer a su propia madre”, afirmó Shirey. El médico advirtió además sobre el riesgo que enfrentan los bebés que aún no tienen edad para completar su inmunización.

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Las tasas de vacunación en jardines de infantes cayeron por debajo del 95 % considerado necesario para proteger a bebés e inmunodeprimidos, precisó el medio estadounidense. La primera dosis de la vacuna triple viral, conocida como MMR, suele aplicarse entre los 12 y los 15 meses de edad.

No obstante, los CDC contemplan la administración de la vacuna desde los 6 meses en situaciones de alto riesgo, como un brote activo. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., manifestó tras la pérdida del estatus de eliminación que continúa recomendando la vacunación MMR como la medida más eficaz para prevenir el sarampión.

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