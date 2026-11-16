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El pueblo de Alaska que recibe más de un millón de turistas en cruceros cada verano y enfrenta una crisis de viviendas

Skagway concentra una intensa actividad estacional que impulsa su economía, pero agrava la escasez habitacional y desafía la continuidad de comercios y servicios durante el invierno

Vista aérea de un poblado entre montañas con cuatro cruceros atracados en el puerto y una pista de aterrizaje
Más de 1,35 millones de turistas de crucero y 500.000 tripulantes visitaron Skagway durante la temporada de 2025 (Wikimedia)
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En Skagway, un pueblo costero de Alaska con unos 1.100 habitantes permanentes, la llegada anual de cruceros modifica por completo el ritmo de la vida local.

Durante los meses de mayor actividad, las calles reciben a más de un millón de visitantes; al terminar la temporada, comercios y alojamientos reducen su funcionamiento y parte de la población temporal se va.

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La dependencia del turismo marítimo sostiene buena parte de los ingresos de esta localidad ubicada en el extremo norte del Pasaje Interior. También presiona sobre la vivienda, los servicios y los negocios que intentan mantenerse activos durante el invierno, según informó The Guardian.

Más de 1,35 millones de pasajeros llegaron en 2025

Los datos más recientes citados por el medio británico indicaron que más de 1,35 millones de turistas de crucero visitaron Skagway en 2025, junto con más de medio millón de integrantes de tripulaciones. La cifra creció frente a los 820.000 pasajeros registrados en 2013.

Vista elevada de una calle recta con edificios bajos, vías de ferrocarril y una ladera montañosa cubierta de árboles y nubes bajas al fondo
Un informe de la Corporación de Desarrollo contabilizó 644 viviendas en la localidad, un inventario que no alcanza para cubrir la demanda (Flickr)

La localidad, conocida por su vínculo con la fiebre del oro de Klondike, recibe desde abril grupos que recorren sus calles, consumen en tiendas y participan de excursiones.

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Esa actividad disminuye hacia octubre, cuando los negocios comienzan a acortar sus horarios, parte de los trabajadores estacionales deja el pueblo y la nieve vuelve a cubrir las montañas cercanas.

El alcalde de Skagway, Orion Hanson, advirtió sobre la dificultad de sostener una economía estable fuera de los meses de mayor circulación turística. “La economía y la población permanentes son una de mis mayores preocupaciones como residente de Skagway”, subrayó a The Guardian.

Vagones de un tren sobre vías al borde de una montaña, rodeados de pinos y con cumbres nevadas al fondo
La geografía del valle y la presencia de una sola carretera hacia Canadá impiden la llegada diaria de trabajadores desde otras ciudades (Wikimedia)

Hanson también planteó los efectos que tendría la pérdida de negocios abiertos durante todo el año. “¿Qué sería de Skagway sin una cafetería donde reunirse o sin un restaurante abierto todo el año? Ya no tenemos un restaurante de comida rápida”, afirmó.

La falta de viviendas alcanza a residentes y empleados temporales

El crecimiento de los cruceros coincidió con una demanda creciente de alojamiento. Un informe encargado por la Corporación de Desarrollo de Skagway en 2023 contabilizó 644 viviendas en la ciudad.

Desde entonces se sumaron unidades, aunque la oferta no alcanzó para responder a las necesidades de residentes, empleados temporales, empresas vinculadas al sector y trabajadores de servicios esenciales.

La geografía limita las posibilidades de expansión. Skagway se encuentra en un valle estrecho, rodeado de montañas, bosques y glaciares. La única carretera comunica al pueblo con Canadá, por lo que no existen alternativas viables para desplazamientos diarios desde otras localidades cercanas.

Muelle sobre el agua, explanada portuaria, pequeñas edificaciones urbanas y montañas con nieve en el fondo
La prohibición municipal de acampar durante el verano trasladó la demanda habitacional hacia los inmuebles de los residentes permanentes (Flickr)

Ante la escasez, se utilizan depósitos, viviendas familiares, vehículos recreativos y carpas para hospedar a trabajadores. Al Wall, director de la Clínica Memorial Dahl, describió esa situación a The Guardian: “Hay bastante gente que duerme en hamacas en el bosque”.

En temporadas anteriores, muchos empleados se alojaban en campamentos. Una modificación de las normas municipales sobre los campamentos redujo las alternativas de alojamiento para los trabajadores temporales y trasladó parte de la demanda hacia viviendas que antes podían destinarse a residentes permanentes.

Hoteles convertidos en alojamientos laborales

Janilyn Heger, propietaria de la destilería Skagway Spirits y residente de larga data, sostuvo que el abandono de los campamentos provocó consecuencias en cadena.

“Los empresarios empezaron a comprar edificios y a desplazar a las viviendas permanentes, por lo que ahora estamos en un punto muerto absoluto. No hay ninguna disponible”, afirmó.

Una calle flanqueada por edificios históricos de madera, postes eléctricos, nieve en el suelo y montañas nevadas al fondo
La compra y conversión de hoteles como el Sergeant Preston en dormitorios laborales redujo las opciones de hospedaje para viajeros independientes (Flickr)

La situación también redujo las opciones para turistas independientes. Algunos hoteles pasaron a alojar trabajadores de temporada, contratistas y empleados de compañías locales. Mike Healy, residente desde hace años, compró el hotel Sergeant Preston tras no encontrar terrenos para construir viviendas destinadas a su personal.

Healy explicó que pidió al municipio liberar terrenos antes de tomar esa decisión. Al no obtener una respuesta, transformó el establecimiento en alojamiento estacional. El pueblo perdió así uno de los pocos hoteles disponibles durante todo el año.

Jonathan Hillis, integrante de la asamblea municipal y dueño de una tienda de artículos para actividades al aire libre, señaló que ese patrón se extendió en distintos puntos de la localidad. “Actualmente, contamos con muy pocos lugares donde los viajeros independientes puedan alojarse”, declaró.

La industria de cruceros divide opiniones en el Pasaje Interior

El debate sobre la capacidad de los pueblos para absorber el volumen de visitantes también se registra en otras ciudades del Pasaje Interior de Alaska. En Juneau se intentó limitar el turismo de cruceros y, tras el rechazo de una iniciativa para establecer sábados sin barcos en 2024, se aplicó un límite voluntario al número diario de atraques.

Pinos en primer plano frente a un poblado costero con pista de aterrizaje, montañas y varios cruceros atracados en la bahía
Una encuesta de la Universidad Estatal de Oregón determinó que el 40% de la población de Skagway apoya el impacto económico de los cruceros (Wikimedia)

Una encuesta de la Universidad Estatal de Oregón mostró una posición dividida en Skagway. Algo más del 40% consideró que los beneficios del turismo superaban los costos; el 25% sostuvo la postura opuesta y el 33% ubicó la relación en un punto de equilibrio.

Para Hanson, la dependencia de una sola actividad deja al pueblo expuesto. “Como vimos durante la pandemia, estamos en riesgo”, afirmó. La temporada de 2026 llegaba a su fin mientras las ciudades de la región revisaban los calendarios de atraque previstos para 2027 y 2028.

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