La franquiciada Tasty Chick’n solicitó acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

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La franquiciada texana Tasty Chick’n se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas y prevé el cierre de decenas de restaurantes KFC y Taco Bell en 10 estados de Estados Unidos.

La empresa comunicó que cerrará 10 locales antes del 24 de diciembre, pero documentos presentados ante el tribunal también incluyen 72 establecimientos que ya cerraron o se encuentran en proceso de cierre.

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La compañía, con sede en Plano, Texas, presentó la solicitud el 16 de noviembre ante el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

El trámite no implica la quiebra de KFC ni de Taco Bell, sino la reestructuración de una operadora independiente que administra 84 locales de ambas marcas. Según los documentos judiciales, la firma busca vender sus activos bajo supervisión de la corte.

Tasty Chick’n programó el cierre de 10 locales antes de la Navidad de 2026 y pidió rescindir los contratos de otros 72 establecimientos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Diez restaurantes cerrarán antes de Navidad y otros 72 figuran como cerrados o en cierre

El calendario propuesto por Tasty Chick’n contempla el cierre de 10 restaurantes antes del 24 de diciembre de 2026. No se difundió la lista de los locales que integran ese grupo.

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A la vez, una moción presentada ante el tribunal solicita autorización para rechazar contratos de alquiler correspondientes a 72 restaurantes que la empresa identifica como ya cerrados o en liquidación de sus operaciones.

La presentación judicial no precisa cuántos de esos establecimientos dejaron de operar antes de la bancarrota ni cuántos cesarán su actividad como consecuencia del proceso.

Por esa razón, la cifra de cierres abarca dos situaciones distintas: los 10 locales cuyo cierre está programado para antes de Navidad y las decenas de unidades incluidas en los documentos judiciales como cerradas o en retirada. La compañía sigue operando una parte de su red mientras negocia la venta o una posible reorganización.

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La empresa opera 84 locales de KFC y Taco Bell en 10 estados

Tasty Chick’n administra 75 restaurantes KFC y nueve locales compartidos de KFC y Taco Bell. La red se distribuye entre Tennessee, Arkansas, Florida, Kentucky, Virginia, Alabama, Illinois, Misisipi, Misuri e Indiana.

La red de la operadora abarca 84 restaurantes de KFC y Taco Bell en diez estados, con la mayor concentración en Florida y Tennessee (REUTERS/Shailesh Andrade/File Photo)

La declaración de bancarrota indica que Florida concentra 23 restaurantes y Tennessee, 22, las dos mayores carteras de la operadora.

El desglose que asignaba 24 establecimientos a Tennessee, 10 a Arkansas y un local a Indiana correspondía, en cambio, a la lista de restaurantes cuyos contratos de alquiler la empresa busca rescindir o que figuran como cerrados o en proceso de cierre. Por lo tanto, esa relación no refleja la distribución completa de los 84 locales activos de Tasty Chick’n.

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La petición fue presentada también por tres sociedades vinculadas a la operadora: Tasty Chick’n Midwest, Tasty Chick’n Southeast y VRE Tasty 7 Pack. El tribunal autorizó la administración conjunta de los casos, con Tasty Chick’n como expediente principal.

La venta de la red está prevista para enero de 2027

El Capítulo 11 permite a una empresa reorganizar sus deudas bajo control judicial mientras mantiene su actividad. Tasty Chick’n propuso una financiación de hasta USD 20 millones de MidCap Financial Trust, de los cuales USD 5 millones serían fondos nuevos para sostener las operaciones durante el proceso.

El acuerdo de financiación contempla una subasta de los restaurantes para el 19 de enero de 2027 y la aprobación de la venta para el 22 de enero, si el tribunal avala el cronograma.

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La empresa evalúa vender toda la cartera en una única operación o dividirla por mercados geográficos, según informó Nation’s Restaurant News.

El destino de los locales que continúan abiertos dependerá de esa venta, de una reestructuración independiente o de las decisiones del tribunal. Un cambio de propietario podría permitir que algunos restaurantes sigan funcionando bajo las mismas marcas.

Tasty Chick’n acumula una deuda de casi USD 73 millones y adeuda USD 15,7 millones en regalías a las matrices de KFC y Taco Bell (REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)

La caída de las ventas, las deudas y las regalías impagas precipitaron la bancarrota

La compañía atribuyó su crisis a tres años consecutivos de retroceso en las ventas y al aumento de los costos de alimentos, salarios, alquileres y operación.

La facturación de los restaurantes disminuyó 15,6 % entre los ejercicios fiscales de 2023 y 2026, mientras el margen por local cayó de 11,8 % a 4 %.

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Los ingresos retrocedieron 11,4 % en 2024, 1,4 % en 2025 y 2,8 % en lo transcurrido de 2026. En los 12 meses previos al ejercicio fiscal de 2026, el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización bajó a cerca de USD 7,1 millones, frente a USD 12,4 millones del período comparable anterior.

Tasty Chick’n ingresó al proceso con casi USD 73 millones de deuda financiera. Además, acumuló aproximadamente USD 15,7 millones en regalías, aportes publicitarios y otros cargos impagos a las compañías matrices de KFC y Taco Bell.

Ambas marcas notificaron un incumplimiento en diciembre de 2025 y, en septiembre de 2026, comunicaron su intención de rescindir los contratos de franquicia.

La operadora también citó compromisos de remodelación y actualización de restaurantes entre las presiones que afectaron sus finanzas. La información disponible no precisa cuántos locales estaban alcanzados ni fija un plazo verificable para esas obras.

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La compañía matriz de KFC afirmó que no forma parte del proceso judicial de la franquiciada y que prioriza la salud de la red comercial (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Esas inversiones se sumaron a la presión de sus préstamos y alquileres, de acuerdo con la declaración de Thomas Scott, presidente ejecutivo de la compañía, incluida en el expediente judicial.

KFC afirma que mantiene su confianza en la marca

Un portavoz de KFC declaró a Nation’s Restaurant News que la cadena trabaja con sus franquiciados en un entorno operativo complejo y que prioriza la salud del sistema y las oportunidades de crecimiento. La empresa matriz no forma parte del procedimiento de bancarrota.

La situación de Tasty Chick’n ocurre mientras KFC intenta recuperar ventas y participación de mercado en Estados Unidos.

La marca está dirigida desde comienzos de 2025 por su presidenta, Catherine Tan-Gillespie, y mantiene sus acuerdos de franquicia sujetos a las definiciones que surjan del caso judicial.

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