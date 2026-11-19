El deportista de montaña, de 39 años, fue localizado el lunes 9 de noviembre por equipos especializados después de que un alud lo sepultara en el valle de Ambin, Saboya (Rescate de montaña - CRS Savoie)

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Emeric Ossatte, un esquiador de montaña de 39 años, sobrevivió 35 horas atrapado en una grieta glacial en los Alpes franceses tras ser arrastrado por una avalancha en el departamento de Saboya. Con el fémur izquierdo fracturado, engeladuras en los pies y sin señal de teléfono, el hombre aguardó el rescate dentro de una cavidad de nieve hasta que los equipos de socorro lograron localizarlo.

El accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre en el sector del Valle de Ambin, en el sureste de Francia. El deportista había pernoctado la noche anterior en un refugio de montaña y retomó el ascenso por la mañana. Según relató al medio francés RMC BFMTV, ascendía a pie una pendiente nevada cuando una placa de nieve en polvo se desprendió y lo arrastró hacia una abertura en el glaciar.

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“Intenté frenar la caída, pero fui arrastrado con el alud y terminé dentro de la crevasse”, describió. El golpe le fracturó el fémur, aunque en el primer momento no percibió la gravedad de la lesión. Con el único brazo que tenía libre, logró extraerse parcialmente de la nieve.

Ossatte intentó pedir ayuda diez veces sin conseguir señal

El francés, rescatado tras el accidente en el valle de Ambin, aseguró que mantiene su vínculo con ese entorno y agradeció la persistencia desplegada por los efectivos especializados durante el operativo

Una vez dentro del hueco, el hombre comprendió con rapidez la gravedad de su situación. Intentó comunicarse con los servicios de emergencia alrededor de diez veces, pero no obtuvo señal en ningún intento. Sin posibilidad de alertar a los socorristas, optó por mantenerse en el lugar y esperar. “Me quedé ahí con la esperanza de que alguien avisara a los rescatistas”, declaró.

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La espera se extendió durante horas. El montañista calculó que sus allegados tardarían en notar su ausencia, luego en alertar a las autoridades, y que los equipos de socorro necesitarían tiempo para organizarse y desplazarse. Esa lógica le permitió mantener la calma. “La primera noche fue muy dura, porque uno sabe bien que no va a pasar nada y que solo queda aguardar”, afirmó. Aseguró que no sintió miedo en sentido estricto, aunque sí una preocupación constante: que no lograran encontrarlo a tiempo.

Los rescatistas lo oyeron tras despejar parte de la grieta

El lunes 9 de noviembre, efectivos de la Compañía Republicana de Seguridad de los Alpes (CRS Alpes) —la unidad especializada en rescate de montaña de la Policía Nacional francesa— comenzaron a rastrear la zona en helicóptero. Ossatte los escuchó aproximarse y gritó para orientarlos, pero la nieve que sellaba la abertura amortiguó su voz. Los equipos tardaron varias horas más en despejar una sección de la crevasse y lograr oírlo. Fue entonces cuando el operativo se aceleró. “Una vez que me vieron, todo ocurrió muy rápido”, señaló el superviviente.

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El incidente ocurrió el 8 de noviembre en el valle de Ambin, cuando el esquiador avanzaba a pie por una ladera después de haber pasado la noche en un refugio (Rescate de montaña - CRS Savoie)

Tras ser evacuado, el diagnóstico confirmó la fractura de fémur izquierdo y engeladuras en ambos pies. Ambas lesiones requerirán un proceso de rehabilitación, aunque el deportista relativizó el resultado: “Al final, me salvo muy bien”. Pasó aproximadamente 35 horas bajo la nieve antes de ser sacado con vida.

A pesar de las lesiones, el esquiador dice que volverá a la alta montaña

El episodio no alteró la relación de Ossatte con la montaña. El rescatado fue categórico: “Es un imán, un espacio de libertad donde me siento bien. Volveré sin dudas en cuanto pueda”. Antes de cerrar su relato, dirigió un agradecimiento a los equipos de la CRS Alpes por la persistencia en el operativo. “Pusieron mucho tiempo y energía, no aflojaron, y les tengo una gratitud inmensa”, indicó.

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El montañista también dejó un mensaje dirigido a quienes practican deportes en la alta montaña: informarse sobre los riesgos de avalancha, consultar los pronósticos de Météo-France, formarse en lectura del terreno y actuar con prudencia. Los accidentes por alud en los Alpes cobran varias decenas de vidas cada temporada invernal, según los registros históricos de los organismos de seguridad en montaña de Francia.