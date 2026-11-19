El hombre que pasó casi 30 años en el corredor de la muerte sin revelar dónde están los diamantes (Texas Department Of Criminal Justice)

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Texas tiene programada para este jueves la novena ejecución del año, la cifra más alta en ese estado desde 2019 y la última que firmará el gobernador republicano Greg Abbott antes de dejar el cargo en enero.

La pena para Reinaldo Dennes está prevista para las 6 de la tarde (hora local) en la Unidad de Huntsville, a unos 110 kilómetros al norte de Houston, de acuerdo con información de USA Today

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Treinta años después del crimen, USD 3,6 millones en diamantes y USD 200.000 en efectivo siguen sin aparecer. Nadie en el caso dio información sobre el paradero del botín.

Las joyas nunca aparecieron en ninguna investigación posterior al arresto (Harris County Archives)

El crimen que lo llevó al corredor de la muerte

El 24 de enero de 1996, Dennes puso en marcha un plan que, según consta en los registros judiciales del caso, llevaba meses preparando.

Janos Szucs era un mayorista de piedras preciosas de 44 años que operaba en el mismo edificio de alta seguridad donde Dennes trabajaba, en la zona del Galleria de Houston. Esa tarde, Dennes entró a su oficina y le disparó cinco veces.

También baleó a un guardia de seguridad, David Copeland, con un tiro a quemarropa en el pecho.

“Fue muy frío y malicioso”, afirmó Nicole Szucs, la viuda de la víctima, en declaraciones recogidas por USA Today. La oficina quedó vacía de joyas y dinero.

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Nicole Szucs esperó tres décadas para ver a su marido reconocido por la justicia (Harris County Archives)

El juicio y la condena

Dennes fue arrestado junto con su hermano mayor. En el juicio celebrado en el condado de Harris, optó por no declarar.

El fiscal presentó el testimonio de David Balderas, quien aseguró haber ayudado a Dennes a planificar y cometer un robo previo en 1995, lo que permitió trazar un patrón de conducta criminal.

En septiembre de 1997, el jurado lo declaró culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte.

El fallo del jurado llegó en 1997, pero los abogados de Dennes siguieron litigando el caso durante casi tres décadas (Harris County Archives)

Tres décadas de recursos judiciales sin éxito

Durante los años siguientes, la defensa de Dennes interpuso una serie de recursos judiciales.

Los argumentos más recientes, presentados en noviembre de 2026, sostienen que Balderas era un informante policial y que la Policía de Houston ocultó ese dato durante el juicio, lo que debería haber anulado su testimonio. El Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas aún no resolvió ese planteo.

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En paralelo, sus abogados llevaron el caso ante instancias superiores con otros fundamentos.

Argumentaron que la defensa original no presentó pruebas atenuantes ante el jurado: que Dennes sufrió maltrato físico en su infancia, que sus padres eran alcohólicos y que arrastraba “déficits cognitivos significativos” que habrían podido inclinar la balanza hacia una condena menor. Ese planteo fue rechazado por el tribunal.

Sus abogados describieron una infancia marcada por el maltrato y el alcoholismo familiar que nunca llegó al jurado (Harris County Archives)

Dennes también se sumó a una demanda colectiva junto con otros dos reclusos del corredor de la muerte para bloquear el uso del pentobarbital, el fármaco empleado en las inyecciones letales de Texas.

La acción legal alegaba que el stock de la sustancia provenía de instalaciones de fabricación no confiables o que había vencido.

La Corte Suprema de Texas desestimó el recurso el 9 de noviembre al declarar que carecía de jurisdicción, ya que la normativa sobre pentobarbital corresponde al ámbito del derecho penal, no civil. Los otros dos reclusos que iniciaron esa causa, LeJames Norman y John Rubio, fueron ejecutados en meses anteriores.

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Norman y Rubio iniciaron la causa legal contra el fármaco letal; ninguno de los tres logró detener su ejecución (Texas Department Of Criminal Justice/KRGV 5 News)

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, designada por el gobernador, rechazó este martes la posibilidad de conmutar la sentencia o de conceder una prórroga de seis meses. La Corte Suprema de Estados Unidos también negó una apelación de último momento.

La ejecución de Dennes sería, de concretarse, la número 39 del año en Estados Unidos.

El fiscal del distrito de Harris, Sean Teare, que asumió en 2025, impulsó la orden de ejecución ante un tribunal estatal en julio de 2026, más de tres décadas después del crimen.

Tres personas tienen ejecuciones programadas en Texas para 2027, informó USA Today.