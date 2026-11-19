La entidad británica The King’s Trust destinará lo recaudado a sus programas de empleo, educación y capacitación, tras haber acompañado a más de 1,5 millones de personas en cinco décadas

Guardar

Ropa de conciertos, instrumentos, letras manuscritas y accesorios personales componen el catálogo de una subasta benéfica que tiene lugar este 19 de noviembre en Los Ángeles, a cargo de la organización: Julien’s Auctions. Los objetos pertenecieron a algunas de las figuras más influyentes de la música y el cine, con precios que van desde USD 600 hasta USD 80.000.

Según publicó Forbes Argentina, la venta lleva por nombre The King’s Trust 50th Anniversary Auction Featuring the Phil Collins Archive y forma parte de los festejos por los 50 años de The King’s Trust, organización benéfica que apoya a jóvenes en situaciones difíciles para que accedan a empleo, educación y capacitación. Los fondos recaudados se destinarán a los programas de la entidad en Reino Unido. Las ofertas por internet comenzaron el 29 de octubre.

PUBLICIDAD

El archivo de Phil Collins encabeza la oferta con piezas valuadas en hasta USD 80.000

La venta solidaria de Julien’s Auctions reúne prendas, manuscritos e instrumentos del músico británico y otras leyendas, con estimaciones de hasta 80.000 dólares (Crédito: Julien's Auctions)

El gran protagonista del remate es Phil Collins, cuyo archivo personal recorre su trayectoria entre 1980 y 1995, tanto en Genesis como en su carrera solista. La pieza más cara es el conjunto de ropa que el músico británico vistió en Live Aid, el concierto benéfico de 1985, con precio estimado entre USD 60.000 y USD 80.000.

El catálogo suma el abrigo de tweed que lució en el videoclip de Both Sides of the Story (1993), valuado entre USD 3.000 y USD 5.000; el traje a rayas de la serie Miami Vice (1985), entre USD 2.500 y USD 3.500; y las letras manuscritas de That’s All, de Genesis, con precio de entre USD 6.000 y USD 8.000. Cierran el lote un parche de batería Remo firmado, una carta enviada a la revista Beat y el certificado de su nominación al Grammy por Two Hearts (1988).

PUBLICIDAD

La pieza que el artista llevó en el concierto benéfico de 1985 encabeza el catálogo de The King’s Trust (Crédito: Julien's Auctions)

La relación de Collins con la organización se remonta a 1982, cuando participó en el primer concierto de rock impulsado por la entidad —entonces llamada The Prince’s Trust— y se convirtió en su primer embajador. En 1994, la reina Isabel II lo nombró teniente de la Real Orden Victoriana por esa labor. Este año, además, ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

McCartney, Jagger y otros íconos suman piezas con valores de entre USD 600 y USD 7.000

Paul McCartney aportó las botas Chelsea negras que usó en los festejos por el Jubileo de Diamante de Isabel II en 2012, con valor estimado entre USD 4.000 y USD 6.000. Mick Jagger suma una camisa diseñada por Jane Hayward y Owen Gastor, utilizada en dos recitales de los Rolling Stones en Estocolmo y Hamburgo en 2017, tasada entre USD 5.000 y USD 7.000.

PUBLICIDAD

El calzado negro que el ex Beatle usó durante el Jubileo de Diamante de 2012 se ofrecerá por entre 4.000 y 6.000 dólares (Crédito: Julien's Auctions)

Elton John donó unos anteojos de sol con cristales rosados valuados entre USD 600 y USD 800. Mark Knopfler aportó una guitarra Fender Signature Stratocaster firmada, entre USD 4.000 y USD 6.000, y Robert Plant participa con un reconocimiento multiplatino por el DVD que Led Zeppelin publicó en 2003. El catálogo se cierra con un libro firmado por David Bowie y recuerdos vinculados con Barbra Streisand, Yungblud y David Gilmour.

Una guitarra Manson firmada por los tres integrantes de Muse (entre USD 1.000 y USD 2.000) completa el bloque musical. El cantante Matt Bellamy recordó que, cuando la banda daba sus primeros pasos, recibió una pequeña ayuda de The King’s Trust para adquirir su primer equipo de sonido; décadas después, eligió devolver ese apoyo con esta donación.

PUBLICIDAD

La recaudación irá a los programas de The King’s Trust, que acompañó a más de 1,5 millones de jóvenes

Una hoja técnica del estudio The Town House detalla la distribución de instrumentos y pistas para la grabación de la canción In the Air Tonight de Phil Collins en 1980. (Crédito: Julien's Auctions)

Desde Hollywood, George y Amal Clooney aportaron un reloj del actor, presentado en caja de madera con dedicatoria y firma, valuado entre USD 3.000 y USD 5.000. Al Pacino participa con un bastón y una taza del rodaje de Lear Rex —adaptación de El rey Lear, de William Shakespeare— más dos entradas para la fiesta de estreno, en un lote estimado entre USD 800 y USD 1.200. Pierce Brosnan y su esposa, Keeley, también forman parte de la iniciativa.

Todos los fondos obtenidos irán a The King’s Trust, que en medio siglo acompañó a más de 1,5 millones de jóvenes. Según datos de la propia entidad, tres de cada cuatro participantes de sus programas logran conseguir empleo, continuar sus estudios o acceder a una capacitación.

PUBLICIDAD