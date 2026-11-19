El bombardero soviético Tu-95 mantiene su capacidad para transportar armas nucleares en patrullas fuera del territorio de Rusia. (Ministerio de Defensa de Taiwán/vía Reuters)

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Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95, capaces de transportar armas nucleares, abandonaron este jueves la ciudad vietnamita de Da Nang y continuaron su recorrido por el este de Asia. Tras despegar, fueron detectados por Taiwán cuando volaban cerca de su costa oriental, después de aproximarse desde el sur. El movimiento ocurrió mientras Vladimir Putin mantenía en China encuentros con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.

El Tu-95, conocido por la OTAN como “Bear”, es un bombardero de hélices diseñado durante la era soviética para misiones de largo alcance. Aunque su diseño tiene varias décadas, Rusia todavía lo mantiene en servicio y lo utiliza como plataforma estratégica, incluso para patrullas aéreas fuera de su propio territorio. Su capacidad para portar armamento nuclear convierte estos vuelos en operaciones observadas con especial atención por los países de la región.

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Los dos aviones habían llegado días antes a Da Nang junto con otras dos aeronaves de apoyo. Su presencia en Vietnam generó inquietud entre los gobiernos asiáticos porque, durante el trayecto desde Rusia, se registraron episodios de tensión con Japón y Corea del Sur.

Tokio había protestado el martes ante Moscú tras denunciar que los aparatos ingresaron en su espacio aéreo cerca de Fukuoka, en el suroeste japonés. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, afirmó que la incursión duró unos cinco minutos y obligó a desplegar cazas para vigilar a los aviones y emitir advertencias.

Dos bombarderos rusos Tu-95 sobrevolaron las cercanías de Taiwán tras despegar de la ciudad vietnamita de Da Nang. (Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

“La violación del espacio aéreo japonés por parte de los aviones rusos no solo constituye una grave vulneración de nuestra soberanía, sino también una amenaza para nuestra seguridad”, declaró Koizumi. Por su parte, el ejército surcoreano informó que varias aeronaves militares rusas entraron temporalmente en su zona de identificación de defensa aérea, sobre aguas entre la península coreana y Japón. Seúl precisó que no hubo incursión en su espacio aéreo.

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La zona de identificación es un perímetro de vigilancia que puede extenderse más allá de las fronteras nacionales y no equivale al espacio aéreo soberano.

La escala en Vietnam también tiene una dimensión estratégica. Moscú y Hanoi mantienen relaciones diplomáticas desde 1950 y construyeron una cooperación militar estrecha. Rusia fue durante años su principal proveedor de armamento, aunque el país asiático intenta diversificar sus compras y reducir esa dependencia.

La última utilización conocida de un aeropuerto vietnamita por aviones militares rusos se produjo en 2014. Entonces, aeronaves de reabastecimiento aterrizaron en Cam Ranh para apoyar a bombarderos de largo alcance que operaban sobre el mar Meridional.

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Ian Storey, investigador del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, sostuvo que Moscú buscaba demostrar que conserva capacidad para proyectar fuerza más allá de sus fronteras. También interpretó la presencia rusa como un mensaje para Beijing: Vietnam mantiene vínculos estratégicos con Rusia pese al aumento de la influencia china en la región.

La aviación militar de Rusia utilizó una base en Vietnam por primera vez desde las maniobras registradas en 2014.

La operación coincidió con otro gesto simbólico durante la visita de Putin a China. La televisión estatal rusa mostró a un oficial que caminaba junto al presidente con un maletín negro. Un periodista le preguntó si llevaba el dispositivo relacionado con el mando nuclear y el militar respondió: “Sí, ese mismo”.

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El equipo, conocido como Cheget, integra el sistema de mando y comunicaciones Kazbek. Permite al presidente mantener contacto con la cúpula militar y transmitir instrucciones vinculadas a las fuerzas nucleares. Aunque suele identificarse como el maletín nuclear del jefe del Kremlin, constituye una terminal de comunicación dentro de una estructura que involucra a las máximas autoridades militares rusas.

La exhibición se produjo después del vencimiento, el 5 de febrero, del tratado New START, que establecía límites y mecanismos de verificación para los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos. La expiración dejó a Washington y Moscú sin ese marco bilateral de control.

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Un ataque ruso contra Kiev provocó daños en la embajada de Países Bajos

En paralelo a los movimientos militares rusos en Asia, las fuerzas de Moscú lanzaron una nueva ofensiva contra Kiev durante este jueves. Los bombardeos provocaron daños menores en la sede diplomática de Países Bajos en la capital ucraniana, aunque no se registraron víctimas entre el personal de la representación.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, denunció el episodio y difundió una fotografía en la que se observaban varias ventanas rotas del edificio.

Un ataque ruso contra Kiev provocó daños en la embajada de Países Bajos y dejó una persona muerta en el distrito de Podil. (REUTERS/Gleb Garanich)

“Los ataques rusos a Kiev han provocado daños una vez más a una misión diplomática. La embajada de Países Bajos en Ucrania ha sufrido daños menores. Por fortuna, nadie ha resultado herido”, escribió en su cuenta de X.

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El funcionario instó a la comunidad internacional a condenar los ataques contra instalaciones diplomáticas extranjeras y expresó su respaldo a los representantes neerlandeses.

Las explosiones y las intervenciones de los sistemas de defensa antiaérea se sucedieron durante distintas horas de la jornada. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una persona murió en el distrito de Podil como consecuencia de los ataques y que también hubo varios heridos.