Un gran jurado federal acusó al ciudadano ruso Igor D’iu de operar como agente encubierto para espiar a trabajadores de la firma tecnológica Palantir. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

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Un gran jurado federal en el Distrito Norte de California acusó formalmente al ciudadano ruso Igor D’iu por actuar de forma encubierta como agente extranjero para espiar a empleados de la empresa tecnológica y de defensa Palantir en Silicon Valley. La fiscalía atribuye al imputado cuatro cargos penales: conspiración para actuar como agente foráneo, actuar como agente sin notificación previa al fiscal general de Estados Unidos, acecho interestatal y fraude con documentos de identidad.

Los presuntos hechos de vigilancia ocurrieron en distintas ciudades del área de la bahía, donde el acusado recopiló información sobre el personal de la firma. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación respondía a instrucciones de enlaces vinculados al gobierno de Rusia, quienes buscaban datos estratégicos de la corporación debido a su respaldo tecnológico y militar a Ucrania.

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Russian National Indicted for Acting as a Foreign Agent of Russia to Target Silicon Valley Technology and Defense Company “The Americans who build our defense technology help keep this country safe by arming our warfighters with the tools and weapons they need to prevail against our adversaries and enemies,” said Acting Principal Deputy Assistant Attorney General for National Security M. Scott Proctor. “As alleged, D’iu entered our country illegally at the direction of foreign handlers to surveil, follow, and gather information about some of those who work in this vital industry. Such conduct, if proven, is a flagrant violation of U.S. sovereignty and an unacceptable attempt at intimidation. We will use every tool at our disposal to find, prosecute, and punish such conduct, wherever and whenever it happens.” Read more: https://t.co/sXvHlxVXKM — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) November 18, 2026

Aunque los documentos judiciales oficiales identificaron a la víctima únicamente como una empresa tecnológica y de defensa de la región, una persona familiarizada con la pesquisa confirmó a Reuters que el objetivo fue Palantir, hecho revelado inicialmente por Bloomberg. D’iu compareció ante un tribunal federal el 2 de noviembre de 2026 y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, a la espera de una nueva audiencia fijada para el 24 de noviembre de 2026.

Ingreso por la frontera de Texas y coordinación de tareas mediante Telegram

De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la corte, D’iu ingresó de manera irregular a territorio de Estados Unidos en julio de 2026 por la frontera entre México y Texas, tras completar una ruta aérea que partió de Estambul y recaló en Ciudad de México. Allí, colaboradores de la trama facilitaron su traslado hacia el norte.

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El expediente detalla que sus contactos lo reclutaron por medio de la plataforma de mensajería Telegram bajo la premisa de que sus tareas constituían un servicio directo para “la Patria”. Con financiamiento de la red rusa, el acusado compró computadoras portátiles, teléfonos móviles, equipos de conexión inalámbrica y aplicaciones de acceso remoto destinadas a facilitar la recolección de inteligencia.

Vigilancia en una cafetería de Palo Alto y persecución vehicular de 30 millas

Las instrucciones enviadas por los coordinadores ordenaban a D’iu vigilar las instalaciones de Palantir en Palo Alto, ciudad donde la firma con sede en Florida mantiene una oficina estratégica. El sospechoso recibió la directiva de acudir a una cafetería cercana, ubicar a los empleados mientras trabajaban y tomar fotografías a las pantallas de sus ordenadores portátiles. Además, sus enlaces le ordenaron colocar sus dispositivos personales en sitios aledaños al edificio para permitir que presuntos colaboradores accedieran a distancia e intentaran extraer información de las redes de los especialistas.

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Los coordinadores de la red rusa reclutaron a D’iu mediante la plataforma Telegram y financiaron la adquisición de equipos electrónicos para labores de inteligencia. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Durante agosto, la operación escaló hacia el rastreo domiciliario de los trabajadores y sus familias, incluida la búsqueda por internet de la dirección particular de un alto ejecutivo. Las autoridades registraron que el 3 de septiembre de 2026 el acusado siguió durante casi 30 millas a una empleada que viajaba en su vehículo particular hacia San Francisco, luego de vigilar a otros trabajadores en jornadas consecutivas.

Ante las maniobras invasivas de D’iu, quien desobedeció semáforos en rojo y efectuó giros indebidos para no perderla de vista, la mujer llamó al servicio de emergencias 911 y se refugió en una comisaría policial. Poco después, agentes policiales lo contactaron por el incidente, lo que motivó su huida temporal a la ciudad de Reno, en Nevada, donde cambió de automóvil y de número telefónico antes de reanudar sus tareas en California.

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Hallazgo de identidades adulteradas y perfiles privados en East Palo Alto

Para ocultar sus movimientos y evadir la detección en Estados Unidos, D’iu gestionó credenciales apócrifas con identidades falsas. Los investigadores interceptaron dos paquetes postales enviados desde el extranjero que contenían una tarjeta de identificación de California, un número de Seguridad Social y un pasaporte estadounidense original alterado con la fotografía del sospechoso bajo el nombre ficticio de Hugo Landry Johns.

A fines de octubre, agentes del FBI allanaron la residencia de D’iu en East Palo Alto. En el lugar incautaron cerca de 18 mil dólares en efectivo, dos computadoras, dos teléfonos, pasaportes rusos, equipos de red inalámbrica y los documentos falsificados.

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El acusado ingresó de forma irregular a Estados Unidos por la frontera de Texas tras completar una ruta aérea desde Estambul y Ciudad de México. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Entre el material confiscado sobresalía una libreta manuscrita con 10 direcciones, varias de las cuales correspondían a los domicilios del personal, así como informes pormenorizados sobre al menos tres empleados de Palantir. Estos legajos recopilaban nombres de parientes, antecedentes académicos, trayectorias profesionales y valoraciones sobre fortalezas y debilidades personales.

Cargos por espionaje civil y un horizonte penal de hasta 21 años de prisión

La acusación formal desglosa cuatro delitos federales específicos. La ley sanciona la actuación como agente encubierto de una potencia extranjera cuando un individuo cumple directivas foráneas sin inscribirse formalmente ante el fiscal general del país, una medida diseñada para transparentar la influencia exterior.

El cargo por acecho interestatal castiga la persecución sistemática y el hostigamiento que cruza fronteras locales con la intención de intimidar a las víctimas, mientras que el delito de fraude penaliza la adulteración y el tráfico de documentos oficiales de identidad.

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Si un tribunal lo declara culpable, D’iu afronta una pena máxima acumulada de hasta 21 años de prisión: hasta diez años por operar como agente foráneo no notificado, cinco años por conspiración, otros cinco años por acecho interestatal y un año por fraude documental, además de multas económicas y regímenes de libertad vigilada.

Las autoridades subrayaron que estos límites representan máximos estipulados por el Congreso y que cualquier condena dependerá de la resolución judicial. La investigación contó con la colaboración de los departamentos de policía de Palo Alto y San Francisco, en tanto que la empresa y la embajada rusa en Washington declinaron emitir comentarios sobre el caso ante consultas de Reuters.

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