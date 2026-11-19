En su repertorio, la banda surcoreana supo emocionar a su públicar y crear una marea de luces al entonar "Fake Love" por primera vez en el país (DF Entertainment)

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BTS inaugura en Kaohsiung la etapa asiática de su gira “ARIRANG” con 26 conciertos programados en nueve ciudades de la región, mientras la ciudad taiwanesa convirtió sus calles y monumentos emblemáticos en una celebración colectiva teñida de violeta. El grupo actuará en el Estadio Nacional de Kaohsiung el jueves, el sábado y el domingo antes de continuar hacia Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Yakarta, Hong Kong y Bulacan, en Filipinas.

La bienvenida que preparó Kaohsiung va más allá de los carteles promocionales habituales. La Torre 85, el río Love River, el Gran Puente del Puerto y el Centro Musical de Kaohsiung fueron iluminados en violeta —el color que identifica al grupo y a su fandom, ARMY— mientras la fachada del rascacielos proyectó mensajes como “THE CITY IS YOURS ARMY” y “KH LOVES ARMY”. Durante el período de los conciertos, una fuente musical animará el Love River y distintas plazas de la ciudad albergarán eventos de baile aleatorio de K-pop.

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BTS inauguró la etapa asiática de su gira ARIRANG en el Estadio Nacional de Kaohsiung. (HYBE/ BIG HIT)

Kaohsiung estrena el “BUS 613” y señales peatonales con mensajes para ARMY

La ciudad también adaptó su infraestructura de transporte y turismo al espíritu del evento. BigHit Music confirmó que se habilitó un servicio de colectivo especial denominado BUS 613, en referencia al 13 de junio, fecha del debut de BTS. Algunos semáforos peatonales de la ciudad exhiben ahora los mensajes “ARMY STOP” y “ARMY GO” junto a corazones violetas, en tanto que la zona internacional del Aeropuerto Internacional de Kaohsiung instaló una photo zone temática y las pantallas de los molinetes del subte despliegan mensajes de bienvenida.

Dos shows se proyectarán en cines de más de 80 países

Quienes no puedan estar en el estadio podrán seguir la gira desde las salas de cine. El segundo concierto en Kaohsiung —el sábado 21 de noviembre— y el tercero en Yakarta, el 29 de diciembre, se transmitirán en vivo en más de 80 países y territorios. El show de Taiwán llegará a aproximadamente 3.300 pantallas en el mundo, mientras que el de Indonesia alcanzará unas 2.800. Según las diferencias horarias de cada mercado, las proyecciones serán en directo o con un leve desfasaje; en Corea del Sur, el público podrá verlos en las principales cadenas de multicines.

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Los monumentos principales de Kaohsiung se iluminaron de color violeta con proyecciones alusivas al grupo. (HYBE/BIGHIT MUSIC)

Singapur celebrará todo diciembre con un espectáculo de 1.500 drones

La siguiente escala más ambiciosa en términos de programación paralela será Singapur, donde BTS ofrecerá cuatro conciertos en el Singapore National Stadium el 17, 19, 20 y 22 de diciembre. En simultáneo, la ciudad-estado albergará “BTS THE CITY ARIRANG – SINGAPORE”, un proyecto a escala urbana que se extenderá durante todo el mes de diciembre en colaboración con la Junta de Turismo de Singapur. El programa incluirá un espectáculo de música y luces en el Jewel Changi Airport, una exhibición de drones con aproximadamente 1.500 aparatos sobre la isla de Sentosa e iluminaciones rojas en puntos icónicos de Marina Bay, entre ellos el Merlion, el Singapore Flyer y el Fullerton Hotel.

La iniciativa “BTS THE CITY” nació en Seúl en marzo de este año y se replicó en Las Vegas, Busan, Londres y Nueva York antes de llegar al sudeste asiático. La edición de Singapur será la más extensa hasta la fecha, con un mes completo de duración.

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La red de transporte de Kaohsiung incorporó la línea especial BUS 613 y señales peatonales temáticas. (HYBE/BIGHIT MUSIC)

La gira se extenderá hasta Australia en febrero y ya suma antecedentes en América del Sur

Tras los 21 conciertos en siete ciudades asiáticas, el grupo viajará a Australia para cinco funciones en Melbourne y Sídney en febrero de 2027, con lo que la etapa asiático-pacífica sumará 26 presentaciones en nueve ciudades. La gira “ARIRANG” arrancó el 9 de abril de 2026 en el Complejo Deportivo de Goyang, Corea del Sur, y ya recorrió América del Norte, Europa y América del Sur, donde cerró 14 shows en cinco ciudades a fines de octubre. Las fechas confirmadas hasta ahora llevan al grupo al Philippine Sports Stadium de Bulacan, Filipinas, en marzo de 2027.

La banda surcoreana ganó la categoría de artista internacional más popular en los premios ARIA de Australia. (HYBE/BIGHIT MUSIC)

BTS ganó en los ARIA Awards horas antes de pisar el escenario de Kaohsiung

La víspera de la inauguración asiática, BTS se impuso en la categoría Most Popular International Artist de los 2026 ARIA Awards, celebrados el miércoles en Sídney. El grupo superó a nominados de peso global, entre ellos Ed Sheeran, Harry Styles, Olivia Rodrigo y Taylor Swift. El premio llegó pocos días después de que el septeto también se alzara con seis trofeos en los 2026 Melon Music Awards, incluidos los galardones de artista del año y álbum del año por “Arirang”, su quinto álbum de estudio en coreano, publicado en marzo de 2026.

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Los siete integrantes —RM, Jin, Jimin, Jung Kook, SUGA, V y j-hope— convocaron cerca de 70.000 espectadores por función en sus paradas europeas y norteamericanas. Según proyecciones manejadas por la industria, los ingresos totales de la gira completa podrían oscilar entre USD 1.300 millones y USD 1.870 millones.