Rusia atacó las embajadas de Austria y Países Bajos en Ucrania con drones y causó un muerto

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Rusia atacó Kiev durante el jueves, mató a una persona, dejó al menos cuatro heridos y dañó las embajadas de Países Bajos y Austria, la catedral de San Volodímir y las inmediaciones del Ministerio de Exteriores ucraniano.

Las explosiones sucedieron durante buena parte de la jornada en la capital ucraniana, donde las defensas aéreas respondieron a una nueva ofensiva con drones y proyectiles. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, comunicó que una persona murió en Podil como consecuencia de los bombardeos. El primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, señaló que al menos cuatro personas sufrieron heridas durante la ofensiva

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Un proyectil impactó detrás de la Embajada de Países Bajos en Kiev. El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, informó que el personal de la misión no sufrió lesiones y que las autoridades investigan el incidente.

“Esta tarde un proyectil impactó detrás de la Embajada de Países Bajos en Kiev. Nuestros colegas están afortunadamente ilesos, aunque hay daños leves en el edificio”, declaró Berendsen. Además, añadió que las autoridades investigan las circunstancias del impacto.

Por su parte, el titular de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, difundió imágenes de ventanas rotas en la legación neerlandesa y pidió una condena internacional por los ataques contra las misiones diplomáticas.

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“Urgimos a la comunidad internacional a condenar en los términos más contundentes los ataques de Rusia a diplomáticos extranjeros y expresamos nuestro mayor apoyo a nuestros colegas neerlandeses”, manifestó Sibiga.

Andri Sibiga pidió una condena internacional por los ataques contra las misiones diplomáticas

Asimismo, a unos tres kilómetros de la representación neerlandesa, otro proyectil cayó delante de la Embajada de Austria, ubicada en el centro de Kiev. La ministra austriaca de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, informó que la explosión afectó el edificio, aunque ninguno de los diplomáticos ni empleados resultó herido.

Los bombardeos alcanzaron la zona donde se encuentra el Ministerio de Exteriores ucraniano. Sibiga señaló que un dron ruso sobrevoló el edificio durante la tarde y cayó cerca de la sede después de que las defensas antiaéreas lo derribaron. También informó de la caída de restos de aeronaves no tripuladas en los terrenos del ministerio.

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La ofensiva provocó daños en la histórica catedral de San Volodímir, cercana a la Embajada de Austria. Al menos una de las grandes ventanas del templo quedó destrozada por la onda expansiva. Trabajadores retiraron fragmentos de vidrio del lugar tras el ataque.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, denunció que Rusia atacó “el corazón de Kiev” y mencionó daños en edificios residenciales, vehículos, la catedral y las instalaciones diplomáticas. “Este es un ejemplo más de cómo los implacables bombardeos de Rusia ponen en peligro tanto a las misiones diplomáticas como a la población civil”, afirmó.

Tsahkna pidió aumentar la presión sobre Moscú. Ucrania responsabilizó a Rusia por los impactos cerca de las embajadas y reclamó una condena internacional.

Moscú ya había advertido en octubre a las misiones diplomáticas extranjeras sobre los riesgos de permanecer en Kiev mientras continúan los ataques, y sostuvo que la responsabilidad recaería sobre quienes ignoraran esas advertencias.

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(Con información de AFP, EFE y Europa Press)