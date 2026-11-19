Hwang Dong-hyuk afirmó que volverá a 'El juego del calamar' en el futuro si concibe una nueva idea para la historia. (Netflix)

Guardar

Hwang Dong-hyuk abrió la puerta a un eventual regreso a El juego del calamar durante una charla en los Doha Industry Days, el programa profesional del Festival de Cine de Doha, donde fue consultado sobre el futuro de la franquicia que lo convirtió en uno de los directores más reconocidos del mundo.

“Por desgracia, no es mío. Yo no soy el dueño de El juego del calamar. Netflix es titular de la propiedad intelectual, así que no es mi decisión cómo expandirla”, afirmó ante el panel. “Algún día volveré a El juego del calamar. Cuando tenga una gran idea, haré otra”.

PUBLICIDAD

La serie finalizó con su tercera temporada en 2025, luego de que el propio director confirmara el cierre definitivo del relato.

Netflix ya lanzó un spin-off, Squid Game: The Challenge, y circulan versiones sobre otras posibles expansiones, entre ellas un eventual remake en Estados Unidos.

Netflix posee la propiedad intelectual de la franquicia y analiza posibles expansiones como una versión en Estados Unidos. (Netflix)

Hwang Dong-hyuk presenta ‘K.O. Club’, su nueva película de ciencia ficción distópica

Mientras tanto, Hwang avanza en K.O. Club, un largometraje de ciencia ficción ambientado unos 20 años en el futuro, donde los ricos pueden comprar juventud.

En ese contexto, una generación joven, cada vez más empobrecida y sin perspectivas, forma el llamado “Club de matar viejos” para organizar asesinatos de personas adineradas y poderosas mayores de 80 años.

PUBLICIDAD

“Creo que el mundo está empeorando cada vez más”, dijo Hwang sobre la inspiración detrás del proyecto.

Y agregó: “La gente vive más tiempo gracias a la tecnología y la ciencia, así que no muere. Quizás lleguen a vivir 150 años. Los ricos nunca desaparecen. Tienen el poder y el dinero en sus manos, lo que significa que la generación más joven no tiene nada que hacer: no tiene poder, ni dinero, ni trabajo”.

El director señaló que los efectos sobre los jóvenes ya son visibles, y mencionó “todos esos disturbios en París y en todas partes” como ejemplo.

PUBLICIDAD

El cineasta comparó la evolución narrativa de la serie con el mito griego de Pandora y la preservación de la esperanza. (Netflix)

K.O. Club reunirá a Hwang con actores que ya formaron parte de El juego del calamar. El elenco incluye a Lee Byung-hun, Park Hae-soo, Oh Jung-se (It’s Okay to Not Be Okay), Cho Yeo-jeong (Parásitos) y Kim So-jin (The Man Standing Next).

Firstman Studio, la productora que Hwang dirige junto a Kim Ji-yeon —también conocida como Jenny Kim—, confirmó el reparto. El rodaje está previsto para la primera mitad de 2027.

La decisión del cineasta de cerrar El juego del calamar con su tercera entrega respondió a una transformación tanto narrativa como personal. Mientras escribía esa temporada, algo cambió en su perspectiva: la historia ya no giraba exclusivamente en torno a la venganza.

PUBLICIDAD

“La temporada 3 trata realmente sobre la transformación de Gi-hun y sobre cómo supera los obstáculos que se interponen en su camino”, afirmó Hwang. “Quise profundizar en las preguntas fundamentales que enfrentamos, más que sus predecesoras”.

El director optó por cerrar el arco de su protagonista de forma definitiva, alejándose de un final en el que Gi-hun sobrevivía por segunda vez.

'El juego del calamar' mantiene la marca como la serie con mayor nivel de audiencia en la historia de Netflix. (Netflix)

En la resolución de la temporada, solo quedan en pie el personaje principal y un bebé nacido durante los juegos; Gi-hun decide sacrificarse para que el bebé —que representa a las generaciones futuras— resulte ganador.

“Creo que también tenemos la responsabilidad y el deber de intentar, con todo lo que esté en nuestro poder, dejar un mundo mejor para las generaciones futuras”, señaló el cineasta. “Que el bebé saliera como ganador estaba en sintonía con el significado de El juego del calamar”.

PUBLICIDAD

Hwang comparó el arco de la serie con el mito griego de Pandora. “La temporada 3 ilumina si todavía tenemos esperanza, y la voluntad de preservarla y proyectarla hacia el mundo”.

El juego del calamar se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix desde su estreno en 2021, un récord que mantiene cinco años después.

La producción marcó un hito en los premios Emmy al ser la primera serie no anglófona —y la primera coreana— nominada al Emmy Primetime, y acumuló 14 candidaturas, de las cuales obtuvo seis estatuillas.

El desenlace de la tercera temporada concluyó con el sacrificio de Gi-hun para que un recién nacido resultara vencedor. (Netflix)

La tercera temporada ya suma nuevos reconocimientos, incluido el Critics Choice Award a la mejor serie en lengua extranjera.