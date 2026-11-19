El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la 'Ndrangheta y a Comanchero MC por colaborar con cárteles de América Latina. (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció jueves sanciones contra la mafia italiana ‘Ndrangheta y la banda australiana Comanchero MC, a las que atribuye tareas de transporte, lavado de dinero y distribución para grupos criminales de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplicó la medida bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a combatir la producción y circulación de drogas ilícitas. Según el Gobierno estadounidense, las dos organizaciones facilitaron operaciones fuera del continente americano y dieron respaldo logístico y financiero a cárteles que Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

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Las sanciones bloquean los bienes que los grupos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben, en términos generales, transacciones con personas o entidades de Estados Unidos. El Tesoro sostuvo que la ofensiva busca afectar los mecanismos que permiten a los cárteles trasladar cargamentos, mover ganancias ilícitas y llegar a mercados de alto valor.

“Estados Unidos perseguirá a cualquiera que haga negocios con organizaciones terroristas extranjeras”, indicó el comunicado oficial. La administración estadounidense afirmó que también rastreará los activos y las empresas asociadas a esas estructuras criminales.

La decisión llega después de una serie de medidas aplicadas desde julio contra redes vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. En los meses posteriores, Washington incorporó a sus listas a operadores de tráfico marítimo de cocaína, intermediarios financieros y estructuras de lavado de dinero en distintos países.

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La ‘Ndrangheta mantuvo rutas marítimas entre Sudamérica y Europa

Las investigaciones citadas por las autoridades describen a la ‘Ndrangheta como un eslabón en el traslado de cocaína desde puertos sudamericanos hacia Europa. El 17 de septiembre, una operación en Brasil con apoyo de Europol terminó con siete detenciones y el desmantelamiento de una estructura presuntamente ligada a clanes calabreses.

El expediente también recoge información sobre la actividad de redes asociadas a la organización en Ecuador, donde confluirían pandillas locales, grupos albaneses, cárteles mexicanos y organizaciones armadas colombianas. A fines de julio, autoridades italianas incautaron 770 kilogramos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas procedente de Ecuador en el puerto de Vado Ligure.

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La Orden Ejecutiva 14059 bloquea los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones financieras con las entidades señaladas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según la documentación mencionada en el anuncio, una facción de la mafia italiana en Canadá contaba con una instancia de coordinación en el área metropolitana de Toronto. Esa estructura habría canalizado fondos a través de empresas del rubro funerario y del transporte ejecutivo, además de intervenir en disputas entre grupos criminales.

Comanchero MC fue señalado por operaciones financieras en Dubái y México

En el caso de Comanchero MC, el Tesoro situó a la agrupación como un vínculo de distribución y financiamiento para organizaciones mexicanas. Un proceso judicial en Nueva Zelanda, concluido el 10 de septiembre contra un operador apodado Dragon King, expuso comunicaciones cifradas que las autoridades relacionaron con dirigentes de la banda.

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El condenado recibió una pena por blanquear USD 7,8 millones provenientes del narcotráfico. Los mensajes intervenidos aludían a USD 3 millones retenidos en Dubái y a otros USD 5 millones que debían llegar a México para saldar operaciones relacionadas con cargamentos de droga, de acuerdo con las investigaciones.

La expansión de esas conexiones también se reflejó en África y el Pacífico Sur. El 2 de octubre, fuerzas de seguridad desmantelaron laboratorios de metanfetamina en Musina y Klipvoor, en Sudáfrica, donde hallaron cinco toneladas de precursores químicos. Las autoridades vincularon la producción con una ruta orientada al mercado australiano.

El 23 de octubre, un tribunal de Tonga condenó a 12 años de prisión a un ciudadano deportado de Australia que, según la acusación, buscaba instalar una filial de los Comancheros en ese archipiélago. El caso se sumó a condenas dictadas en Perth y al desmantelamiento de una célula de la organización en Christchurch.

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Las sanciones se apoyan en la orden contra la proliferación de drogas ilícitas

La Orden Ejecutiva 14059 permite a Estados Unidos imponer restricciones financieras a personas y entidades implicadas en la proliferación internacional de drogas y en la obtención de sus insumos. En este caso, la OFAC sostuvo que las redes italiana y australiana asumían tareas de transporte marítimo, triangulación de fondos y distribución final que reducían la exposición directa de los cárteles en el exterior.

La medida forma parte de la estrategia estadounidense de extender las sanciones más allá de los grupos que producen o venden drogas. El foco incluye a quienes, según el Tesoro, proveen la infraestructura financiera y logística que sostiene las cadenas internacionales de narcotráfico.

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