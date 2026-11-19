Serena Williams y la inversora Beth Ferreira crearon la firma Starfire Ventures con el objetivo de recaudar 200 millones de dólares (REUTERS)

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Serena Williams se asoció con la inversora Beth Ferreira para recaudar USD 200 millones destinados a una firma de capital de riesgo enfocada en startups de inteligencia artificial, salud y servicios financieros.

La nueva gestora, Starfire Ventures, tendrá sede en Nueva York y prevé respaldar entre 20 y 25 compañías en sus primeras etapas de desarrollo.

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La iniciativa supone un nuevo paso en la actividad empresarial de la extenista, que ya invirtió en más de 100 compañías a través de Serena Ventures.

Según informó Forbes, la ex número uno del tenis mundial pretende construir una firma que trascienda su nombre y pueda sostenerse a largo plazo. “Quiero que sea algo más que Serena”, afirmó Williams al medio estadounidense.

Starfire Ventures prevé destinar entre uno y diez millones de dólares por empresa en rondas iniciales y Serie A (Instagram/@forbes)

La nueva estructura aspira a realizar inversiones de entre USD 1 millón y USD 10 millones por empresa, con un promedio cercano a USD 5 millones. Los montos superan los cheques habituales de Serena Ventures, que en gran parte de sus operaciones se movieron dentro de las seis cifras.

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Starfire Ventures apunta a ganar influencia en las empresas financiadas

Williams y Ferreira planean concentrarse en rondas iniciales y Serie A. La intención es disponer de participaciones más relevantes dentro de las compañías seleccionadas y participar con mayor cercanía en su expansión.

La deportista ocupa el cargo de socia directora de Starfire Ventures, mientras que Ferreira aporta su experiencia en el manejo de fondos y en la construcción de compañías tecnológicas.

La ejecutiva trabajó como directora general de FirstMark Capital, lanzó un fondo de USD 50 millones en WME Ventures y formó parte de los equipos directivos iniciales de Etsy y Fab.

La extenista Serena Williams ocupa el cargo de socia directora y participa de manera directa en las reuniones de inversión (REUTERS)

“Somos una firma pequeña, pero funcionamos como una mucho más grande”, afirmó Williams a Forbes. La extenista de 45 años sostuvo que el valor de la firma estará en su capacidad para vincular a los fundadores con contactos y oportunidades de negocio.

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“Nuestra ventaja competitiva es que podemos ayudarlos a avanzar hacia el éxito mucho más rápido, conectándolos con las personas adecuadas”, agregó.

Ferreira, que se incorporó a Serena Ventures como socia general en 2024, destacó la implicación de Williams en las decisiones de inversión. “Ella participa activamente en la gestión del fondo, asiste a las reuniones de inversión, conversa con los fundadores de las empresas y los ayuda a establecer contactos”, explicó.

La salud femenina y la inteligencia artificial estarán entre las prioridades

La estrategia de la compañía incluye un interés especial en los negocios vinculados con la salud femenina. Williams ya había invertido mediante Serena Ventures en Midi Health, una empresa dedicada a tratamientos para mujeres en menopausia y otros problemas de salud asociados con la mediana edad.

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El fondo prioriza los negocios de salud femenina tras el caso de Midi Health, valorada en más de mil millones de dólares (REUTERS)

En febrero, la empresa obtuvo USD 100 millones en una ronda de financiación que llevó su valoración por encima de USD 1.000 millones. “Nos apasiona la atención médica. Como deportista, es una parte fundamental de mi vida”, señaló Williams.

Sobre la salud femenina, añadió: “Durante mucho tiempo nos dejaron de lado. Por eso queremos apoyar a los fundadores que trabajan para atender nuestras necesidades y formar parte de ese cambio”.

La inteligencia artificial ocupará otro lugar central en la cartera. De acuerdo con datos de PitchBook citados por Forbes, las firmas relacionadas con esa tecnología concentraron cerca del 86% del valor total de las inversiones de capital de riesgo en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026.

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La primera operación de la nueva firma correspondió a Town, una empresa emergente de asistentes de inteligencia artificial (REUTERS)

Ferreira indicó que ambas analizaron más de 30 compañías dedicadas al desarrollo de asistentes basados en inteligencia artificial. El interés se enfoca en productos y servicios que utilicen esos sistemas, antes que en empresas que construyen la infraestructura tecnológica sobre la que funcionan.

Town fue la primera operación de la nueva firma

La primera inversión fue Town, una compañía que desarrolla un asistente de inteligencia artificial. En octubre, la empresa participó en una ronda de USD 108 millones que elevó la valoración de la startup a USD 1.000 millones.

Jean-Denis Greze, cofundador y director ejecutivo de Town, destacó el vínculo directo con las nuevas inversoras. “Tanto Beth como Serena están acostumbradas a asumir riesgos y a que las cosas no siempre salgan bien, pero tienen una trayectoria que demuestra que saben cómo salir adelante”, declaró a Forbes.

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Las compañías fundadas exclusivamente por mujeres recibieron solo el uno por ciento del capital de riesgo en Estados Unidos en 2025 (REUTERS)

Williams busca trasladar a Starfire la experiencia acumulada desde la creación de Serena Ventures. Su primer fondo institucional, lanzado en 2022, alcanzó USD 111 millones. Cerca del 80% de los fundadores respaldados por ese vehículo pertenecían a grupos históricamente subrepresentados.

La ganadora de 23 Grand Slams también señaló la baja participación femenina en las decisiones de capital de riesgo. Según PitchBook, solo el 1% de la inversión de riesgo en Estados Unidos durante 2025 llegó a empresas fundadas exclusivamente por mujeres.

“Necesitamos que las mujeres inviertan en empresas fundadas por mujeres”, sostuvo Williams, aunque aclaró que la firma no limitará su actividad a emprendimientos liderados por mujeres.

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