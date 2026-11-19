Los hijos del matrimonio Ruskey presentaron una demanda por muerte injusta tras el fallecimiento de sus padres en Cambria. (GoFundMe)

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Los tres hijos de John “Jay” Anthony Ruskey III, de 53 años, y Kristen Kelly Ruskey, de 49, promovieron una demanda por muerte injusta tras la intoxicación por monóxido de carbono que cobró la vida de sus padres en una residencia de Cambria, California. El matrimonio de agricultores orgánicos oriundos de Goleta pereció en la vivienda frente al mar donde pasó la noche tras una fiesta; sin embargo, la acción judicial enfatiza que el hombre manifestó señales críticas de alarma durante la madrugada que nadie asoció con una fuga ambiental letal.

El recurso civil apunta contra los propietarios del inmueble, Ben y Robin Korman, y contra la firma fabricante del calentador de agua, Navien, junto a su matriz surcoreana Kyung Dong Navien. Según el escrito legal presentado ante la Corte Superior local, la falta de alarmas activas y la ausencia de cortes automáticos en el artefacto propiciaron el fatal desenlace luego de que cerca de 60 invitados utilizaron agua caliente en la casa.

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Los Ruskey habían viajado el 7 de febrero para participar en el festejo de cumpleaños, si bien las imputaciones corresponden a reclamos civiles que todavía carecen de una sentencia judicial.

Los peritajes forenses sobre la intoxicación por monóxido de carbono

De acuerdo con las conclusiones forenses del condado de San Luis Obispo, el fallecimiento de Jay Ruskey se debió a los efectos tóxicos del monóxido de carbono. En tanto, el deceso de Kristen Ruskey obedeció a los efectos combinados del monóxido de carbono y etanol.

La acción judicial apunta a los propietarios del inmueble y a la empresa fabricante de calentadores Navien. (Instagram)

La autopsia descartó intencionalidad penal y ratificó la índole accidental de los hechos. Según publicó People sobre los exámenes periciales del 12 de febrero de 2026, los patólogos hallaron edema cerebral, congestión pulmonar y una coloración rosada cereza en la piel de ambos, signos inequívocos de asfixia por la inhalación de este compuesto inodoro e invisible.

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El funcionamiento del calentador de agua bajo la lupa judicial

La demanda civil, interpuesta el 26 de octubre de 2026, ubica la fuente de las emanaciones en un artefacto a gas sin tanque situado dentro de la lavandería contigua al dormitorio. Conforme al escrito judicial, el equipo se activó en repetidas oportunidades durante la noche para satisfacer el suministro de agua caliente que demandaban los huéspedes presentes.

La querella afirma que el conducto de ventilación estaba dañado, separado o había perdido su integridad, circunstancia que desvió los gases hacia el interior del inmueble en lugar de expulsarlos al exterior. Además, la familia denuncia que el artefacto carecía de un dispositivo de corte automático que interrumpiera la combustión ante un fallo en el tiro de escape.

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Las horas críticas previas al desenlace en Cambria

Las advertencias de peligro comenzaron horas antes del hallazgo final. Según informó KTLA, Kristen llamó al servicio de emergencias 911 a las 4:34 horas del 8 de febrero tras notar que Jay sufría vómitos, pérdida de control de esfínteres y movimientos similares a convulsiones. La mujer comunicó a los rescatistas que su esposo había consumido una barra de chocolate con hongos alucinógenos y sospechaba una mala reacción. Los paramédicos aconsejaron trasladar al hombre a un hospital, pero él rehusó el auxilio médico y ambos volvieron a la cama.

Los informes forenses determinaron que las muertes ocurrieron por intoxicación accidental con monóxido de carbono. (PANISH | SHEA | RAVIPUDI LLP)

La querella subraya que tales malestares constituían indicios claros de una intoxicación aguda por gas. Sin embargo, dado que Kristen no exhibía síntomas idénticos en ese instante y ninguna alarma sonó, nadie presente identificó la verdadera causa. Hacia las 9:30 horas, amigos que recorrían la propiedad hallaron a la mujer desvanecida en el suelo de la lavandería y al esposo sin respiración sobre el lecho matrimonial.

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La controversia en torno a los detectores de monóxido de carbono

La demanda también responsabiliza a Ben y Robin Korman por no mantener los dispositivos de prevención que exige la ley de California. Las investigaciones confirmaron que el detector combinado de humo y monóxido de carbono instalado junto a la recámara estaba desconectado.

Una llamada al servicio 911 durante la madrugada asoció los síntomas iniciales de la víctima con el consumo de hongos alucinógenos. (FRINJ Coffee/Handout via REUTERS)

Por este motivo, ninguna alerta sonora advirtió a la pareja ni a los socorristas sobre la concentración del veneno ambiental durante la madrugada, omisión que impidió una evacuación oportuna del recinto.

Retiros anteriores en el mercado y la demanda por muerte injusta de la familia

El litigio involucra asimismo los antecedentes comerciales de Navien. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos retiró del mercado cerca de 13.000 calentadores de agua de la marca en 2011 por problemas de separación en los ductos y riesgo de fugas, y ordenó el retiro de otros 3.400 equipos en 2018 debido a una falla distinta asociada al mismo gas. La acción legal puntualiza que aún se desconoce si el calentador instalado en Cambria formaba parte de aquellos lotes retirados.

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Ante estos hechos, los tres hijos de las víctimas —Kasurina, de 19 años, y los gemelos Aiden y Sean, de 16— solicitan una indemnización económica no especificada por muerte injusta, negligencia y responsabilidad por producto defectuoso. A través de declaraciones recogidas por Los Angeles Times, los letrados de la familia subrayaron la relevancia de contar con detectores de monóxido de carbono instalados y en correcto funcionamiento para evitar pérdidas humanas semejantes.