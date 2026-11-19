La jueza Lindsay S. Griffin ordenó la evaluación psiquiátrica independiente después de conocerse un diagnóstico previo de demencia del acusado (Archivo).

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Thomas Markle Sr. fue declarado mentalmente apto para afrontar el proceso federal en Estados Unidos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, según una evaluación psiquiátrica ordenada por un tribunal de Tampa, Florida. El padre de Meghan, duquesa de Sussex, permanece bajo custodia federal.

La evaluación de competencia fue solicitada tras conocerse que Markle había recibido este año un diagnóstico de demencia. La magistrada Lindsay S. Griffin requirió una valoración independiente y sus registros de salud mental antes de determinar si estaba en condiciones de participar en su defensa, precisó EFE.

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La psiquiatra Amie Gerodimos, concluyó que Markle, de 82 años, posee “capacidad suficiente para comprender la naturaleza y las consecuencias de los cargos que se le imputan”. La jueza admitió el informe y la defensa no lo objetó, aunque reservó la posibilidad de cuestionarlo cuando el expediente sea trasladado a California, informó Page Six.

De acuerdo con Associated Press, el caso se originó a partir de la incautación de unos 78 artículos en dos depósitos alquilados por el acusado en el área de Los Ángeles desde 2008. Entre el material había diapositivas, negativos fotográficos y libros con presuntas imágenes de abuso sexual infantil.

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Los investigadores también alegaron que algunas de las imágenes parecen mostrar al hombre junto a menores de edad. Su abogada, Mary Claire Wolf, afirmó que su cliente “niega categóricamente” las acusaciones.

El informe de la psiquiatra Amie Gerodimos concluyó que el padre de Meghan Markle comprende la naturaleza y las consecuencias de las acusaciones (Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas/Imagen cedida vía REUTERS).

El acusado permanece detenido y podría ser juzgado en California

Markle fue detenido el 6 de noviembre en un centro de atención para adultos mayores de Lakeland, en Florida, donde vivía después de regresar de Filipinas, detalló EFE.

Inicialmente obtuvo la libertad bajo fianza, con arresto domiciliario y un dispositivo de localización electrónica. La medida fue revocada cuatro días más tarde cuando las autoridades lo acusaron de quitarse la tobillera durante la noche del 10 de noviembre.

Una audiencia preliminar está prevista para el 1 de diciembre, salvo que un gran jurado presente una acusación formal antes de esa fecha. De ocurrir, el caso será trasladado a un tribunal federal del sur de California, donde se encuentran los depósitos registrados a nombre de Markle, consignó Page Six.

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La justicia de Tampa revocó la fianza del acusado y ordenó su detención federal tras el retiro no autorizado de su monitor electrónico (Grosby Group).

Filipinas también investiga a Thomas Markle

El FBI abrió una investigación en Estados Unidos tras una pesquisa iniciada en Filipinas, país en el que Markle residió hasta mayo.

Esta semana, la Policía de Filipinas informó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía de Cebú por posesión y presunta intención de distribuir imágenes, indicó NBC News.

El procedimiento en Filipinas se encuentra en una etapa inicial. La fiscalía deberá decidir si cita a Markle; de ser así, su defensa tendrá 10 días para presentar una declaración jurada. Posteriormente, los fiscales determinarán si presentan cargos formales.

Por el caso en Estados Unidos, Markle podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

La Fiscalía de Cebú analiza una denuncia contra Thomas Markle por presunta posesión e intención de distribuir imágenes de abuso sexual infantil (Archivo).

Meghan expresó estar “profundamente angustiada” por las acusaciones

Cuando surgieron las primeras denuncias, Meghan Markle difundió un comunicado en el que dijo estar “profundamente angustiada” y manifestó preocupación por los posibles menores involucrados, según recogió Fox News.

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El vínculo entre la duquesa de Sussex y su padre ya se había distanciado antes de su boda con el príncipe Harry en 2018, a la que Thomas Markle no asistió. La ausencia tuvo una amplia repercusión mediática.

La actriz de Suits sostuvo fue advertida sobre señalamientos que calificó de “inquietantes y perturbadores” contra su padre. Por ello, restringió el contacto de Thomas Markle con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que, en enero de 2019, Meghan recibió una carta con acusaciones sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido. La información no fue trasladada entonces a otras autoridades y el caso fue remitido al ente británico de control policial para que evalúe su actuación.

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