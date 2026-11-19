Un video muestra a la hipopótamo Fiona dentro de su recinto cubierto de paja en las instalaciones del Zoológico de Cincinnati. El equipo de cuidadores y veterinarios supervisa su condición y aplica cuidados médicos tras reportarse que el animal ingirió un gorro dentro de su área de exhibición (@fionahippo)

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Fiona, la hipopótamo más famosa del mundo, murió este jueves en el Zoológico de Cincinnati a los 9 años. La causa fue la ingestión de un gorro de lana que un visitante arrojó accidentalmente a su hábitat hace once días. Los veterinarios agotaron todas las opciones sin lograr salvarla.

“Estamos en shock en este momento. No esperábamos este desenlace. Ella peleó hasta que no pudo más”, dijo Dave Jenike, director del zoológico, en un comunicado oficial del zoológico.

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El gorro ingresó al hábitat por accidente el 8 de noviembre

El accidente ocurrió cuando un visitante arrojó el accesorio al aire y un ventilador de techo lo catapultó por una pequeña abertura sobre las ventanas de observación del hábitat, explicó la portavoz Michelle Curley. Desde ese momento, el equipo de cuidado animal trabajó sin descanso para evitar que el objeto provocara una obstrucción fatal.

El zoológico intentó múltiples métodos para que Fiona expulsara el gorro de forma natural. Los veterinarios la sedaron dos veces para evaluar su estado. El martes realizaron una colonoscopía con una sonda de 2,7 metros (9 pies), pero no lograron detectar el accesorio. Una ecografía del mismo día reveló agrupamiento en sus intestinos, señal de que el animal intentaba expulsar la obstrucción. También recurrieron a una placa vibratoria prestada de un criadero de caballos, y le ofrecieron café para oler, un aroma que siempre le gustó.

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La cirugía no era una opción para hipopótamos adultos

La hipopótama Fiona murió en el Zoológico de Cincinnati a los 9 años por la ingestión de un gorro de lana (AP)

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, confirmó que los especialistas descartaron desde el principio una intervención quirúrgica. Jack Kottwitz, profesor asistente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Míchigan, explicó a la agencia AP por qué.

“Tienen un estómago con múltiples cámaras para digerir plantas —algo parecido a una vaca—, pero no regurgitan ni mastican como las vacas. Esas cámaras, los pliegues de tejido, el fluido y los alimentos en digestión ‘ocultan’ fácilmente el gorro, lo que hace muy difícil extraerlo con un endoscopio”, detalló.

Los hipopótamos son difíciles de anestesiar y tienen una piel de más de 5 centímetros (2 pulgadas) de espesor en algunas zonas. Además, Fiona habría necesitado permanecer fuera del agua varios días tras la operación para que las incisiones cicatrizaran, lo que representa un riesgo adicional para la especie.

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Jan Hawkins, doctora en medicina veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, señaló que era imposible precisar la ubicación exacta del gorro. “No puede saberlo, porque no puede hacer las imágenes y los procedimientos que sí usa en animales más pequeños, o incluso en caballos”, dijo.

Las palabras del director del zoológico tras la muerte de Fiona

Fiona nació prematura en enero de 2017 con un peso de 13,2 kilogramos, por debajo del registro mínimo conocido para su especie (AP)

“Nuestro equipo de cuidado animal fue heroico en sus esfuerzos por salvarla. Hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no pudo más”, afirmó Jenike. “Fue profundamente amada por su familia del zoológico y por millones de personas en todo el mundo”, agregó.

El zoológico publicó el anuncio en Instagram: “Con enorme tristeza compartimos la devastadora noticia de que Fiona no lo logró, luego de los múltiples intentos de nuestros veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica”.

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Objetos en los recintos, una amenaza reconocida en zoológicos de todo el mundo

Los zoológicos advierten desde hace años sobre el peligro que representan los objetos que ingresan a los recintos. Hace dos años, un raro antílope murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de una bolsita de fruta en un zoológico de Tennessee. En 2014, un oso polar de un zoológico alemán murió luego de que un visitante arrojara una campera al recinto.

Nacida prematura en 2017, se convirtió en un fenómeno mundial

La historia del animal inspiró libros, líneas de ropa y diversos productos comerciales seguidos por millones de personas (AP)

Fiona llegó al mundo en enero de 2017 con seis semanas de anticipación. Pesaba apenas 13,2 kilogramos (29 libras), por debajo del registro mínimo conocido para su especie en ese momento. Como no podía amamantarse, un cuidador del zoológico ordeñó manualmente a su madre para alimentarla.

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El zoo documentó su evolución con fotos y videos que se difundieron ampliamente, y millones de personas siguieron su progreso en redes sociales. Su historia generó libros, una línea de cervezas, ropa de todo tipo y hasta un sabor de helado. La popularidad de Fiona fue también un alivio para el zoológico, que meses antes había enfrentado críticas por el disparo que mató a Harambe, el gorila que se convirtió en fenómeno de la cultura popular luego de que un niño cayera en su recinto.

Fiona deja a su madre, Bibi, y a su medio hermano, Fritz.