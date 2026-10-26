España

Todo lo que se sabe sobre el escándalo de pornografía infantil del padre de Meghan Markle: el papel de la duquesa de Sussex

La prensa británica ha destapado que la mujer del príncipe Harry era conocedora de un supuesto delito de pornografía infantil de su padre

Meghan Markle y su padre Thomas Markle. (Imagen de archivo).
Meghan Markle y su padre Thomas Markle. (Imagen de archivo).
Guardar

El príncipe Harry no es el único que mantiene una relación tensa con su padre. Su mujer, Meghan Markle, lleva muchos años distanciada del suyo, y la investigación abierta en Filipinas contra Thomas Markle, su padre, por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, ha reavivado la atención sobre una de las relaciones familiares más complicadas de la duquesa de Sussex. El caso salió a la luz esta semana después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, denunciara el hallazgo de numerosas imágenes en la antigua vivienda de su padre, en la ciudad filipina de Cebú. Desde entonces, las autoridades de distintos países han comenzado a revisar la información disponible y han trascendido nuevos detalles sobre las advertencias que habrían llegado a la familia años atrás.

El ministro filipino del Interior, Jonvic Remulla, confirmó que agentes de la Policía Nacional inspeccionaron la antigua residencia de Thomas Markle después de recibir información de su hijo. Durante la actuación, los investigadores encontraron una cantidad considerable de material pornográfico infantil y un ordenador portátil que está siendo sometido a un análisis forense. Según explicó el responsable político, los resultados completos de ese examen podrían conocerse en el plazo de una semana.

PUBLICIDAD

Por el momento, la investigación se centra en las presuntas evidencias localizadas, y no consta que Thomas Markle haya sido condenado por estos hechos. De hecho, el padre de Meghan ha rechazado las acusaciones, mientras su hijo sostiene que el descubrimiento le llevó a acudir a las autoridades. “Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre”, declaró Thomas Markle Jr. a The Sun. También aseguró que, después de años ayudándole, no volverá a mantener contacto con él, salvo que tenga que declarar en el procedimiento.

Meghan Markle y su padre Thomas Markle. (Imagen de archivo).
Meghan Markle y su padre Thomas Markle. (Imagen de archivo).

Las advertencias que llegaron a la Policía británica

Uno de los aspectos que más preguntas ha suscitado es el posible conocimiento previo de las acusaciones. Meghan rompió su silencio el viernes mediante un comunicado en el que aseguró sentirse “profundamente consternada” por las informaciones publicadas y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido daños. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la familia real [...]. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando”, indicó.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Londres confirmó el sábado que recibió una misiva en enero de 2019 con varias acusaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido. Tras examinarla, la información se trasladó al equipo encargado de evaluar posibles riesgos para la seguridad de Meghan y, posteriormente, a la oficina de los duques de Sussex. Sin embargo, la institución reconoció que los detalles no fueron remitidos a otros cuerpos policiales.

Scotland Yard está valorando ahora si debe trasladar el asunto al organismo encargado de supervisar la actuación policial para que examine cómo se gestionó aquella comunicación. La confirmación oficial también ha introducido un matiz en la cronología ofrecida por Meghan, que señaló haber conocido la existencia de la carta en 2018. Un portavoz de la pareja ha reconocido que la duquesa podría haberse equivocado al recordar la fecha y ha indicado que los registros policiales deben considerarse la referencia más precisa.

Dos meses después del enlace del año, la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la ya Duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. (Good Morning Britain).
Dos meses después del enlace del año, la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la ya Duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. (Good Morning Britain).

Además, según informó Page Six, Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle, habría alertado previamente sobre las acusaciones en otra carta remitida a las autoridades. Loveless, que estuvo casada con él entre 1964 y 1975, falleció en 2024. Sin embargo, no se ha hecho público el contenido íntegro de esa comunicación.

Las pesquisas no se limitan a Filipinas. Según afirman los medios británicos, el FBI colaborará con las autoridades del país asiático, mientras la Policía Metropolitana revisa sus actuaciones anteriores. La prioridad, defendió la mujer del príncipe Harry en el comunicado, debe ser proteger a los menores y esclarecer lo sucedido. “Mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, señaló la duquesa.

La última carta de Meghan a su padre

La polémica ha vuelto a poner el foco en el último contacto conocido entre padre e hija. Según publicaba The Sun hace unas horas, Meghan envió una carta a Thomas Markle en diciembre de 2025, cuando él permanecía ingresado en Filipinas tras sufrir la amputación de una pierna por un coágulo sanguíneo.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

De acuerdo con la versión del tabloide, la duquesa le comunicó que conocía las acusaciones y que no permitiría que mantuviera contacto con sus nietos, Archie y Lilibet. También le habría advertido que aquella sería la última comunicación entre ambos. El periódico sostiene que Meghan organizó la entrega de la misiva a través del hospital y que se registró la recepción del documento. No obstante, la carta no se ha publicado íntegramente y estos detalles proceden de la información difundida por el medio británico.

La decisión de mantener a sus hijos alejados de su abuelo forma parte de un distanciamiento que se remonta a 2018. Thomas Markle no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada en mayo de aquel año, después de sufrir problemas de salud y quedar envuelto en una polémica por unas fotografías pactadas con los paparazis. Desde entonces, la relación entre ambos se ha deteriorado y el padre de la duquesa no conoce personalmente a sus nietos.

Temas Relacionados

Meghan MarkleCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 26 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 26 de octubre

Clima en Barcelona: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Barcelona: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

Conoce el clima de este 26 de octubre en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 26 de octubre en Málaga

Previsión meteorológica del clima en Madrid para este lunes 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del clima en Madrid para este lunes 26 de octubre

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado notificó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato

El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

La reflexión de Xavi sobre los insultos en el fútbol: “No veo a un panadero aguantando esto”