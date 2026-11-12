Estados Unidos

La angustia que vive Meghan Markle tras el arresto de su padre, Thomas Markle: "Está devastada"

Mientras Thomas Markle Sr. permanece detenido en una causa federal, fuentes cercanas a la duquesa de Sussex aseguran que se refugia en su familia y prioriza el bienestar de sus hijos

Meghan Markle atraviesa un momento difícil tras la detención de su padre en Estados Unidos
Meghan Markle atraviesa un momento difícil tras la detención de su padre en Estados Unidos
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La situación judicial de Thomas Markle Sr. volvió a sacudir a Meghan Markle. Una fuente cercana a la duquesa de Sussex afirmó a People que está “devastada” por las acusaciones federales contra su padre, de 82 años, con quien mantiene una relación distante desde hace años.

El caso sumó un nuevo episodio el 10 de noviembre, cuando una jueza revocó la libertad provisional de Markle Sr. después de que fiscales federales alegaran que se retiró el dispositivo de monitoreo electrónico impuesto tras su primera comparecencia. La medida ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso.

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La Justicia federal investiga material de abuso sexual infantil

Thomas Markle Sr. enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil tras registros en depósitos de Los Ángeles
Thomas Markle Sr. enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil tras registros en depósitos de Los Ángeles

Markle Sr. fue detenido el 6 de noviembre en Lakeland, Florida, por un cargo federal vinculado con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La causa se originó a partir de registros en dos trasteros del área de Los Ángeles que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alquilaba desde hacía casi dos décadas.

Los investigadores incautaron cerca de 78 objetos, entre diapositivas, negativos y libros que contendrían material bajo investigación. La fiscalía sostuvo que algunas de las imágenes descritas en el expediente mostrarían a Markle Sr. junto a niñas prepúberes.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, aseguró que las acusaciones son “extremadamente graves” y que la fiscalía buscará procesarlo “con todo el peso de la ley federal”. El cargo contempla una pena máxima de 20 años de prisión en caso de condena, aunque la eventual sentencia dependerá de la decisión judicial.

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En su primera audiencia en Tampa, Markle Sr. no presentó una declaración de culpabilidad ni de inocencia. Había sido liberado bajo palabra, con arresto domiciliario, monitoreo electrónico y prohibición de contacto con menores, informó People.

La revocación de la libertad provisional agravó el caso

La causa judicial tomó estado público tras una denuncia de Thomas Markle Jr. sobre el hallazgo de imágenes entre pertenencias de su padre en Filipinas
La causa judicial tomó estado público tras una denuncia de Thomas Markle Jr. sobre el hallazgo de imágenes entre pertenencias de su padre en Filipinas

Cuatro días después de esa audiencia, las autoridades denunciaron que Markle Sr. habría retirado su tobillera electrónica durante la madrugada. La jueza magistrada Lindsay S. Griffin determinó que había incumplido las condiciones de su libertad provisional y dispuso su detención.

En la resolución, la magistrada señaló que la situación de alojamiento del acusado se había vuelto inviable y concluyó que no existían medidas alternativas capaces de asegurar la seguridad de la comunidad ni su comparecencia ante la Justicia.

Markle Sr. había negado anteriormente las acusaciones. En declaraciones recogidas por el Daily Mail, calificó los señalamientos como “mentiras” y expresó su malestar por las denuncias atribuidas a su hijo, Thomas Markle Jr.

La investigación comenzó a tomar estado público el 22 de octubre, cuando Thomas Jr. dijo haber encontrado cientos o miles de imágenes de abuso sexual infantil entre pertenencias de su padre en Filipinas. A partir de esa información, el caso se amplió hasta alcanzar los depósitos ubicados en Los Ángeles.

Meghan Markle se apoya en su familia mientras sigue la investigación

La duquesa de Sussex se apoya en su familia ante las acusaciones contra su padre (Grupo Grosby)
La duquesa de Sussex se apoya en su familia ante las acusaciones contra su padre (Grupo Grosby)

Fuentes cercanas a Meghan Markle explicaron a People que la duquesa atraviesa el momento con el respaldo de su esposo, el príncipe Harry, de sus amigos y de su madre, Doria Ragland. “Se mantiene fuerte. Tiene muchos amigos y familiares en quienes apoyarse”, sostuvo una persona de su entorno.

Ragland, quien estuvo casada con Thomas Markle Sr. entre 1979 y 1987, habría colaborado con los investigadores. De acuerdo con la publicación, revisó versiones censuradas de imágenes incorporadas a la causa y ayudó a identificar a su exmarido como el hombre que presuntamente aparece en algunas fotografías.

La duquesa también habría manifestado su disposición a colaborar con las autoridades. En una declaración anterior, aseguró que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones y expresó su preocupación por cualquier niño que pudiera haber resultado afectado.

La crisis volvió a poner el foco sobre el distanciamiento entre Meghan y su padre, que se profundizó después de su boda con Harry en mayo de 2018. La duquesa explicó que decidió impedir el contacto de Markle Sr. con sus hijos, Archie y Lilibet, por razones de protección.

Mientras el expediente judicial continúa, una fuente cercana indicó que los niños representan un apoyo fundamental para Meghan. “Son un gran consuelo para ella en estos momentos”, afirmó. La familia prevé pasar el Día de Acción de Gracias y Navidad en el Reino Unido, donde busca preservar la rutina de los menores ante la atención pública que rodea el caso.

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