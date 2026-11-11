Estados Unidos

Thomas Markle vuelve a la cárcel tras cortarse la tobillera electrónica

El padre de Meghan Markle quedó bajo custodia federal sin fianza en Florida, tras presuntamente incumplir el arresto domiciliario impuesto en la causa que enfrenta por posesión de material de abuso sexual infantil

Thomas Markle
Thomas Markle ingresó a prisión preventiva sin fianza en Florida tras quitarse la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario (Grosby Group)
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Thomas Markle regresó a prisión preventiva sin fianza después de que una jueza federal concluyera que incumplió las condiciones de su libertad provisional al quitarse la tobillera electrónica que debía portar en Florida, informó Reuters.

La medida alcanza al padre de 82 años de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La acusación permanece en etapa judicial y no equivale a una condena.

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Una jueza federal revocó la libertad provisional de Thomas Markle

La jueza federal Lindsay Saxe Griffin revocó la libertad provisional del acusado durante una audiencia judicial celebrada en Tampa
La jueza federal Lindsay Saxe Griffin revocó la libertad provisional del acusado durante una audiencia judicial celebrada en Tampa

La jueza federal Lindsay Saxe Griffin ordenó que Markle quedara nuevamente bajo custodia federal, sin derecho a fianza, durante una audiencia celebrada en Tampa. La resolución respondió a la presunta violación de las condiciones que le permitían continuar fuera de prisión bajo arresto domiciliario.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Reuters, el dispositivo de monitoreo electrónico era una de las exigencias impuestas para su libertad provisional. La magistrada consideró que su remoción constituía un incumplimiento de esa orden.

Reuters precisó que la Fiscalía solicitó revocar el beneficio luego de que el fiscal federal Bill Essayli señalara que el acusado se habría retirado la tobillera cerca de la 1:45 de la madrugada del lunes. “Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias”, sostuvo el funcionario en un mensaje público recogido por ese medio.

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El pedido fiscal fue aceptado y la orden dejó a Markle detenido mientras avanza el proceso. La defensa del acusado no aparece citada en las informaciones publicadas sobre la audiencia.

El caso se inició con un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil

El padre de la duquesa de Sussex enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil (Grosby Group)
El padre de la duquesa de Sussex enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil (Grosby Group)

Markle había sido arrestado el viernes anterior por un cargo federal de posesión de material de abuso sexual infantil, tal como informó la agencia. La denuncia incluye fotografías explícitas y otros archivos que son analizados por los investigadores.

La declaración jurada del Buró Federal de Investigaciones (FBI), presentada ante el tribunal y citada por Reuters, indica que las autoridades incautaron diapositivas, negativos fotográficos y libros en dos depósitos que Markle alquilaba en Los Ángeles desde 2008.

Uno de los elementos mencionados en esa documentación sería una imagen tomada en un sitio que aparenta ser parte de una cadena de moteles de Filipinas, país donde Markle había residido. Las autoridades abrieron una pesquisa sobre él allí el mes pasado, de acuerdo con la agencia.

El director del FBI, Kash Patel, se refirió al caso al conocerse el arresto. “Se cebó con niños inocentes y trató de robarles su inocencia mediante sus actos delictivos”, afirmó, de acuerdo con declaraciones citadas por Reuters.

Las imputaciones presentadas por la Fiscalía deberán ser probadas ante la Justicia. La información conocida hasta el momento no detalla una fecha para el juicio ni posibles plazos para las próximas audiencias.

Las pesquisas involucran diligencias en Estados Unidos y Filipinas

Reuters señaló que la investigación cobró notoriedad a fines de octubre, cuando Thomas Markle Jr. habría hallado fotografías y videos entre pertenencias de su padre en una antigua residencia de Cebú, en Filipinas. Ese medio agregó que las autoridades locales examinan dispositivos electrónicos para establecer su origen, identificar a las personas que aparecen en los archivos y determinar eventuales responsabilidades penales.

La publicación también indicó que la pesquisa alcanzó a México, donde se habría localizado material considerado sospechoso en un trastero de Rosarito, Baja California. Sin embargo, los detalles de esas diligencias no figuran en el despacho de Reuters sobre la resolución dictada en Tampa.

Antes de su arresto, Thomas Markle negó las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail, calificó las denuncias como “mentiras repugnantes” y rechazó que poseyera fotografías sexualmente explícitas de menores, según consignó la agencia.

Markle residía recientemente en un centro de vida asistida de Lakeland, cerca de Tampa. Reuters afirmó que la jueza dispuso una evaluación psiquiátrica para determinar si comprende el procedimiento y puede participar de manera adecuada en su defensa.

Por el momento, Meghan Markle no realizó comentarios públicos sobre el retorno de su padre a prisión preventiva, de acuerdo con la información publicada por los medios citados.

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