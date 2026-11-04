Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

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La investigación policial que afecta a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha dado un nuevo paso después de que las autoridades de Filipinas detectaran material de abuso y explotación sexual infantil en varios dispositivos electrónicos vinculados a su antigua vivienda en Cebú. Los primeros resultados del análisis forense han confirmado la presencia de archivos de esta naturaleza, aunque todavía quedan numerosas incógnitas por resolver.

Según ha informado la agencia EFE, el general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, dio a conocer los resultados preliminares el martes 3 de noviembre. Los archivos localizados volverán a someterse a examen mientras los investigadores tratan de determinar su origen y esclarecer las circunstancias en las que llegaron a los dispositivos.

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Las primeras pesquisas apuntan a que el material no se habría originado en Filipinas y, por el momento, no se ha identificado a ningún ciudadano filipino relacionado con su contenido. Las autoridades, sin embargo, no han establecido todavía quién tenía la titularidad o el control de los aparatos ni si Thomas Markle tuvo alguna participación en los hechos investigados.

Nueve móviles y varios discos duros, bajo análisis

Thomas Markle en un programa de televisión.

Los agentes continúan examinando un conjunto de dispositivos electrónicos recuperados en la antigua residencia de Thomas Markle. Entre ellos figuran nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara. El análisis de estos aparatos será clave para intentar establecer la procedencia de los archivos y determinar si existen indicios que permitan avanzar en la investigación.

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El caso llegó a manos de la Policía después de que el hijo de Thomas encontrara varias pertenencias de su padre en la vivienda de Cebú, donde este había residido hasta mayo de 2026. Según explicó al diario británico The Sun, estaba buscando un teléfono móvil cuando se topó con varias cajas que contenían material que consideró sospechoso.

El hermano de Meghan aseguró haber encontrado numerosas imágenes de abuso infantil y decidió entregarlas a las autoridades filipinas a finales de octubre para que fueran examinadas. La Policía obtuvo autorización judicial para analizar los dispositivos y ha contado también con la colaboración del FBI.

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Thomas Markle niega las acusaciones

Meghan Markle y su padre Thomas Markle.

Ante la gravedad de las informaciones, Thomas Markle ha rechazado cualquier vinculación con los hechos. Según han recogido varios medios británicos, el padre de la duquesa de Sussex ha calificado las acusaciones de “mentiras enfermizas” y ha negado tener relación alguna con el material investigado.

Por ahora, las autoridades no han presentado cargos formales contra él. La presencia de archivos ilícitos en los dispositivos constituye el punto de partida de las pesquisas, pero los investigadores todavía deben establecer quién los introdujo o utilizó y si existe alguna conexión demostrable con Thomas Markle.

La preocupación de Meghan Markle y los antecedentes del caso

La investigación ha vuelto a poner el foco en la deteriorada relación entre Meghan y su padre, distanciados desde hace años. La duquesa de Sussex ha manifestado estar “profundamente angustiada” por las acusaciones y ha expresado su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido abusos.

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Meghan también ha explicado que conocía la existencia de informaciones preocupantes sobre su progenitor desde 2018. Según su versión, ya entonces le habían asegurado que las acusaciones estaban siendo investigadas. La duquesa decidió mantener las distancias para protegerse y, especialmente, preservar a sus hijos de una situación que considera dolorosa.

El príncipe Harry y Meghan Markle llegan para una visita al estudio de grabación The Community Recording Studio, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

La polémica también ha salpicado a la Policía Metropolitana de Londres. La institución confirmó que en enero de 2019 recibió una carta con acusaciones sobre presuntas conductas delictivas cometidas fuera del Reino Unido. Sin embargo, reconoció que la información no se compartió con otros cuerpos policiales y que fue trasladada de inmediato a la oficina de los príncipes Harry y Meghan.

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